Số phận đối lập của 3 cặp mỹ nhân có visual y hệt nhau: Số 2 lận đận vì "mượn danh" đàn chị, Han So Hee sắp ăn đứt bản gốc?

Mặc dù chẳng phải chị em ruột nhưng địa hạt phim Hàn không thiếu những gương mặt giống hệt nhau. Tuy nhiên, không phải cứ sở hữu ngoại hình giống nhau thì sự nghiệp và đời tư của họ sẽ thăng hoa tương tự. Dưới đây là 3 mỹ nhân Hàn cực xinh đẹp, tài năng nhưng cuộc đời lại hoàn toàn đối nghịch và luôn phải chịu tiếng làm "bản sao" của các tiền bối.



Han So Hee hiện đang là một trong những cái tên được khán giả yêu thích. Trước đó, cô được biết đến như một bản sao của chị đại Song Hye Kyo. Cả hai thường xuyên được Knet đặt lên bàn cân so sánh về cả nhan sắc lẫn diễn xuất. Trong những năm gần đây, Han So Hee liên tục thăng hạng diễn xuất qua các dự án thành công như Thế Giới Hôn Nhân, Nevertheless, My Name,... Tên tuổi của cô luôn là cái tên thu hút truyền thông bậc nhất và gần đây cô còn được đề cử giải Thị hậu danh giá. Trong khi đó, "bản gốc" Song Hye Kyo dường như đang có phần "đi lùi" bởi lẽ bộ phim gần đây cô đóng chính, Now, We Are Breaking Up có thành tích không mấy ấn tượng.

Diễn xuất và hình tượng của Song Hye Kyo dường như vẫn chưa có sự thay đổi đột phá

Một trong những gương mặt giống nhau đến ngỡ ngàng của làng phim Hàn có thể kể đến đại mỹ nhân Kim Tae Hee và Jiyeon. Từ suốt này đầu ra mắt với tư cách idol, nữ thần Kpop Jiyeon luôn được biết đến với tên gọi là "tiểu Kim Tae Hee" bởi nhan sắc cực giống đàn chị. Song, cô cũng liên tục phải chịu áp lực và chỉ trích vì "mang tiếng" giống đàn chị. Dẫu vậy, số phận của cả hai lại hoàn toàn trái ngược. Jiyeon liên tục vướng vào lùm xùm khi T-Ara bị tẩy chay. Mãi đến khi lấn sân sang nghiệp diễn, những tưởng sự nghiệp sẽ có thể khởi sắc, nào ngờ các bộ phim mà cô đóng chính cũng chả mấy ấn tượng, nếu không muốn nói đa phần đều là "bom xịt" rating.

Kim Tae Hee - Bi Rain hiện đang là một trong những cặp đôi quyền lực nhất - nhì xứ Hàn

Jiyeon là trường hợp khó hiểu nhất địa hạt phim Hàn khi vừa sở hữu cả sắc lẫn tài nhưng vẫn chìm nghỉm

3. Son Ye Jin - Kyung Soo Jin

Trái ngược với sự nghiệp lừng lẫy của chị đẹp Son Ye Jin, bản sao của nữ diễn viên, Kyung Soo Jin lại có nghiệp diễn lép vế hơn hẳn so với đàn chị. Nếu như Son Ye Jin lúc bấy giờ đã trở thành bà hoàng làng giải trí Hàn thì nghiệp diễn của nữ diễn viên Kyung Soo Jin vẫn tương đối bấp bênh. Mặc dù diễn xuất khá ấn tượng khi cô liên tục góp mặt trong loạt siêu phẩm That Winter, The Wind Blow, Weightlifting Fairy Kim Bok Joo, Mouse,... Song, có lẽ như cái bóng "tiểu Son Ye Jin" dường như quá lớn nên Kyung Soo Jin mãi vẫn chưa thể vượt qua. Minh chứng là loạt phim cô đóng chính như Meloholic hay Train đều ghi nhận mức rating bết bát chưa đến 1%.

