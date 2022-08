Sinh viên trường UEF lại nhộn nhịp "xuất ngoại" học tập, giao lưu văn hóa từ Mỹ đến châu Âu

Ngoài các tiêu chí chung như chương trình đào tạo, cơ sở vật chất, kỹ năng… thì yếu tố được học tập quốc tế đang là điểm nổi bật để người trẻ cân nhắc khi chọn trường.



Sức hút của các chương trình quốc tế chưa bao giờ hạ nhiệt, đặc biệt là sau khi trải qua một giai đoạn dài bị gián đoạn bởi dịch bệnh. Nhìn lại hai năm vừa qua, khi dịch bệnh diễn biến phức tạp trên phạm vi toàn cầu, cơ hội "xuất ngoại" học tập của sinh viên hầu như là con số không thì hiện nay - hậu Covid-19, nhiều sinh viên đã nắm bắt cơ hội "xuất ngoại" học tập, giao lưu văn hóa, hướng đến chuẩn công dân toàn cầu với những suất học bổng giá trị do các trường đại học đối tác nước ngoài liên kết cùng đại học trong nước triển khai.

Hậu Covid-19, nhiều bạn trẻ xuất ngoại để học tập, giao lưu văn hóa

Một trong số các trường đại học có thế mạnh về chương trình quốc tế là Đại học Kinh tế - Tài chính TP.HCM (UEF). Sở hữu chương trình hợp tác với hơn 50 trường đại học danh tiếng ở nước ngoài như chuyển tiếp 2 + 2, 3 +1, du học tại chỗ, song bằng, UEF luôn chủ động ký kết, chuyển giao và đưa sinh viên xuất ngoại học tập.

Cụ thể trong tháng 7 vừa qua, sinh viên trường đã có chuyến học tập 2 tuần tại Đại học Bang Arizona - Hoa Kỳ (ASU). Với khóa học này, sinh viên được học về 17 mục tiêu phát triển bền vững (Sustainable Development Goals – SDG), giao lưu cùng bạn bè quốc tế, khám phá cảnh quan, văn hóa xứ sở Cờ hoa…

Gần đây nhất là khóa học quốc tế tại Đại học Bang Arizona – Hoa Kỳ

"Thông qua chuyến đi này, mình biết nhiều hơn về sự khác biệt văn hóa, con người và ngôn ngữ. Thêm vào đó là trau dồi khả năng tiếng Anh và trở nên tự tin hơn, bản lĩnh hơn. Mình còn được trải nghiệm thuyết trình bằng tiếng Anh trên đất Mỹ nữa, đó là một kỷ niệm đáng tự hào mà mình sẽ luôn nhớ", bạn Bảo Trân chia sẻ.

Còn với Minh Thư: "Chúng mình đã được tham quan môi trường học tập hiện đại tại Thunderbird, trải nghiệm thực tế ảo, những nét văn hóa độc đáo và cùng nhau đến tham quan bảo tàng, một không gian vô cùng rộng lớn cùng rất nhiều những điều kỳ diệu bên trong. Chuyến đi này đã đem đến cho mình rất nhiều nguồn cảm hứng và động lực để tiếp tục cố gắng trên hành trình chinh phục tri thức, khám phá thế giới".

Tiếp nối khóa học quốc tế ASU, tháng 9 tới đây, sinh viên UEF tiếp tục có cơ hội tham qian, học tập tại xứ sở Kim chi với chương trình trao đổi sinh viên học kỳ I năm học 2022 – 2023 tại 3 trường đại học lớn của Hàn Quốc.

Hàn Quốc hiện là một trong những đất nước được nhiều bạn trẻ yêu thích và lựa chọn du học. Nơi đây không chỉ có điều kiện học tập, cơ sở vật chất tốt mà còn là cái nôi của nhiều trường đại học danh tiếng trong khu vực và trên thế giới như: Đại học Chungbuk, Đại học Ngoại ngữ Busan và Đại học Keimyung. Đây cũng là 3 địa điểm học tập sắp tới của sinh viên UEF tại đất nước này.

Trước đó, sinh viên UEF cũng đã tham quan, học tập tại nhiều quốc gia

Hay như chương trình "Spanish Language and Cultures Winter School" do UEF phối hợp cùng Catholic University of Murcia - UCAM (Tây Ban Nha) thực hiện, diễn ra từ ngày 5/12 đến 20/12 tới đây.



Trong 16 ngày của học kỳ quốc tế này, sinh viên sẽ được tham dự 50 giờ học trên lớp với các giảng viên của UCAM. Đồng thời tham gia vào các hoạt động để mở rộng hiểu biết về văn hóa và nhiều kỹ năng cần thiết khác. Trước đó, UEFers đã có cơ hội tìm hiểu về ngôn ngữ và văn hóa các nước nói tiếng Tây Ban Nha trong hoạt động "Ngày hội Văn hóa các nước nói tiếng Tây Ban Nha – Hispanic Cultural Day 2022" được tổ chức lần đầu tiên ngay tại UEF.

Từ những chuyến học tập quốc tế, sinh viên UEF được trang bị thêm những kiến thức, kỹ năng giá trị cho quá trình vươn đến hình mẫu công dân toàn cầu. Các bạn không chỉ được trau dồi thêm vốn ngoại ngữ, được trải nghiệm một nền văn hóa, giáo dục hoàn toàn khác, mà còn được trang bị thêm nhiều kiến thức và vốn sống thực tế phong phú, mới mẻ.