Bạn gái Văn Hậu gợi cảm hết nấc khi cùng chàng đi tàu, cụng ly ngắm hoàng hôn trên biển

Mới đây, nàng WAG Doãn Hải My - bạn gái hậu vệ Đoàn Văn Hậu - đã hoàn thành xong khoá luận tốt nghiệp và chuẩn bị trở thành Cử nhân luật của Viện luật so sánh, trực thuộc Đại học Luật Hà Nội. Hoàn thành một dấu mốc quan trọng trong đời, Doãn Hải My ngay sau đó đã cùng bạn trai là tuyển thủ nổi tiếng Văn Hậu.



Điểm đến của cặp đôi là Phú Quốc. Cả Văn Hậu và Hải My đều thoải mái chia sẻ những hình ảnh trong chuyến đi với fan. Trong bức ảnh mà Hải My đăng tải, nàng WAG diện đầm maxi cổ yến dịu dàng, khoe khéo bờ vai gầy, xương quai xanh và cả tấm lưng trần gợi cảm. Hải My thả dáng nằm nghiêng trên tàu, vóc dáng mình hạc xương mai cùng nụ cười tươi tắn khiến người ta muốn ngắm nhìn mãi.

Văn Hậu và Hải My tận hưởng khoảnh khắc lãng mạn bên nhau

Trong khi đó, Văn Hậu diện đồ với phong cách thể thao khoẻ khoắn. Anh chàng nở nụ cười hạnh phúc trong khung cảnh hoàng hôn buông xuống trên biển. Hình ảnh này nhận được nhiều tương tác của cộng đồng mạng. Người anh thân thiết Văn Toàn cũng vào bình luận trêu cậu em: "Cuộc sống sướng nhỉ. Cứ nghỉ là đi biển bằng tàu riêng thôi!".

Trên tàu, ngoài những món ăn theo sở thích, Hải My và Văn Hậu còn đem theo chiếc máy ảnh film để lưu giữ kỉ niệm cùng nhau. Bạn gái Văn Hậu thích chụp ảnh film nên anh chàng cũng học theo để cùng chill với nàng. Dưới ánh hoàng hôn đẹp đẽ, cặp đôi còn cùng cụng ly, tận hưởng sự lãng mạn và riêng tư bên nhau.

Chuyến đi biển này của Văn Hậu và bạn gái Top 10 Hoa hậu Việt Nam 2020 chắc chắn sẽ còn nhiều điều thú vị khác.

Nhan sắc xinh đẹp của bạn gái Đoàn Văn Hậu