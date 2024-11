"Búp bê cổ trang" đẹp nhất màn ảnh lộ bằng chứng chung sống với Vương Hạc Đệ?

Ngày 10/11, 2 diễn viên trẻ hàng đầu Vương Hạc Đệ và Điền Hi Vi bị nghi ngờ "phim giả tình thật", thậm chí đang chung sống với nhau. Theo đó, cư dân mạng xứ Trung đã soi ra cặp sao sử dụng đồ dùng gia đình giống nhau. Trong 1 bức ảnh đăng tải vào ngày 7/11, chiếc dĩa đựng đồ ăn của Vương Hạc Đệ bị phát hiện thuộc cùng 1 bộ với chiếc bát trong bức ảnh được đăng cách đây không lâu của Điền Hi Vi.

Điều này khiến netizen Trung Quốc nghi ngờ 2 ngôi sao có mối quan hệ trên mức đồng nghiệp sau khi hợp tác trong dự án Đại Phụng Đả Canh Nhân (tạm dịch: Người gõ mõ cầm canh Đại Phụng). Trước đó, cũng đã có rất nhiều bằng chứng cho thấy tình cảm thân thiết đáng ngờ giữa Vương Hạc Đệ và Điền Hi Vi.

Điền Hi Vi và Vương Hạc Đệ vướng nghi vấn "phim giả tình thật" sau khi hợp tác trong dự án cổ trang Đại Phụng Đả Canh Nhân

Netizen thậm chí còn nghi ngờ cặp đôi đang chung sống với khi phát hiện chiếc dĩa đựng đồ ăn trong bức ảnh Vương Hạc Đệ đăng lên trang cá nhân....

... thuộc cùng 1 bộ với chiếc bát trong tấm ảnh Điền Hi Vi đăng cách đây không lâu

Theo tiết lộ của nhân viên show giải trí Xin Chào Thứ Bảy, Vương Hạc Đệ và Điền Hi Vi tương tác thân mật tự nhiên, rất ngọt ngào ở hậu trường. Ánh mắt của Vương Hạc Đệ luôn nhìn Điền Hi Vi. Hồi tháng 10/2023, nam diễn viên còn tới buổi tiệc sinh nhật của Điền Hi Vi lúc tối muộn.

Vương Hạc Đệ tới dự tiệc sinh nhật của Điền Hi Vi

Trong sự kiện Scream Night (Đêm hội gào thét) do mạng video iQiYi tổ chức vào năm 2023, Điền Hi Vi và Vương Hạc Đệ không được sắp xếp để đi cùng nhau, thế nhưng trong hậu trường, hai nghệ sĩ bị bắt gặp trò chuyện vui vẻ. Điền Hi Vi còn cố ý đợi Vương Hạc Đệ tới để đi chung. Trong sự kiện Tinh Quang Đại Thưởng cuối năm 2023, Điều Hi Vi và Vương Hạc Đệ cuối cùng cũng xuất hiện bên nhau trên thảm đỏ. Họ có màn khoác tay, véo má thân mật, chemistry đỉnh tới mức ngay lập tức trở thành chủ đề nóng nhất mạng xã hội.

Ngày 15/11 vừa qua, Điền Hi Vi và Vương Hạc Đệ tiếp tục sánh đôi với visual đẹp tựa công chúa, hoàng tử tại Đêm Hội Tầm Nhìn Weibo. Cặp sao tương tác ăn ý, trao nhau ánh nhìn đầy ngọt ngào trên sân khấu.

Màn xoay người ngọt ngào của cặp đôi tại sự kiện Tinh Quang Đại Thưởng

Visual tựa công chúa, hoàng tử của Điền Hi Vi - Vương Hạc Đệ trong Đêm Hội Tầm Nhìn Weibo mới đây

Khoảnh khắc cả 2 nhìn nhau tình tứ gây sốt MXH

Theo tờ Sohu, Vương Hạc Đệ và Điền Hi Viên là cặp sao trẻ đang được khán giả xứ tỷ dân tích cực "đẩy thuyền". Họ được ủng hộ vì đều là những "cực phẩm nhan sắc" của lứa diễn viên sinh năm 1995 cũng như tính cách hợp rơ khi lúc nào cũng giàu năng lượng.

Điền Hi Vi được biết đến là nữ diễn viên có nhan sắc ngọt ngào, xinh như búp bê và tính tình phóng khoáng, vui tươi. Trong khi đó, Vương Hạc Đệ cũng là mỹ nam vui vẻ hay tấu hề và có ngoại hình điển trai, cuốn hút. Do đó, dân tình cho rằng nếu thành đôi, Vương Hạc Đệ và Điền Hi Vi sẽ tạo thành tổ hợp couple có visual khó ai sánh bằng trong thế hệ sao trẻ ở Trung Quốc.

Vương Hạc Đệ và Điền Hi Vi đang được dân tình xứ Trung ra sức "đẩy thuyền"

Nguồn: Sohu