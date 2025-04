Sinh viên HUTECH săn job chất - Hơn 5000 đầu việc hấp dẫn tại HUTECH IT Open Day 2025

Sinh viên sôi nổi ứng tuyển nhiều vị trí việc làm hấp dẫn tại ngày hội

Diễn ra với quy mô khủng, ngày hội do Khoa Công nghệ thông tin Trường Đại học Công nghệ TP.HCM (HUTECH) phối hợp cùng Ban Quản lý Khu Công nghệ cao TP.HCM, Hội Tin học TP.HCM (HCA), Liên minh Công nghệ số Việt Nam (VNITO), Hiệp Hội Phần mềm và Dịch vụ CNTT (VINASA), Hiệp hội An toàn Thông tin Việt Nam (VNISA) và các tập đoàn, công ty công nghệ tổ chức. Sự kiện mang đến không gian để sinh viên HUTECH và các trường đại học, cao đẳng trên địa bàn TP.HCM, các khu vực lân cận gặp gỡ nhà tuyển dụng và ứng tuyển vào những vị trí việc làm phù hợp.

Nhận xét về quy mô và ý nghĩa ngày hội, ông Đặng Thanh Thắng - Giám đốc Trung tâm ITS Tập đoàn Sharp Việt Nam cho biết: "Tôi cảm thấy rất ấn tượng vì một ngày hội quy mô lớn như thế này nhưng Nhà trường có thể tổ chức rất bài bản và chuyên nghiệp. Đây là cơ hội tốt để các bạn sinh viên tìm hiểu về nhu cầu tuyển dụng của doanh nghiệp, cũng như giúp các doanh nghiệp tiếp xúc và tuyển dụng các IT của HUTECH trở thành cộng sự của mình".

Ngày hội quy tụ hơn 60 doanh nghiệp hàng đầu trong lĩnh vực Công nghệ thông tin

Các ứng viên đến tham gia ứng tuyển, phỏng vấn tại ngày hội lần này là sinh viên năm 3, sinh viên chuẩn bị tốt nghiệp các ngành Công nghệ thông tin, An toàn thông tin, Khoa học máy tính, Khoa học dữ liệu, Trí tuệ nhân tạo, Hệ thống thông tin quản lý,…

Tại ngày hội, sinh viên đã có dịp gặp gỡ trực tiếp đại diện doanh nghiệp tại các gian hàng, tiếp cận thông tin tuyển dụng ở những vị trí đa dạng như Kỹ sư quản trị cơ sở dữ liệu, Nhân viên Quản trị mạng, Kỹ sư An toàn thông tin, Kỹ sư mạng, Chuyên viên An toàn bảo mật thông tin, IT HelpDesk, Project Manager, Network Security Engineer,… cùng các vị trí thực tập sinh.

Các ứng viên tự tin phỏng vấn trước nhà tuyển dụng

Có mong muốn ứng tuyển vào vị trí Bussiness Analyst tại Công ty TNHH Lập trình & Công nghệ Cybersoft, Phạm Khánh Duy - sinh viên năm 4 ngành Công nghệ thông tin chia sẻ: "Đến với ngày hội, em đã chuẩn bị một tâm lý sẵn sàng với những kỹ năng thành thạo liên quan đến chuyên ngành data của em cùng với chiếc CV chỉn chu. Ngày hội là một cơ hội tốt để cho em cũng như các bạn sinh viên trải nghiệm các kỹ năng giao tiếp, ứng xử trước các công ty, qua đó có thể tìm kiếm được nơi làm việc phù hợp với bản thân".

Không chỉ trải nghiệm không khí của một buổi phỏng vấn sôi nổi, sinh viên còn tích luỹ kinh nghiệm thông qua những chia sẻ, phản hồi của đại diện doanh nghiệp về yêu cầu, kỹ năng cần thiết để thích ứng với công việc tại các công ty. Qua đó giúp các bạn thêm tự tin, bản lĩnh để gia nhập vào thị trường lao động. Đặc biệt nhiều sinh viên đã xuất sắc "lọt mắt xanh" nhà tuyển dụng, tìm được việc làm hấp dẫn ngay buổi phỏng vấn.

"Chúng tôi đánh giá rất cao về thái độ cũng như kỹ năng của sinh viên Trường, công ty cũng đã tuyển rất nhiều bạn sinh viên HUTECH làm việc và chúng tôi nhận thấy bên cạnh các kỹ năng cần thiết, các bạn còn thích ứng rất nhanh với những quy định, quy trình của doanh nghiệp" - ông Đặng Thanh Thắng nhận định.

Ông Đặng Thanh Thắng dành nhiều lời có cánh đến sinh viên HUTECH

Song song với phỏng vấn trực tiếp tại gian hàng, sinh viên còn có dịp tham gia không gian học thuật qua các hội thảo chuyên đề xoay quanh các kiến thức về AI, Web3 & Blockchain; các không gian triển lãm, giới thiệu sản phẩm, giải pháp công nghệ mới nhất trong lĩnh vực khoa học công nghệ đến từ các doanh nghiệp, thử sức tham gia đua xe mô hình; thi đấu Esports… Những hoạt động này là cơ hội để các kỹ sư tương lai tiếp cận với nền tảng mới, khơi gợi sự yêu thích, khám phá và tiếp thêm động lực để theo đuổi nghề nghiệp.

Nhiều không gian triển lãm thú vị tại ngày hội

HUTECH ký kết hợp tác với 12 doanh nghiệp, mở rộng cơ hội nghề nghiệp cho sinh viên

Trong khuôn khổ sự kiện, HUTECH cũng tiến hành ký kết hợp tác với 12 đơn vị doanh nghiệp, tiếp tục duy trì mô hình Đại học - Doanh nghiệp mà nhà trường đã tích cực đẩy mạnh trong thời gian qua.