Sinh viên trường nào mới nhập học mà khiến dân tình "rần rần" chú ý?

Với mỗi tân sinh viên, sự kiện nhập học là một cột mốc quan trọng, đánh dấu một chặng đường mới, danh xưng mới. Hồi hộp, háo hức, lo lắng – có lẽ đó là những cảm xúc chung của sinh viên vào những ngày đầu tiên.

Tuy vậy chút bỡ ngỡ ban đầu của sinh viên Nova College đã được xua tan phần nào khi các tân binh được chào đón nồng nhiệt tại sự kiện nhập học với chủ đề "New Journey New Me". Chương trình đã mang đến tân sinh viên Nova College những điểm chạm thú vị đầu tiên trước khi bắt đầu hành trình chinh phục tri thức tại giảng đường Nova College.

Tại khuôn viên trụ sở Nova College, tân sinh viên đã được trải nghiệm những hoạt động thú vị đến từ các câu lạc bộ sinh viên, tiêu biểu như vẽ henna Ấn Độ, trình diễn acoustic, câu lạc bộ sách...

Khu vực này còn trưng bày hơn 30 tác phẩm tranh, ảnh về những khoảng khắc đẹp nhất của CLB, Đội, Nhóm về hoạt động học thuật và tình nguyện của sinh viên Nova College trong năm học 2021 - 2022. Những hoạt động này đã giúp tân sinh viên hiểu rõ hơn về đời sống sinh viên sắp tới cũng như đăng ký tham gia vào các câu lạc bộ mà bản thân yêu thích.

Tham dự chương trình, ThS. Nguyễn Thị Ngọc Quyên – Hiệu trưởng Nova College đã gửi lời chào, lời cám ơn đến tân sinh viên khi tin tưởng lựa chọn Nova College để gửi gắm tương lai: "Nova College sẽ người bạn cùng đồng hành với các em trong thời gian này và cả trong những năm tháng sắp tới. Trong hành trình tại Nova College, cô tin rằng ngày các em khoác lên mình bộ lễ phục tốt nghiệp là ngày các em đã được trang bị đầy kiến thức, đủ kỹ năng, ngoại ngữ, một tinh thần lập nghiệp và tự hào khi khẳng định rằng: Tôi là sinh viên Nova College".

Sự kiện chào đón tân sinh viên khóa 17 nhập học còn trở nên cuồng nhiệt hơn bao giờ hết với sự xuất hiện của rapper Weeza. Sở hữu vẻ ngoài điển trai, Weeza còn chinh phục sinh viên Nova College bởi khả năng viết và đọc rap cũng như một giọng hát hay.

Khách mời Đặng Bá Đạo cũng truyền cảm hứng cho sinh viên Nova College về hành trình học tập và giảng dạy tiếng Anh theo một cách rất riêng: Viết lại lời và hát những nhạc phẩm Bolero kinh điển bằng tiếng Anh. Việc lồng ghép những kiến thức tiếng Anh vào ca khúc có giai điệu dễ nghe, dễ nhớ sẽ giúp sinh viên dễ dàng tiếp thu mà cũng không hề căng thẳng, áp lực.

Điểm nhấn của sự kiện là sự xuất hiện của Á hậu 2 Hoa hậu các Dân tộc Việt Nam 2022 Thạch Thu Thảo. Tỏa sáng rạng rỡ tại sân khấu "New Journey New Me", Thạch Thu Thảo đã chia sẻ cùng sinh viên Nova College về quá trình chuẩn bị để đến với đấu trường nhan sắc thế giới Miss Earth 2022 sắp tới.

Đặc biệt, sinh viên Nova College đã gây ấn tượng mạnh mẽ với nàng hậu bởi sự tự tin và bản lĩnh khi tham gia thử thách catwalk cùng hoa hậu. Tại sự kiện, Nova College đã trao tặng học bổng học ngoại ngữ trị giá 100 triệu đồng để tiếp thêm sức mạnh cho Thạch Thu Thảo trên hành trình chinh phục vương miện sắp tới.

Bạn Hồng Hạnh, tân sinh viên khóa 17 ngành Digital Marketing chia sẻ: "Em lựa chọn theo học tại Nova College bởi vì quá thích cơ sở vật chất tại trường. Bên cạnh đó, các anh chị tư vấn tuyển sinh tại trường cũng rất vui vẻ và nhiệt tình. Tham gia sự kiện hôm nay càng giúp em thêm tin tưởng vào quyết định lựa chọn Nova College của mình. Những trải nghiệm hôm nay thật sự đều vượt ngoài mong đợi của em!".