LABUBU “đổ bộ” TP.HCM với trải nghiệm mua sắm Wacky Mart cực kỳ độc đáo

Ngay từ những ngày đầu mở cửa, sự kiện đã nhanh chóng trở thành điểm đến không thể bỏ lỡ của cộng đồng yêu mô hình nghệ thuật và giới trẻ yêu thích xu hướng sáng tạo, với hơn 4.000 lượt khách xếp hàng tham dự trong những ngày đầu tiên.

LABUBU – nhân vật biểu tượng trong "gia đình quái vật" The Monsters của POP MART chính là nhân vật chính của sự kiện lần này. Được tạo ra bởi nghệ sĩ Kasing Lung, LABUBU dễ dàng được nhận ra bởi tạo hình độc đáo với đôi tai nhọn, ánh mắt tinh nghịch và nụ cười răng cưa đặc trưng. Với sự nổi bật trong biệt đội The Monsters, LABUBU đã trở thành biểu tượng toàn cầu trong thế giới sưu tầm mô hình và nghệ thuật đương đại.

Toàn cảnh sự kiện The Monsters Wacky Mart Pop-Up Shop

Lấy cảm hứng từ bộ sưu tập mô hình Wacky Mart Series figures (siêu thị kỳ quái), không gian pop-up lần này được tái hiện như một siêu thị mini đầy màu sắc và sáng tạo, nơi LABUBU và những người bạn hóa thân thành các món ăn quen thuộc như viên cá, mì ly, hay cơm nắm. Toàn bộ không gian được thiết kế trẻ trung, vui nhộn, mang đậm tinh thần "quái chiêu" của LABUBU. Mỗi góc trưng bày đều được chăm chút tỉ mỉ, tạo nên vô số điểm sống ảo độc đáo thu hút giới trẻ tới trải nghiệm và chia sẻ trên mạng xã hội.

Không gian pop-up rực rỡ và sáng tạo

Sự kiện cũng giới thiệu loạt sản phẩm độc quyền chỉ có tại Wacky Mart – từ móc khoá bông, mô hình đến các sản phẩm phong cách sống trang trí nhà cửa độc đáo như gối hình sandwich, túi tote, khay làm đá, túi thực phẩm hay các phụ kiện bông mềm siêu dễ thương. Những thiết kế giới hạn này không chỉ thu hút các "fans" lâu năm mà còn khiến cộng đồng giới trẻ mới bắt đầu bước vào thế giới POP MART cũng phải "rung rinh".

Loạt sản phẩm giới hạn chỉ có tại sự kiện

Các bạn trẻ háo hức xếp hàng vào sự kiện

Bên cạnh hoạt động mua sắm, khách tham quan còn có thể nhận được quà tặng đặc biệt khi mua hàng và tham gia thử thách check-in mạng xã hội để nhận về những phần quà mang hình LABUBU cực kỳ đáng yêu. Không khí sự kiện càng sôi động hơn với sự xuất hiện của các gương mặt nổi tiếng như Ca sĩ CONGB, KOL Chloe Nguyễn và Hà My, TikToker Ngôi Sao Phương Nam và Bảo Ly góp phần lan tỏa hình ảnh sự kiện mạnh mẽ trên các nền tảng số.

KOLs Chloe Nguyễn