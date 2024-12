Ngày 16/12, mạng xã hội xứ Trung rộn ràng tranh cãi, thảo luận vì thị phi xuất phát từ động thái mới của đỉnh lưu Vương Hạc Đệ, và 2 cái tên nổi nhất nhì làng phim châu Á tháng qua Đinh Vũ Hề - Ngu Thư Hân của Vĩnh Dạ Tinh Hà cũng bất ngờ bị réo gọi. Chuyện bắt đầu từ lời bài hát mang tên Mệnh nằm trong album Thiếu Niên Mộng vừa được nam thần Thương Lan Quyết cho ra mắt, trong đó có nhiều ca từ khẳng định sự tự tin của Vương Hạc Đệ và ẩn ý tố 1 kẻ kém cỏi không đủ thực lực bắt chước chính chủ.

Điểm gây tranh cãi và cũng khiến chính Vương Hạc Đệ bị đông đảo khán giả mỉa mai là ở lời khẳng định thực lực của bản thân. Sở hữu ngoại hình như mơ và có được những vai diễn nổi danh châu Á trong Vườn Sao Băng, Thương Lan Quyết, Dĩ Ái Vi Doanh..., nam thần sinh năm 1998 này vẫn luôn bị chê bai vì kỹ năng diễn xuất kém cỏi, nhiều "dầu" (sến sẩm), đơ cứng và cách nhả thoại đầy khẩu âm. Vì vậy, việc anh chàng dám tự tin về thực lực của bản thân và còn tố đồng nghiệp copy mình khiến khán giả phải bật cười. Chưa hết, Đinh Vũ Hề - mỹ nam nổi lên như cồn nhờ vai diễn Tử Kỳ trong bộ phim hiện tượng Vĩnh Dạ Tinh Hà vào vòng nghi vấn là đối tượng bị Hạc Đệ cà khịa vì loạt điểm chung với mỹ nam này từ cách PR hình ảnh đến couple với Ngu Thư Hân.

Vương Hạc Đệ ra bài hát mới với câu từ tố có người bắt chước, Đinh Vũ Hề là cái tên hiếm hoi bị réo gọi vì loạt điểm chung, đặc biệt mối quan hệ với Ngu Thư Hân

"Hỡi những kẻ sao chép kia ơi, người sẽ không bao giờ có thể copy được linh hồn của tôi đâu. Còn muốn so về thực lực, mấy người còn chưa qua được cửa. Các người tốn biết bao sức lực học theo con đường tôi đã đi. Dù là Đông Phương Thanh Thương hay Hứa Thất An đều chỉ có thể tìm đến tôi đây. Nghe được lời ca này của tôi, chắc bạn thấy bị động đến ha. Nếu nhìn thấy tôi mà thấy khó chịu thì người cũng chỉ có thể nhẫn nhịn mà thôi". Đây là lời bài hát đang gây tranh cãi nảy lửa trên mạng xã hội xứ tỷ dân của Vương Hạc Đệ.

Sở dĩ khán giả nghĩ đến cái tên Đinh Vũ Hề là vì câu hát "Các người tốn biết bao sức lực học theo con đường tôi đã đi". Sau khi nổi lại nhờ Vĩnh Dạ Tinh Hà, nam diễn viên họ Đinh bất ngờ bị tố định hướng marketing giống Hạc Đệ, từ chuyện nhảy bungee tuyên truyền phim, báo tuyển nhân viên sau khi nổi, chụp hình concept cậu chàng đi mô tô cho đến loạt bài đăng lên top tìm kiếm về ánh nhìn thâm tình và mang theo phụ kiện nhân vật đi show. Song, bài tố này nhanh chóng đã bị đông đảo khán giả phản bác vì những phương thức này trước nay được không ít ngôi sao khác áp dụng, và cách so sánh cũng bị cho là khấp khiễng. Chưa hết, Vương Hạc Đệ cũng bị 1 vài khán giả tố là bắt chước phong cách của cựu đỉnh lưu "bông tuyết" Ngô Diệc Phàm.

Đinh Vũ Hề bị tố bắt chước Vương Hạc Đệ chỉ vì mặc 1 bộ phong cách đua xe mô tô. Trên thực tế, bài đăng so sánh 2 mỹ nam này đã bị khán giả phản bác từ lâu. Đến nay vì lời bài hát của nam thần Vườn Sao Băng, vấn đề này mới bị nhắc lại

Ngoài ra, định hướng diễn xuất của Vũ Hề cũng khác hẳn Hạc Đệ, anh đi theo con đường thực lực với loạt tác phẩm đa dạng về thể loại từ cổ trang, trinh thám cho đến phá án thời dân quốc. Khả năng diễn xuất của Vũ Hề được công nhận sau nhiều năm nỗ lực và trở nên viral sau Vĩnh Dạ Tinh Hà, thậm chí cách diễn của anh còn được đưa vào giáo trình giảng dạy diễn xuất ở trường đại học. Trong khi đó, Vương Hạc Đệ đi theo con đường lưu lượng, hay chọn các tác phẩm mang hơi hướm thần tượng hoá lạnh lùng sủng vợ và tạo hình đẹp như tổng tài, con nhà giàu, ma tôn.

Điều đáng bàn luận hơn cả là kỹ năng diễn xuất non kém của Hạc Đệ nhiều lần bị không chỉ khán giả mà cả các nhà phê bình chỉ điểm. Đông Phương Thanh Thương cũng bị cho là thiết lập nhân vật hoàn hảo, dễ dàng chiếm được hảo cảm của số đông công chúng. Bên cạnh đó, gần đây, Vương Hạc Đệ còn bị netizen Trung liên tục đem ra mỉa mai vì phong cách diễn tổng tài quá sến sẩm và gượng gạo của Dĩ Ái Vi Doanh so với When the Phone Rings đến mức thành trend trên TikTok. Vì vậy, Hạc Đệ càng bị "ném đá" vì tự tin khẳng định thực lực bản thân và bị đem ra so với Vũ Hề. Dưới bài đăng về lời bài hát mới của Vương Hạc Đệ, khán giả cũng đưa ra sự khác biệt rõ rệt về phong cách đời thường, thiết lập nhân vật trong phim cho đến cả tính cách của anh với Đinh Vũ Hề.

Vương Hạc Đệ liên tục bị "bash" vì diễn xuất non, được ưu ái với loạt tác phẩm có thiết lập nhân vật ngầu, dễ được yêu thích như Ma tôn và CEO si tình

Không thể phủ nhận rằng, anh chàng có tài chọn tác phẩm và giành được cơ hội đem về độ hot cho bản thân, song nếu tự tin khẳng định thực lực thì vẫn còn quá sớm. Bên cạnh đó, Vương Hạc Đệ đi theo con đường lưu lượng với lợi thế ngoại hình nên cũng dễ hiểu khi phong cách chọn tác phẩm của anh chàng nghiêng về thiết lập hình ảnh đẹp mắt

Trong khi đó, Đinh Vũ Hề đi theo trường phái thực lực, chọn tác phẩm cũng rất chú trọng về tính chất thử thách về kỹ năng diễn xuất nhiều hơn là thiết lập nhân vật hoàn hảo, đẹp đẽ. Chính vì vậy, anh chàng mất rất nhiều năm để có thể nổi đình nổi đám nhờ tác phẩm như Vĩnh Dạ Tinh Hà. Phải công nhận rằng, từ bộ phim này, ngoại hình của anh cũng được thăng cấp hơn hẳn

Thêm 1 lý do khiến Hạc Đệ và Vũ Hề bị đem ra so sánh là bởi điểm chung liên quan đến "thánh lố" Ngu Thư Hân. Khi Vĩnh Dạ Tinh Hà "bạo hồng", 2 cái tên này vốn đã được đặt lên bàn cân vì Hạc Đệ - Vũ Hề đều nổi đình nổi đám sau khi hợp tác với Ngu Thư Hân. Fan couple của 2 nam diễn viên với cô nàng này cũng rất đông nên chuyện tranh cãi, so sánh không có gì là lạ. Nhiều ý kiến cho rằng, Vương Hạc Đệ và Ngu Thư Hân rất ngọt ngào trên màn ảnh, khi đi show nhưng lại lộ dấu hiệu "lệch sóng", thậm chí là không ăn ý và bất đồng quan điểm rõ ràng trong các buổi quảng bá trực tiếp. Fan riêng của 2 ngôi sao cũng từng có thời gian khẩu chiến, khiến cả hai hạn chế tương tác sau khi kết thúc quảng bá tác phẩm.

Trong khi đó, Ngu Thư Hân và Đinh Vũ Hề có sự ăn ý, hợp tình hợp ý, thân mật tự nhiên rõ ràng trong các buổi livestream quảng bá, đi show Xin Chào Thứ 7 cho đến chương trình thực tế riêng Tinh Hà Lấp Lánh mới đây. Hợp tác lần thứ 2 với tư cách người tình màn ảnh, chính Ngu Thư Hân cũng phải thừa nhận có sự ăn ý và nghiêm khắc đặc biệt với bạn diễn cùng tuổi. Dựa vào sự tương tác hoàn toàn khác biệt hẳn với các bạn diễn trước đó và loạt dấu hiệu đáng nghi trong show Tinh Hà Lấp Lánh, cặp bạn thân nhiều năm Ngu Thư Hân và Đinh Vũ Hề liên tục dính tin đồn tình cảm. Tuy vậy, khán giả và người hâm mộ tỉnh táo vẫn giữ tâm thế không "đẩy thuyền" quá đà vì lo lắng cho sự nghiệp của cặp sao, hi vọng cả hai có thể giữ mối quan hệ tốt và hợp tác lần 3,4 hay 5.

Đều là nam thần có tác phẩm "bạo" với Ngu Thư Hân, Vương Hạc Đệ và Đinh Vũ Hề không ít lần bị đem ra so sánh

Tính đến nay, Ngu Thư Hân vẫn ăn ý với Đinh Vũ Hề hơn là Vương Hạc Đệ dù mối quan hệ của cô với 2 bạn diễn đều rất tốt. Chỉ có điều, Thư Hân và Vũ Hề thân nhau nhiều năm sau 2 lần hợp tác chung, trong khi cô với Hạc Đệ phải hạn chế tương tác sau khi fan 2 bên khẩu chiến

Sắp tới, khán giả sẽ được chứng kiến màn đụng độ của 3 ngôi sao Vương Hạc Đệ, Đinh Vũ Hề và Ngu Thư Hân ở Gala giao thừa Đài Hồ Nam, Trung Quốc, hứa hẹn sẽ có những khung hình chung gây bàn tán hay những màn soi thái độ của người trong cuộc. Hiện, cả 3 đều đã kết thúc đợt quảng bá tác phẩm chung và tập trung cho tác phẩm mới, nên khả năng cao họ sẽ giữ thái độ chuyên nghiệp để tránh ảnh hưởng đến phim sắp ra mắt.

Ngoài ra, khán giả cũng mong chờ bộ phim Đại Phụng Đả Canh Nhân của Vương Hạc Đệ ra mắt để kiểm chứng độ tự tin của anh chàng với tác phẩm này trong lời bài hát. Trên thực tế, đây là siêu phẩm cổ trang được dự đoán sẽ bùng nổ với tận 3 triệu lượt đặt xem trước.

Ngu Thư Hân, Vương Hạc Đệ, Đinh Vũ Hề sẽ tái ngộ ở Gala giao thừa Đài Hồ Nam

Nguồn: Weibo, Sina