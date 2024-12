Ngày 17/5, Billie Eilish chính thức “thả xích” album phòng thu thứ 3 mang tên Hit Me Hard And Soft, bao gồm 10 ca khúc. Album lần này được đánh giá là sản phẩm hoàn thiện, chỉn chu nhất cả về phần nghe lẫn phần nhìn trong sự nghiệp cầm mic của nữ ca sĩ Gen Z. Mỗi bài hát đều khai thác sâu vào nỗi đau, sự cô đơn và cả tình yêu. Cả album là một thể thống nhất về mặt nội dung, có mở bài có kết thúc. Chính vì vậy, người hâm mộ gần như không bỏ sót bài nào nhờ tính liên kết chặt chẽ tổng thể.

Hit Me Hard And Soft là album phòng thu thứ 3 của Billie Eilish

Thời lượng của album cũng được “đo ni đóng giày” một cách hợp lý, khi Billie cùng người anh trai Finneas đã giảm bớt sự phức tạp trong khâu sản xuất để đem đến một trải nghiệm âm nhạc vừa vặn. Quyết định này được giới chuyên môn đánh giá là bước đi khôn ngoan, đặc biệt là so với đối thủ The Tortured Poets Department - album gồm 31 bài hát, kéo dài 3 tiếng dài đằng đẵng khiến người nghe không khỏi bị choáng ngợp, thậm chí ngáp ngắn ngáp dài.

Ngay sau khi ra mắt được vài giờ, Hit Me Hard And Soft đã nhận được “cơn mưa" lời khen từ chuyên gia và các trang phê bình âm nhạc. Sản phẩm mới nhất của Billie Eilish là album có thành thích đánh giá cao nhất trong năm nay với số điểm tuyệt đối 100/100 từ The Independent và 95 điểm từ Metacritic, xuất sắc vượt mặt kỷ lục trước đó của Taylor Swift với 93 điểm cho The Tortured Poets Department.

Các bài hát trong album đều được đón nhận nồng nhiệt bởi người nghe nhạc

Mới đây, netizen vô tình phát hiện MV Wild Flower, thuộc album Hit Me Hard And Soft, đính kèm lời Việt được đăng tải trên chính kênh Youtube của Billie Eilish. Điều này không khỏi gây bất ngờ Vnet bởi việc này thật sự không thể lường trước được, thậm chí được coi là hành động ngẫu hứng của “ong chúa”. Dù chỉ là một phương thức quảng bá tới thị trường Việt Nam nhưng MV này đã ít nhiều làm thỏa mãn con dân đam mê âm nhạc của Billie Eilish.

MV Wild Flower lời Việt được Billie Eilish đăng tải vài ngày trước

Dân tình không khỏi cảm thấy sướng rơn, thậm chí bày tỏ sự khó tin trước thông tin này. Ngoài ra, nhiều netizen phấn khích tột độ, hy vọng Billie Eilish sẽ ra lò full album phiên bản lời Việt để thưởng thức một cách trọn vẹn. Hay nhiều khán giả còn ao ước về 1 ngày Billie Eilish sẽ tổ chức concert tại Việt Nam.

Một số bình luận của netizen:

- Này là mỗi nước sẽ có 1 phiên bản hay sao ấy. Tuỳ theo VPN từng nước.

- Chị đẹp Ái Liên với ca khúc Hoa Dại.

- Chắc cổ biết tụi mình mò Google Dịch lời bát hát của cô nên cô làm hộ luôn.

- Trời ơi bài mê nhất của tôi trong cả album luôn.

- Ủa ủa có thật không vậy mấy bác hay photoshop đó?

- Ngày đó, anh tặng em nhành hoa dại hihi.

Hit Me Hard And Soft đang là ứng cử viên nặng ký cho kèn vàng Grammy Album Of The Year. Hơn thế nữa, đĩa đơn Birds Of A Feather cũng được dự đoán sẽ mang về cho Billie Eilish thêm một giải thưởng danh giá khác của Viện Hàn lâm. Hit Me Hard And Soft vừa trở thành album được phát trực tuyến nhiều nhất trong năm nay trên nền tảng Spotify với 4.6 tỷ lượt stream. Điều này giúp cô xuất sắc vượt mặt The Tortured Poets Department.