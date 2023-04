Sinh nhật của Văn Hậu: Ôm người đẹp trên biển, hé lộ cách xưng hô cực ngọt, phụ huynh đàng gái cũng lên tiếng

Trong ngày Văn Hậu thêm một tuổi mới với sự trưởng thành và chín chắn, bạn gái anh - Doãn Hải My - đã gửi lời chúc tình cảm đến chàng: "Happy birthday my love! I love you! (Chúc mừng sinh nhật tình yêu của em. Em yêu anh - PV)". Nàng WAG đăng kèm bức ảnh cặp đôi cùng nhau chụp ảnh dưới ánh hoàng hôn trên biển.

Trong khung cảnh lãng mạn trữ tình với ánh chiều tà vàng ấm, làn gió mát khẽ thổi bay mái tóc dài của Hải My cùng những con sóng gợn êm đềm từ xa... cặp đôi ngồi kề bên nhau, cùng nâng ly chúc mừng. Doãn Hải My dựa dẫm vào người bạn trai còn Văn Hậu cũng ôm lấy bạn gái. Cả hai cùng nở nụ cười tươi tắn.

Hình ảnh hạnh phúc tràn màn hình ấy khiến fan của cặp đôi thả tim rần rần. Nhiều người khen Văn Hậu và Hải My có tướng phu thê, có thể gắn bó lâu dài với nhau. Bên dưới bài đăng, Văn Hậu đáp lại bạn gái bằng bức ảnh chụp cô nàng tạo dáng nhí nhảnh. Cầu thủ sinh năm 1999 cũng gọi người đẹp bằng danh xưng ngọt ngào: "Em yêu".

Văn Hậu đón tuổi mới bên cạnh bạn gái xinh đẹp (Ảnh: FBNV)

Ngoài những lời chúc từ đồng đội, bạn bè hay người hâm mộ, Đoàn Văn Hậu cũng được phụ huynh đàng gái đích thân vào hỏi thăm. Bà của Doãn Hải My đã bình luận dưới bức ảnh của cặp đôi: "Ông bà chúc mừng sinh nhật cháu Hậu. Tuổi mới thành công, sức khỏe và bình an. Happy birth day".

Doãn Hải My và Đoàn Văn Hậu hẹn hò từ năm 2020, tới nay cũng được 3 năm. Hải My đã nhiều lần về quê Thái Bình thăm gia đình Văn Hậu. Còn hậu vệ tuyển Việt Nam cũng có mối quan hệ thân thiết với ông bà, bố mẹ và em của Hải My. Điều đó chứng tỏ cặp đôi đã xác định xây dựng mối quan hệ lâu dài và gắn bó bên nhau.

Văn Hậu gọi Hải My bằng danh xưng ngọt ngào