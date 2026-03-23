Có con cái kiểu này thì bố mẹ nào cũng suy sụp!

Mới đây, một đoạn video ghi lại cảnh người cha ở Trung Quốc hoàn toàn sụp đổ đã thu hút sự chú ý của dư luận. Ông phẫn uất chất vấn con gái: "Bố mua cái cần câu chỉ có 60 tệ (khoảng 200 ngàn đồng), mà con dám mua cái tai nghe tận 4.000 tệ (khoảng 14 triệu đồng)? Tiền đó con lấy ở đâu ra?".

Cô con gái run rẩy đáp lại rằng đã lén lấy từ "quỹ đen" của bố. Cơn giận lên đến đỉnh điểm, người cha gào lên trong bất lực: "Con có biết bố kiếm tiền khó khăn thế nào không? Nhìn lại xem một năm qua con đã ngốn hết bao nhiêu tiền của cái nhà này! Làm răng hết 40.000 tệ (khoảng 150 triệu đồng), mua điện thoại hơn 10.000 tệ (khoảng 38 triệu đồng). Con vẫn thấy bố cho con chưa đủ sao? Riêng năm nay con đã tiêu của bố năm sáu vạn tệ rồi!".

Ông nghẹn ngào nói tiếp: "Số tiền đó bố tích cóp không dám tiêu, định bụng cuối năm đổi con xe. Lo cho con làm bộ răng tốt nhất, mua điện thoại xịn nhất, bố đều chiều theo ý con vì muốn tốt cho con. Nhưng con phải hiểu, tiền không tự nhiên mà có. 17, 18 tuổi rồi, đừng suốt ngày chỉ biết nhìn vào người khác mà đua đòi. Mỗi nhà mỗi cảnh, có gì mà so bì? Con muốn hơn thua cũng được, nhưng hãy nhớ kỹ: Khi còn sống dựa vào bố mẹ, con chưa có tư cách để tiêu xài hoang phí. Chừng nào tự bước chân ra đời kiếm tiền, lúc đó hãy hay!".

Con gái tiêu tiền phung phí khiến bố đau lòng

"Chiều con như xây nhà trên cát"

Sự việc sau khi đăng tải đã làm bùng nổ những tranh luận trái chiều. Đa số cư dân mạng đều để lại bình luận sắc sảo: "Chiều con như xây nhà trên cát. Lúc nhỏ không dạy bảo, giờ con khó quản thì chỉ biết tự làm tự chịu".

Dưới góc nhìn khách quan, một chiếc tai nghe giá hàng chục triệu đồng rõ ràng là món đồ xa xỉ, vượt xa khả năng chi trả của một gia đình bình dân. Đáng sợ hơn, tâm lý sính ngoại, đua đòi không chỉ khiến đứa trẻ đánh mất chính mình mà còn vô hình trung chất chồng gánh nặng tài chính lên vai cha mẹ.

Thực tế, những "đứa trẻ" như vậy không hề hiếm trong xã hội hiện đại. Do chưa từng va vấp, chưa nếm trải sự khắc nghiệt của việc mưu sinh, các em mặc định rằng mọi yêu cầu mình đưa ra thì cha mẹ phải có trách nhiệm đáp ứng, nếu không sẽ quay ra dỗi hờn, ngang bướng. Chính sự thiếu hụt trong giáo dục về giá trị đồng tiền đã tạo nên một vòng lặp độc hại: Con cái càng đòi hỏi, cha mẹ càng kiệt sức, và cuối cùng, sự hy sinh ấy chỉ đổi lại là những bi kịch gia đình đau lòng.