Văn Hậu đưa bạn gái Top 10 Hoa hậu đi du lịch sau khi nàng hoàn thành khóa luận tốt nghiệp trường Luật

Đoàn Văn Hậu đưa bạn gái đi du lịch

Chiều 17/4, nàng WAG Doãn Hải My - bạn gái hậu vệ Đoàn Văn Hậu chia sẻ lên Instagram cá nhân ảnh và video khi cô cùng bạn trai đi du lịch biển. Chuyến đi được thực hiện ngay sau khi Hải My hoàn thành khóa luận tốt nghiệp Viện luật so sánh, Đại học Luật Hà Nội. Gái xinh như trút được gánh nặng và thoải mái vui chơi.



Cô nàng hào hứng khoe video quay phòng khách sạn mà cặp đôi đang ở. Hải My nằm trên đường, quay video tấm rèm cửa tự động mở, mở ra khung cảnh thiên nhiên nhiều cây xanh trước mắt.

Người đẹp sinh năm 2001 gọi bạn trai là "đạo diễn ĐVH (Đoàn Văn Hậu - PV)" và nhắc mọi người bật tiếng để nghe giọng anh chỉ đạo bạn gái ghi hình. Trong đó, Văn Hậu góp ý Hải My: "Zoom ra ngoài biển cho người ta biết là ngoài kia có tí biển".

Đoàn Văn Hậu và bạn gái đi du lịch (Ảnh: IGNV)

Cặp đôi sau đó cùng nhau ngồi thuyền hóng mát. Văn Hậu diện áo phông có cổ trầm tính, nở nụ cười rạng rỡ đầy hạnh phúc. Bên cạnh là Hải My trong trang phục cổ yếm mát mẻ với họa tiết hoa xinh xắn, khoe xương quai xanh quyến rũ.

Đoàn Văn Hậu và Doãn Hải My là cặp đôi đình đám nhất nhì làng bóng đá Việt. Chàng là hậu vệ xuất sắc nhất ĐT Việt Nam hiện tại với ngoại hình điển trai, cao ráo. Nàng là Người đẹp tài năng từng lọt Top 10 Hoa hậu Việt Nam 2020 với nhan sắc và tài năng được lòng công chúng. Khi nhóm bạn thân của Văn Hậu như Đức Chinh, Tiến Dũng, Thành Chung lần lượt lập gia đình, người hâm mộ đang chờ một "happy ending" cho cặp đôi Văn Hậu - Hải My.