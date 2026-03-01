Sinh viên sập bẫy "cán bộ tài chính giả", mất tiền chỉ trong vài phút

Ngày 23/3, thông tin từ phía Trường ĐH Khoa học xã hội và Nhân văn cho biết, do trễ hạn đóng học phí và có nhu cầu gia hạn, sinh viên này đã tìm kiếm hỗ trợ trên các nhóm mạng xã hội. Tại đây, nạn nhân được một đối tượng tự xưng là “cán bộ phòng Tài chính” cung cấp số điện thoại để liên hệ giải quyết.

Cảnh báo "nóng" của Trường ĐH Khoa học Xã hội và Nhân văn TPHCM.

Tin tưởng thông tin giả mạo, sinh viên đã chuyển khoản số tiền 4 triệu đồng theo hướng dẫn với mục đích “cập nhật học phí”. Tuy nhiên, sau khi chuyển tiền, nạn nhân mới phát hiện bị lừa và không thể liên lạc lại với đối tượng.

Nhà trường cho biết, đây là thủ đoạn lừa đảo có chủ đích, được các đối tượng chuẩn bị kỹ lưỡng. Chúng thường lợi dụng tâm lý lo lắng của sinh viên khi cận hạn học phí, chủ động tiếp cận qua các hội nhóm không chính thống, sau đó giả danh cán bộ phụ trách tài chính để yêu cầu chuyển tiền gấp vào tài khoản cá nhân.

Trước tình trạng này, nhà trường khẳng định toàn bộ các khoản thu học phí chỉ được thực hiện và xác nhận qua hệ thống chính thức. Nhà trường không sử dụng mạng xã hội không chính thống để hướng dẫn đóng tiền, cũng không yêu cầu sinh viên chuyển khoản vào tài khoản cá nhân dưới bất kỳ hình thức nào.

Đồng thời, Trường ĐH Khoa học Xã hội và Nhân văn TPHCM cũng phát đi cảnh báo khuyến cáo sinh viên cần đặc biệt cảnh giác, không làm theo hướng dẫn từ các đối tượng lạ, kể cả khi được hứa hẹn hỗ trợ “lấy lại tiền” sau khi bị lừa. Trong trường hợp đã chuyển khoản, cần nhanh chóng trình báo cơ quan công an để được hỗ trợ xử lý.

Nhà trường cũng đề nghị sinh viên khi có vướng mắc liên quan đến học phí cần liên hệ trực tiếp các đơn vị chức năng hoặc kênh thông tin chính thức để được hướng dẫn, tránh rơi vào bẫy lừa đảo.

Cảnh báo này được đưa ra trong bối cảnh các chiêu trò giả mạo cán bộ trường học, ngân hàng, cơ quan chức năng ngày càng tinh vi, nhắm vào đối tượng sinh viên – nhóm dễ bị tác động bởi tâm lý gấp gáp và thiếu kiểm chứng thông tin.