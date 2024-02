Siêu phẩm mới chiếu 1 ngày đã thu 145 tỷ, dàn cast "mỗi mét vuông có 1 trai đẹp" gây sốt

Năm 2024 tiếp tục là năm nở rộ của thể loại anime Nhật Bản. Chỉ mới đầu năm, nhiều siêu phẩm đã ra mắt và thiết lập nhiều kỷ lục khủng về doanh số. Sau Spy x Family Code: White và Solo Leveling, Haikyuu!!: Battle of the Garbage Dump (tạm dịch: Haikyuu!! Trận Chiến Bãi Phế Liệu) là sản phẩm anime tiếp theo thiết lập kỷ lục đáng nể ngay khi ra mắt.

Chính thức khởi chiếu vào ngày 16/2 tại thị trường Nhật Bản, Haikyuu!!: Battle of the Gabage Dump thu về con số khủng 890 triệu yên (hơn 145 tỷ đồng). Thành tích này giúp phim đứng thứ 4 trong danh sách phim Nhật có doanh thu cao nhất mọi thời đại trong ngày đầu tiên, xếp sau Thanh Gươm Diệt Quỷ: Chuyến Tàu Vô Tận (1,269 tỷ yên), One Piece Film: Red (1,232 tỷ yên) và Jujutsu Kaisen 0 (1,072 tỷ yên).

Haikyuu!! (tựa Việt: Chàng Khổng Lồ Tí Hon) là thương hiệu truyện tranh, anime liên quan đến đề tài thể thao, mà cụ thể là bộ môn bóng chuyền. Nhân vật chính của Haikyuu!! là Hinata Shoyo - nam sinh cấp 2 có niềm đam mê cháy bỏng với bóng chuyền nhưng lại có thân hình thấp còi, lại chẳng có kinh nghiệm chơi bóng gì. Cậu hâm mộ thiên tài chơi bóng tầm thấp là "chàng khổng lồ tí hon" Karasuno. Để theo đuổi ước mơ, Hinata tham gia tuyển bóng chuyền trong trường và từng bước phát triển, thậm chí thi vào trường cấp 3 của Karasuno để "lấy vía" thần tượng.

Hành trình trở thành tuyển thủ bóng chuyền của Hinata truyền cảm hứng đến khán giả toàn cầu. Bộ truyện Haikyuu!! ra mắt từ năm 2012 và cho đến nay đã bán ra 60 triệu bản, lọt top các bộ manga bán chạy nhất mọi thời đại. Thương hiệu này còn "gây sốt" bởi dàn nhân vật nam điển trai, như Hinata, Karasuno hay nam thần tóc bạc Sugawara. "Cứ mỗi mét vuông là 1 trai đẹp" là câu đùa nổi tiếng về phim và đúng là vậy khi bối cảnh phim thường gói gọn trong khuôn viên sân bóng chuyền.

Các phiên bản anime của Haikyuu!! cũng được khán giả vô cùng yêu thích, đánh giá cao. Trận Chiến Bãi Phế Liệu là 1 trong 2 dự án điện ảnh khép lại câu chuyện, được xây dựng từ 110 chương cuối cùng. Hiện tại fan đều vô cùng mong chờ phim "cập bến" rạp Việt.