Phim bị gỡ sau 1 ngày vì chỉ có 11 người xem, đạo diễn tân binh sợ hãi dừng cả sự nghiệp?

Sau mùa phim tháng 10 có phần bùng nổ, tháng 11 của màn ảnh rộng Hoa ngữ được đánh giá có phần ảm đạm, thậm chí mở đầu một cách "thảm họa". Có bộ phim vừa chiếu được 1 ngày đã phải "lùi về sau" vì bán quá ít vé, khiến khán giả phải thở dài ngao ngán.



Theo QQ, bộ phim Giấc Mơ Vùng Núi là trường hợp kỳ lạ của màn ảnh rộng Hoa ngữ tháng này khi chọn ngày khởi chiếu vào... thứ Hai đầu tuần. Thực chất Giấc Mơ Vùng Núi sở hữu dàn ekip "không phải dạng vừa", trong đó đạo diễn Dương Thuật từng giữ vai trò quay phim của các dự án đình đám như Suy Đoán Của Lý Mễ, Truy Tìm Dã Giả, Tìm Kiếm... Thế nhưng Giấc Mơ Vùng Núi là phim đầu tiên mà Dương Thuật giữ nhiệm vụ đạo diễn, và cũng trở thành "cú vấp" đầu đời của anh.

Phim bán được 11 vé

Trên Maoyan, Giấc Mơ Vùng Núi ghi nhận doanh thu thấp thảm thương chỉ trong ngày đầu ra rạp. Phim bán được 11 vé, thu về con số chỉ 715 NDT (hơn 2,3 triệu đồng). QQ nhận xét Giấc Mơ Vùng Núi chính là mở đầu tồi tệ của điện ảnh Hoa ngữ tháng 11, thậm chí tệ bậc nhất trong suốt năm qua. Chỉ sau 1 ngày ra rạp, phim hoàn toàn "bốc hơi" và nhường sân chơi lại cho các siêu phẩm khác.

Một trong những lý do chính khiến Giấc Mơ Vùng Núi thất bại nằm ở chất lượng của phim. Nội dung phim kể về nữ chính Từ An Nhiên - một giáo viên từ thành phố lớn tình nguyện về nông thôn giảng dạy. Ban đầu, An Nhiên thích thú khi học sinh ở nông thôn cũng yêu thích môn múa, thậm chí còn có lớp dạy riêng. Song, hiệu trưởng của trường lại cho rằng học múa là dư thừa, học sinh chỉ nên tập trung học các môn học thuật và ra lệnh đóng cửa lớp múa.

Sau một thời gian đấu tranh, trải qua nhiều khó khăn, An Nhiên cuối cùng cũng giúp được các học sinh trở lại với môn học múa, thậm chí có cơ hội tham dự cuộc thi lớn cấp quốc gia.

Nữ chính là cô giáo dạy múa, đấu tranh để học sinh được đi học tiếp

Sở hữu câu chuyện có phần ý nghĩa nhưng cách diễn giải nội dung phim được đánh giá nhàm chán, xem phần đầu cũng đoán được đoạn kết. Ngoài ra, chất lượng quay phim cũng chẳng xứng tầm danh tiếng của Dương Thuật, khi chẳng khác gì phim ngắn chiếu mạng. Thực chất, Dương Thuật từng chia sẻ rằng anh làm phim này ban đầu là để chiếu trên đài CCTV, thế nhưng sau đó quyết định chiếu rạp. Phim chỉ quay trong 20 ngày, hoàn thành vào năm 2018 nhưng rồi bị "cất kho" tận 5 năm mới được trình chiếu.

Chưa kể, việc khởi chiếu vào thứ Hai cũng gây ảnh hưởng nghiêm trọng. Một cư dân mạng bình luận: "Thứ Hai tôi đi làm, cũng không rảnh để bắt con nghỉ học đi xem phim".

Sau khi hoàn thành Giấc Mơ Vùng Núi, Dương Thuật cũng không có thêm dự án phim mới nào do chính anh làm đạo diễn. Trang QQ đánh giá có lẽ Dương Thuật đã quá sốc trước thành tích và chất lượng phim mình làm ra, và cũng là tín hiệu cho thấy mức độ "đào thải" lớn của phim chiếu rạp Hoa ngữ hiện nay.