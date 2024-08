Lễ bế mạc Olympic Paris 2024 không chỉ mang đến cho khán giả những màn trình diễn trên SVĐ Stade de France của nước Pháp mà còn có 2 tiết mục đặc biệt được phát từ "đầu cầu" Los Angeles - thành phố đăng cai kì Thế Vận hội Mùa Hè tiếp theo vào năm 2028.

Nếu như ở "đầu cầu" Paris, mọi thứ đã chìm vào đêm tối thì ở Los Angeles vẫn đang là ban ngày nắng đẹp. Billie Eilish cùng anh trai FINNEAS và ban nhạc xuất hiện trên bãi biển, bắt đầu trình diễn BIRDS OF A FEATHER.

Billie EIlish trình diễn bản hit BIRDS OF A FEATHER từ "đầu cầu" Los Angeles tại lễ bế mạc Olympic Paris 2024

BIRDS OF A FEATHER là đĩa đơn thứ hai đến từ album Hit Me Hard And Soft, album phòng thu mới nhất của Billie Eilish. Ca khúc từng vươn đến hạng 9 Billboard Hot 100, là một trong những sản phẩm thành công nhát của Billie Eilish vài năm đổ lại.

Đặc biệt, phần lời bài hát: "I want you to stay. 'Til I'm in the grave,..." cực kì viral trên TikTok, nhận về vô số lượt sử dụng âm thanh và có lẽ là một trong những giai điệu quen thuộc nhất trong năm 2024.

Billie EIlish trình diễn thoải mái, cực "chill" với các khán giả bên bờ biển. Ở tuổi 22, Billie Eilish đã trình diễn trên sân khấu Oscar, sân khấu Grammy và giờ đây là cả ở Olympic, thực sự là một hiện tượng hiếm thấy của làng nhạc thế giới.

Nếu có tiếc nuối một chút thì có lẽ rất nhiều khán giả sẽ mong Billie Eilish sẽ trình diễn chính tại SVĐ Stade de France, trên sân khấu hoành tráng chứ không phải ở "đầu cầu" Los Angeles, trên một chiếc chòi nhìn ra biển như trên. Sân khấu trên cũng đã được thu từ trước để có thể phát trơn tru, không xảy ra lỗi tại lễ bế mạc Olympic Paris 2024. Nhưng dù sao, Billie Eilish cũng đã có một sân khấu rất tốt!