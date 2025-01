Siêu thảm đỏ hot nhất hôm nay: Triệu Lệ Dĩnh áp đảo Đường Yên, Vương Hạc Đệ "xào" lố với búp bê Cbiz để giật spotlight dàn couple đình đám

Ngày 4/1, Tinh Quang Đại Thưởng - sự kiện giải trí hot nhất đầu năm 2025 của Cbiz - diễn ra tại Macau, Trung Quốc. Lễ trao giải siêu hot được hâm nóng nhờ sự xuất hiện của hàng loạt tên tuổi đình đám, đang được yêu thích nhất ở xứ tỷ dân hiện tại như Triệu Lệ Dĩnh, Đường Yên, Cảnh Điềm, Ngu Thư Hân, Điền Hi Vi, Mạnh Tử Nghĩa, Lý Quân Nhuệ, Trần Tinh Húc...

Tâm điểm của thảm đỏ Tinh Quang Đại Thưởng năm nay thuộc về các couple (CP) màn ảnh đình đám như Ngu Thư Hân - Đinh Vũ Hề, Điền Hi Vi - Vương Hạc Đệ hay Mạnh Tử Nghĩa - Lý Quân Nhuệ. Các fan thậm chí còn so sánh lễ trao giải như đại hội dành cho các fan couple. Trong đó, Điền Hi Vi - Vương Hạc Đệ hứng chỉ trích với màn skinship "ô dề, lố lăng" nào ôm, nào quàng vai bá cổ thể hiện sự thân mật trên thảm đỏ. Cặp sao Đại Phụng Đả Canh Nhân bị đánh giá chiêu trò, nhằm giật spotlight của các couple màn ảnh khác. Tuy nhiên, cả 2 không những không thành công mà còn bị phản ứng ngược. Ngu Thư Hân - Đinh Vũ Hề hay Mạnh Tử Nghĩa - Lý Quân Nhuệ khoác tay nhau đi thảm đỏ rất bình thường, song họ vẫn lên hot search rần rần.

2 khách mời quan trọng nhất sự kiện là tiểu hoa đán hàng đầu lứa 85 Đường Yên và Triệu Lệ Dĩnh. Trên thảm đỏ, Đường Yên xuất hiện kiều diễm, thần thái sang chảnh trong chiếc đầm đen của nhà mốt Fendi. Cô có màn catwalk khoe sắc vóc đầy cuốn hút. Trong khi đó, Triệu Lệ Dĩnh là người chốt sổ thảm đỏ Tinh Quang Đại Thưởng, chứng minh địa vị áp đảo Đường Yên. Dù vậy, các fan vẫn vô cùng tiếc nuối khi không được nhìn thấy cô sánh đôi bên Lâm Canh Tân. Năm 2024, họ là cặp couple khuấy đảo màn ảnh với phim Dữ Phượng Hành. Nhiều netizen thậm chí nghi ngờ cặp sao né nhau để tránh bị soi thêm hint tình ái. Thời gian qua, cư dân mạng tìm ra nhiều bằng chứng cho thấy Triệu Lệ Dĩnh và Lâm Canh Tân "phim giả tình thật.

Triệu Lệ Dĩnh là người đi cuối cùng, chốt sổ thảm đỏ Tinh Quang Đại Thưởng. Vị trí này hoàn toàn xứng đáng với những thành tích phim ảnh cô đã đạt được thời gian qua

Fan tiếc nuối khi không được nhìn thấy Triệu Lệ Dĩnh sánh đôi với bạn diễn Lâm Canh Tân trong Dữ Phượng Hành. Họ là cặp couple có tiếng ở showbiz Trung Quốc

Trên thảm đỏ, Triệu Lệ Dĩnh sang trọng, quyền lực và quyến rũ với mẫu đầm đen khoe vai trần

Màn catwalk của Đường Yên khi tiến vào khu vực thảm đỏ được chia sẻ rầm rộ trên MXH

Làn da, ngũ quan, lớp trang điểm, thần thái...

... và vóc dáng mảnh mai của nữ diễn viên ở tuổi 42 đều xứng đáng với điểm 10

Khung hình phát sáng của cặp couple màn ảnh hot nhất hiện nay Ngu Thư Hân - Đinh Vũ Hề

Ngu Thư Hân diện đầm cúp ngực, xẻ tà cao gợi cảm bên Đinh Vũ Hề. Điểm trừ trong tạo hình của nữ diễn viên là kiểu tóc khiến cô trông già hơn tuổi. Còn nam diễn viên sinh năm 1996 đốn tim fan với vẻ ngoài điển trai, lạnh lùng

Khoảnh khắc nhìn nhau tình cảm gây bùng nổ MXH của cặp sao Vĩnh Dạ Tinh Hà

Cặp đôi Đại Phụng Đả Canh Nhân là tâm điểm tại sự kiện. Sánh đôi bên nhau, Điền Hi Vi và Vương Hạc Đệ mang đến cho khán giả 1 khung hình mãn nhãn, tràn ngập visual. Họ được xem là "cực phẩm nhan sắc" của lứa diễn viên sinh sau 1995

Cái ôm chấn động showbiz của Điền Hi Vi và Vương Hạc Đệ. Trên thảm đỏ, cặp sao còn có nhiều khoảnh khắc tương tác thân mật khác. Tuy nhiên, cả 2 đang bị chê skinship quá đà nhằm giật spotlight của những cặp couple màn ảnh đình đám khác

"Búp bê Cbiz" Điền Hi Vi vô cùng táo bạo, nóng bỏng tại sự kiện Tinh Quang Đại Thưởng khi diện váy khoét ngực sâu, khoe vòng 1 lấp ló

Cặp sao Mạnh Tử Nghĩa - Lý Quân Nhuệ sánh đôi trên thảm đỏ Tinh Quang Đại Thưởng

Khoảnh khắc cặp đôi Cửu Trọng Tử khoác tay nhau tiến vào thảm đỏ được netizen nhận xét không khác gì cô dâu - chú rể tiến vào lễ đường

Mạnh Tử Nghĩa xinh đẹp, lộng lẫy và gợi cảm với chiếc váy tím hở vai

Lý Quân Nhuệ lên đồ bảnh bao chuẩn "chú rể 100%"

Cặp đôi màn ảnh Triệu Kim Mạch - Trần Tinh Húc...

... Vương An Vũ và Vương Ngọc Văn nhí nhố hết cỡ tại sự kiện đầu năm

Không chỉ 1 mà Vương An Vũ sánh đôi với 2 mỹ nhân trên thảm đỏ. Sau Vương Ngọc Văn, anh có nhiệm vụ hộ tống "Mưu nữ lang" Lưu Hạo Tồn

Trương Tân Thành đi thảm đỏ cùng "Đệ nhất mỹ nữ Bắc Kinh" Cảnh Điềm

Trần Đô Linh được khen đài cát, kiêu sa với mẫu váy công chúa đính kết đá và lông vũ cầu kỳ

Trương Hinh Dư diện đầm trắng đơn giản nhưng không hề bị chìm giữa dàn mỹ nữ showbiz lên đồ cầu kỳ. Cô ghi điểm với nhan sắc dịu dàng, kiêu kỳ được ví như thiên kim tiểu thư

Lý Lan Địch diện đầm hoa khoe visual ngọt ngào, xinh như công chúa giáng trần

Lâm Duẫn diện lễ phục có gam màu cam, cắt xẻ táo bạo nổi bần bật. Tuy nhiên, thiết kế của bộ váy bị chê sến sẩm, lỗi mốt Cặp đôi "Khánh Dư Niên" Lý Thấm - Trương Nhược Quân tái ngộ tại sự kiện. Trên thảm đỏ, Lý Thấm có màn vấp váy khiến Trương Nhược Quân thót tim đưa tay đỡ. May mắn không có sự cố té ngã với nữ diễn viên Kim Thần gây ấn tượng với vẻ ngoài tươi tắn, rạng rỡ. Hôm nay, cô diện trang phục đi thảm đỏ kém đặc sắc

Trương Vũ Kỳ hóa thân thành nữ thần Mặt Trời. Năm 2024, cô dính scandal làm tiểu tam, giật chồng đồng nghiệp trong giới. Vụ việc khiến danh tiếng nữ diễn lao đao, phải dừng hoạt động 1 thời gian

Âu Dương Na Na diện trang phục đen tẻ nhạt, kém nổi bật ở 1 sự kiện giải trí lớn

Nguồn: Weibo, Sohu