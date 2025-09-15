Sky Kids Playground: Sân chơi nhiệm màu đầu tiên của Sky “đổ bộ” TP.HCM trong tháng 9

Khu vui chơi của Sky tại AEON MALL Tân Phú Celadon (TP.HCM)

Sky: Children of the Light tái hiện thế giới nhiệm màu ngoài đời thực

Ra mắt từ năm 2019, Sky: Children of the Light đã ghi dấu ấn với hơn 270 triệu lượt tải toàn cầu, Sky đã khẳng định sức hút của mình không chỉ ở đồ họa nên thơ và lối chơi nhẹ nhàng và tinh thần gắn kết cộng đồng. Không chỉ là một tựa game, Sky còn được ví như "hành trình kết nối tâm hồn", nơi người chơi cùng sẻ chia và lan tỏa năng lượng tích cực.

Tại Việt Nam, cộng đồng Sky kid đang ngày càng lớn mạnh. Sự kiện Sky Kids Playground vì thế mang ý nghĩa đặc biệt: đưa không gian diệu kỳ trong Sky ra đời thực, nơi các Sky kid có thể gặp gỡ, kết nối và cùng nhau tạo nên những kỷ niệm đáng nhớ.

Một "Thiên đường nhiệm màu" giữa lòng TP.HCM

Trong hai ngày diễn ra sự kiện, Sky kid được hòa mình vào nhiều hoạt động trải nghiệm đáng nhớ:

- Không gian check-in nghệ thuật: Tại khu triển lãm sáng tạo được trang trí theo concept nhiệm màu từ Sky, mang đến vô số góc "sống ảo" lung linh.

- Đắm chìm trong trải nghiệm thực tế ảo (AR): Trải nghiệm sống động và đầy bất ngờ khi "chạm" vào thế giới nhiệm màu.

- Kết nối cộng đồng: Các Sky kid cùng gặp gỡ, giao lưu, chia sẻ câu chuyện và trải nghiệm trong game.

- Trải nghiệm mini game và thử thách: Tham gia các "quest" vui nhộn và rinh về nhiều phần quà dễ thương.

- Cosplay Sky kid ngầu nhất: Hóa thân thành nhân vật yêu thích, khẳng định cá tính và giành phần thưởng đặc biệt.

- Chill cùng vibes tích cực: Âm nhạc nhẹ nhàng, bầu không khí ấm áp, đúng tinh thần Sky.

Người tham dự trải nghiệm công nghệ thực tế ảo AR tại Sky Kids Playground

Đặc biệt, vào sáng 13/9 tại sân khấu chính của sự kiện với chuỗi hoạt động hấp dẫn như đố vui, thử thách Trial và Relive Spirit. Những Sky kid xuất sắc đã nhận được vé xem bộ phim "Sky: The Two Ember – Part 1", tác phẩm điện ảnh đang được cộng đồng Sky kid toàn cầu mong chờ. Đây là phần thưởng đặc biệt, vừa vinh danh sự am hiểu và đam mê, vừa tạo thêm niềm háo hức cho hành trình cùng Sky trong thời gian tới.

Khác với những sự kiện offline game thông thường, Sky Kids Playground gây ấn tượng nhờ cách tái hiện trọn vẹn bầu không khí nghệ thuật của Sky. Người tham gia không chỉ đơn thuần chơi minigame hay chụp ảnh, mà còn được sống trong một không gian sáng tạo, cảm nhận tinh thần "kết nối và sẻ chia" đúng như thông điệp của Sky: Children of the Light.

Sky: Children of the Light – hơn cả một trò chơi

Được phát triển bởi Thatgamecompany và phát hành tại Việt Nam bởi Hồng Hà Games, Sky: Children of the Light được nhìn nhận như một tác phẩm nghệ thuật tương tác. Tựa game khuyến khích đồng hành và sẻ chia thay vì cạnh tranh, mở ra không gian để con người kết nối, tìm thấy những tình bạn vượt qua ranh giới quốc gia.

Sự kiện Sky Kids Playground đã hiện thực hóa tinh thần đó ngoài đời thực, trở thành một dấu mốc đáng nhớ cho cộng đồng Skykid tại Việt Nam, đồng thời khẳng định sức hút bền vững của Sky trên hành trình lan tỏa năng lượng tích cực.

Sky Kids Playground không chỉ mang đến một không gian giải trí, mà còn trở thành nơi cộng đồng Sky kid cùng nhau tạo nên những kỷ niệm khó quên, nuôi dưỡng tinh thần sẻ chia và kết nối. Tháng 9 này, dấu ấn nhiệm màu ấy đã thắp sáng TP.HCM và hứa hẹn sẽ còn lan tỏa xa hơn, tiếp tục truyền cảm hứng để mỗi Skykid giữ mãi ngọn lửa tích cực trong hành trình phía trước.

Hãy cùng chờ đón những trải nghiệm nhiệm màu tiếp theo cùng Sky: Children of the Light tại Việt Nam!

Theo dõi thông tin mới nhất tại fanpage: https://www.facebook.com/thatskygamevietnam