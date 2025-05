Skincare suốt 8 năm trời, tôi mê mẩn 3 lọ serum bình dân, cảm thấy không cần mua đồ đắt tiền da vẫn đẹp đúng như mong đợi

Bắt đầu skincare nghiêm túc từ năm 22 tuổi, tôi nhận ra được lợi ích của việc chăm sóc da mỗi ngày. Trước kia, tôi luôn gặp vấn đề về mụn, lỗ chân lông to và da thô ráp. Nhờ nghiêm chỉnh hơn khi skincare, làn da của tôi thêm khỏe khoắn, ít khuyết điểm và bản thân cũng thấy tự tin hơn. Cũng từ đây, tôi thử nghiệm nhiều sản phẩm chăm sóc da và phát hiện được nhiều món siêu tốt. Đặc biệt, khi nói tới serum, tôi đã tìm ra 3 sản phẩm bình dân thực sự cải thiện làn da, khiến bản thân cảm thấy không mua đồ đắt tiền cũng chẳng sao.

Melano CC Whitening Essence

Theo như tìm hiểu của tôi thì khi dùng serum vitamin C trước kem chống nắng, làn da sẽ được bảo vệ vượt trội hơn nhờ khả năng vô hiệu hóa các gốc tự do. Lọ tinh chất Melano CC là lựa chọn đầu tiên của tôi khi bắt đầu dùng serum vitamin C. Và đây chính là quyết định vô cùng sáng suốt. Bằng cách bôi serum vitamin C vào buổi sáng, chờ 20 phút để các dưỡng chất thấm sâu rồi mới bôi kem chống nắng, làn da của tôi được nâng cấp trông thấy.

Không chỉ giúp làn da thêm tươi sáng, rạng rỡ, lọ serum còn làm se nhỏ lỗ chân lông. Lọ tinh chất Melano CC này có thành phần nổi bật là vitamin C tinh khiết. Sản phẩm còn có thêm vitamin E đem đến hiệu quả duy trì độ ẩm, củng cố hàng rào tự nhiên của làn da. Sự kết hợp giữa vitamin C và tocopheryl acetate (vitamin E) đã tạo nên combo chống oxy hóa mạnh mẽ, từ đó hạn chế tổn thương gây ra bởi ánh nắng. Lọ serum có mùi cam chanh rất dễ chịu, sau khi bôi thì để lại cảm giác mượt mà cho làn da.

Nơi mua: Sammi

Bioderma Sensibio Defensive Serum

Sở hữu làn da nhạy cảm nên tôi luôn quan tâm đến những lọ serum dịu dàng, có công thức lành tính. Serum của Bioderma là sản phẩm tôi dùng thử cách đây không lâu và lập tức phải lòng. Trước hết, đây là lọ serum không mùi hương và dành cho da nhạy cảm. Sau khi thoa sản phẩm, tôi cảm nhận thấy làn da được xoa dịu và nó thực sự là cứu cánh cho da mặt trong những ngày thời tiết khắc nghiệt.

Điều đáng lưu tâm là lọ serum không chỉ thích hợp dùng vào mùa đông mà còn lý tưởng để bôi từ xuân sang hè, nhờ kết cấu mỏng nhẹ, thẩm thấu nhanh vào da mà không tạo cảm giác bết dính. Công nghệ Defensive của lọ serum giúp giảm thiểu tình trạng kích ứng, đồng thời duy trì chức năng của hàng rào tự nhiên trước những tác động tiêu cực từ ngoại cảnh. Lọ serum còn có hyaluronic acid giúp tăng cường độ ẩm, giảm nếp nhăn để da thêm căng mịn.

Nơi mua: Beauty Box

Simple Hyaluronic Acid + B5 Booster Serum

Lọ serum của Simple là sản phẩm tôi dùng nhiều nhất. Tôi nghĩ đây là lọ serum hoàn hảo cho mùa hè vì sản phẩm thẩm thấu nhanh chóng và siêu nhẹ mặt. Lọ serum không phẩm màu, không hương liệu nhân tạo, khiến người có làn da nhạy cảm như tôi vô cùng hài lòng.

Thành phần "ngôi sao" của lọ serum là 3% hyaluronic acid và B5 có khả năng làm mềm da, dưỡng ẩm, mang đến sức sống cho làn da khô, da nhạy cảm. Lọ serum còn tạo một bước đệm hoàn hảo cho kem dưỡng ẩm mà tôi bôi sau đó. Tôi thường thoa serum cho cả vùng da cổ để chống lão hóa toàn diện hơn.

Nơi mua: Guardian

Ảnh: Sưu tầm