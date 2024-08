Sinh viên trao đổi nghiên cứu khoa học cùng chuyên gia quốc tế tại chung kết FPT Edu ResFes 2024

52 đội thi với hơn 150 sinh viên tham gia vòng chung kết FPT Edu ResFes 2024 vào ngày 17/8-18/8 tại FPT Edu Hà Nội theo 5 tiểu ban: Công nghệ thông tin, Kinh tế - Quản trị kinh doanh, Truyền thông đa phương tiện, Thiết kế mỹ thuật số và Ngôn ngữ.

Các đội thi trình bày nghiên cứu của mình trước ban giám khảo chuyên môn tại FPT Edu ResFes

Mỗi đội dự thi với một báo cáo nghiên cứu khoa học, được phát triển theo đề tài thuộc tiểu ban mà đội đã lựa chọn và xoay quanh chủ đề chính: "Experience: Dare to Succeed – Trải nghiệm để thành công". Tại vòng chung kết FPT Edu ResFes 2024, các báo cáo sẽ được trình bày hoàn toàn bằng tiếng Anh. Thành viên các đội thi có thể trao đổi, hỏi đáp cùng ban giám khảo chuyên môn ở mỗi tiểu ban để hoàn thiện nghiên cứu của mình.

Đánh giá nghiên cứu khoa học của các đội thi tại chung kết FPT Edu ResFes 2024 là các chuyên gia quốc tế và các giảng viên, giảng viên - nghiên cứu viên FPT Edu. Trong đó, Phó Giáo sư Thuong Hoang, Trường Đại học Deakin (Australia) và Giáo sư bậc 1 - Thanis Tangkitjaroenkun (Trường ĐH Công nghệ Thái Lan) lần lượt tham gia ban giám khảo tiểu ban Công nghệ thông tin và Ngôn ngữ, bên cạnh vai trò diễn giả của vòng chung kết.

Phó Giáo sư Thuong Hoang, Trường Đại học Deakin (Australia) và Giáo sư bậc 1 - Thanis Tangkitjaroenkun (Trường ĐH Công nghệ Thái Lan) là diễn giả và lần lượt là thành viên ban giám khảo tiểu ban Ngôn ngữ và Công nghệ thông tin tại FPT Edu ResFes 2024

Những trải nghiệm này giúp sinh viên FPT Edu có thêm kiến thức, kinh nghiệm và kỹ năng nghiên cứu khoa học. Nhiều nhóm tiếp tục phát triển, mở rộng nghiên cứu khoa học sau trở thành những báo cáo đạt chất lượng, được công bố trên các tạp chí thuộc danh mục ISI/ Scopus. Thực tế, trong số các báo cáo khoa học của sinh viên FPT Edu đã được công bố trên các tạp chí thuộc danh mục ISI/ Scopus, nhiều bài nghiên cứu đã từng tham gia FPT Edu ResFes.

Các đội thi xuất sắc nhất vòng chung kết FPT Edu ResFes 2024 sẽ nhận được nhiều giải thưởng với tổng giá trị lên tới hơn 350 triệu đồng.

Lựa chọn chủ đề "Experience: Dare to Succeed – Trải nghiệm để thành công", FPT Edu ResFes 2024 không chỉ hướng đến việc thu hút các báo cáo khoa học chất lượng mà còn tạo cơ hội để đội thi tham dự nâng cao kiến thức, kỹ năng nghiên cứu.

Trong quá trình diễn ra cuộc thi, nhiều workshop đã được tổ chức với sự tham gia của giảng viên, giảng viên - nghiên cứu viên FPT Edu với vai trò diễn giả, chia sẻ kinh nghiệm, trao đổi hỗ trợ thành viên của các đội thi nâng cao năng lực học tập, nghiên cứu.

Học sinh, sinh viên có nhiều trải nghiệm nghiên cứu khoa học, giao lưu thú vị tại FPT Edu ResFes

FPT Edu ResFes là cuộc thi nghiên cứu khoa học dành cho học sinh, sinh viên được FPT Edu tổ chức thường niên. Khởi đầu từ sân chơi tập trung vào nghiên cứu khoa học trong lĩnh vực Công nghệ thông tin, qua các năm, FPT Edu mở rộng quy mô và số tiểu ban chuyên môn.

FPT Edu ResFes đã phát hiện nhiều học sinh, sinh viên có năng lực nghiên cứu tốt, trở thành bước khởi đầu để nhiều nghiên cứu khoa học được công bố, phát triển. Qua đó, cuộc thi góp phần khuyến khích và phát triển phong trào nghiên cứu khoa học trong cộng đồng học sinh, sinh viên FPT Edu nói riêng và người trẻ nói chung. Đồng thời, FPT Edu ResFes cũng hướng tới một sự kiện nghiên cứu khoa học theo chuẩn quốc tế, nhằm ươm mầm những nghiên cứu chất lượng cao, vận dụng những xu thế công nghệ hiện đại, có thể công bố rộng rãi và ứng dụng thực tế.

Vòng chung kết FPT Edu ResFes 2024 được tổ chức tại FPT Edu Hà Nội. Các đội thi dự vòng chung kết đều là sinh viên các đơn vị thuộc FPT Edu: Trường ĐH FPT Hà Nội, Trường ĐH FPT phân hiệu Đà Nẵng, Trường ĐH FPT phân hiệu Cần Thơ, Trường ĐH FPT phân hiệu TP Hồ Chí Minh, Trường ĐH FPT phân hiệu Bình Định, Greenwich Việt Nam cơ sở Hà Nội, Greenwich Việt Nam cơ sở TP. Hồ Chí Minh, Greenwich Việt Nam cơ sở Đà Nẵng, Greenwich Việt Nam cơ sở Cần Thơ, Swinburne Việt Nam cơ sở Hà Nội, Melbourne Polytechnic và BTEC FPT tại Hà Nội, Viện Đào tạo Quốc tế FPT.

Trước đó, cuộc thi đã thu hút tới 163 đội tương đương hơn 400 thí sinh đăng ký tham dự sau hơn một tháng phát động, lập kỷ lục về số lượng đăng ký qua các mùa.