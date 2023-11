Siêu phẩm cổ trang mở màn khiến hơn 7 triệu fan phát cuồng, nam nữ chính bùng nổ visual bất chấp góc quay "thảm họa"

Sau một thời gian dài khiến fan trông ngóng, Ninh An Như Mộng - tựa phim được gọi vui là "thất hứa nhiều nhất màn ảnh Hoa ngữ" đã chính thức lên sóng. Dự án chuyển thể từ tiểu thuyết Khôn Ninh đình đám của kho tàng Tấn Giang khiến khán giả phấn khích với 6 tập đầu tiên, qua đó thu về nhiều thành tích đáng nể trong chưa đầy 24 giờ đầu tiên.



Kể từ khi xác nhận lên sóng, Ninh An Như Mộng đã lập tức xác lập kỷ lục khủng cho nền tảng iQIYI, trở thành phim chiếu mạng có số lượng khán giả đặt xem trước cao nhất mọi thời đại (hơn 7,4 triệu lượt). Nhiệt độ phim sau nửa ngày chiếu đã nhanh chóng vượt con số 8000, được dự đoán sẽ sớm phá kỷ lục đạt mốc 10.000 nhanh nhất mọi thời đại của Trường Phong Độ. Hiện tại, 6 tập đầu của phim cũng thu hút 40 quảng cáo của 9 nhãn hàng khác nhau, cho thấy mức độ được săn đón của dự án.

Ngoài ra, chỉ số nhân vật của Bạch Lộc và Trương Lăng Hách đang có dấu hiệu thăng tiến, với Bạch Lộc đứng hạng 1 và Trương Lăng Hách đứng hạng 7 theo Vlinkage thống kê. Thêm vào đó, Ninh An Như Mộng cũng đang là phim chiếu mạng hot thứ 2 trong ngày, chỉ xếp sau Lạc Du Nguyên.

Ninh An Như Mộng lập nhiều thành tích đáng nể

Ninh An Như Mộng "tung nóng" 6 tập đầu tiên khiến khán giả bàn luận sôi nổi, trong đó tạo hình của Bạch Lộc và Trương Lăng Hách tạm thời được đánh giá tích cực. Cả hai đều có sự ăn ý nhất định về vẻ ngoài, khí chất, nhất là Bạch Lộc được khen bùng nổ visual giống thời Châu Sinh Như Cố, nhất là ở tạo hình ban đầu thời trẻ.

Nhan sắc, tạo hình của cặp đôi chính được khen

Mặt khác, nhiều khán giả lại cảm thấy khó hiểu khi trong tập đầu tiên, ekip có những lựa chọn góc quay khó hiểu, thậm chí có phần "thảm họa". May mắn là visual của Bạch Lộc và Trương Lăng Hách vẫn có thể "gánh" một phần góc quay và màu phim khó hiểu. Song, có người xem bênh vực rằng sở dĩ phân cảnh của nam chính Tạ Nguy có màu xám xịt như phim kinh dị vì nó phản ánh đúng quá khứ và bản chất của nhân vật trước kia, có phần tàn bạo và đáng sợ.

Những góc quay khó hiểu ở tập đầu tiên

Bỏ qua tập đầu tiên có chút "va vấp", Ninh An Như Mộng vẫn đang là dự án phim bùng nổ và được quan tâm nhất màn ảnh Hoa ngữ đầu tháng 11 này. Trong đó, Bạch Lộc chắc chắn là người đang hưởng lợi nhiều nhất khi ngoài Ninh An Như Mộng, cô nàng còn đang có Dĩ Ái Vi Doanh lên sóng và đạt thành công nhất định. Trong Ninh An Như Mộng, Bạch Lộc đóng vai Khương Tuyết Ninh, một nữ nhân từng phụ tình, phản bội và mưu đồ bất chính để leo lên vị trí hoàng hậu, để rồi đổi lấy cái chết. Sau đó, Tuyết Ninh "trọng sinh" (tức có cơ hội sống lại) ở thời điểm quá khứ, trước khi cô nhập cung. Lần này, Tuyết Ninh ra sức cứu lấy những người cô yêu thương, thay đổi hiện thực tàn khốc và nhất là có cái kế đẹp bên cạnh Tạ Nguy.