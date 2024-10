Sinh nhật chất như Crocs: ra luôn phiên bản dành cho thú cưng

Crocs Classic Clog được gắn Jibbitz™

Pet Crocs phiên bản giới hạn cho sen mix match với boss

Paris Hilton cũng không thể bỏ qua cơ hội matching cùng cún yêu (Nguồn ảnh: Paris Hilton Instagram, Tiktok)

Bộ đồ hóa trang thành Crocs siêu to khổng lồ

Khá tiếc là bộ sưu tập Crocs Pet và trang phục hóa trang Crocs không được bán tại thị trường Việt Nam, nhưng fans Crocs vẫn có thể sáng tạo hết nấc với dòng Crocs Classic Clog với vô vàn phụ kiện Jibbitz™ đúng theo tinh thần "Come As You Are" tại hệ thống cửa hàng chính hãng của Crocs trên toàn quốc.



Được biết, từ 18/10-03/11, fan Crocs Việt Nam được ưu đãi tới 50% như một trong chuỗi hoạt động mừng sinh nhật Crocs.