Số bệnh nhân khỏi bệnh Covid-19 tại Italy cao nhất từ khi phong tỏa

Con số do Cơ quan phòng vệ dân sự Italy công bố cuối ngày 8/4 cho thấy Italy có thêm 542 bệnh nhân thiệt mạng vì Covid-19 , ít hơn 62 người so với trước đó 1 ngày. Số ca nhiễm mới tăng nhẹ so với trước đó, ở mức trên 3.800 ca.

Tổng cộng, từ khi dịch bùng phát Italy đã có 17.669 người thiệt mạng và gần 140.000 ca nhiễm bệnh, đứng đầu thế giới về số ca tử vong và đứng thứ 3 thế giới về số ca nhiễm, sau Mỹ và Tây Ban Nha.

Tuy nhiên, xu hướng dịch đi xuống tại Italy vẫn được duy trì, dựa theo các số liệu quan trọng khác. Đáng chú ý nhất, trong ngày 8/4, Italy có đến 2.099 bệnh nhân khỏi bệnh và được xuất viện, con số trong ngày cao nhất từ trước đến nay, nâng tổng số người đã khỏi bệnh lên gần 26.500 người.

Ông Giuseppe Conte. (Nguồn: Reuters)

Số bệnh nhân phải nhập viện điều trị cũng ít hơn 233 người và số bệnh nhân nặng phải điều trị tích cực cũng ít hơn 99 người so với ngày 7/4. Đây là ngày thứ 5 liên tiếp các con số này giảm, cho thấy áp lực với các bệnh viện tại Italia đã giảm đi rất nhiều so với trước đó.



Với các diễn biến tích cực này, chính phủ Italy đang bắt tay vào chuẩn bị các biện pháp cho giai đoạn 2, trong đó có việc tung ra ứng dụng di động để theo dõi tiếp xúc của những người nhiễm bệnh. Biện pháp này đã được các nước châu Á như Hàn Quốc và Singapore sử dụng nhưng tại châu Âu vẫn gây nên tranh cãi với các lo ngại về bảo mật thông tin cá nhân.

Thủ tướng Italy Giuseppe Conte cho biết trước mắt Italy sẽ chưa nới lỏng các biện pháp phong toả vì đà đi xuống của dịch Covid-19 tại nước này vẫn chưa chắc chắn.

Khác với Italy, nước có số nạn nhân Covid-19 lớn thứ hai châu Âu là Tây Ban Nha vẫn chưa có dấu hiệu cải thiện tình hình. Trong ngày 8/4, Tây Ban Nha tiếp tục chứng kiến số bệnh nhân thiệt mạng tăng lên, với 757 người tử vong. Tổng cộng, từ khi dịch bùng phát, Tây Ban Nha đã có 14.555 người thiệt mạng và trên 146.000 ca nhiễm bệnh, cao thứ hai thế giới.

Tuy nhiên, ngày càng có nhiều chi tiết cho thấy, số nạn nhân trên thực tế tại Tây Ban Nha có thể cao hơn nhiều con số được công bố. Tại vùng thủ đô Madrid, Toà án tại vùng này cho biết đã ký hơn 9.000 chứng nhận hoả thiêu trong vòng 2 tuần của tháng 3, cao gấp 2 lần con số trung bình trong 1 tháng của những năm gần đây, trong khi con số thống kê nạn nhân của vùng Madrid hiện mới chỉ ở mức 5.586 người.

Bộ trưởng Y tế Tây Ban Nha, Salvador Illia cũng thừa nhận, nước này chưa thể thống kê hết số nạn nhân do hiện nay toàn bộ hệ thống y tế nước này đang phải dốc toàn lực chiến đấu với Covid-19 trong các bệnh viện./.