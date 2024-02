Siêu phẩm cổ trang được 2 triệu fan hóng chờ: Nhà gái xinh như búp bê bị nghi "yêu thật" nhà trai

Màn ảnh Hoa ngữ năm 2024 chứng kiến nhiều dự án cổ trang đặc sắc sắp sửa đổ bộ, trong đó đề tài phim xuyên không cũng nở rộ trở lại sau vài năm bị "cấm cửa".

Theo Tencent thông báo, dự án cổ trang Đại Phụng Đả Canh Nhân đã chính thức vượt mốc 2 triệu lượt đặt trước trên nền tảng. Đây được xem là một trong những "gà chiến" trong năm 2024 của Tencent, bên cạnh Dữ Phượng Hành của Triệu Lệ Dĩnh.

Đại Phụng Đả Canh Nhân vượt 2 triệu người đặt trước

Để chúc mừng phim được 2 triệu lượt "hóng", nam chính Vương Hạc Đệ đã quay clip, tặng quà "phúc lợi" cho khán giả. Anh chàng gửi lời chúc và sau đó có màn biến hóa từ vui vẻ sang cool ngầu, khiến fan vô cùng thích thú.

Đại Phụng Đả Canh Nhân đánh dấu lần đầu tiên Vương Hạc Đệ hợp tác với nàng "búp bê cổ trang" đang nổi Điền Hi Vi. Trong thời gian qua, cặp trai xinh gái đẹp khiến dân tình háo hức với nhiều khoảnh khắc dễ thương, ngọt ngào từ phim trường ra đến ngoài đời. Vương Hạc Đệ vô cùng tinh tế, cưng chiều đàn em, trong khi Điền Hi Vi cũng chịu khó gần gũi, phối hợp cùng bạn diễn.

Đỉnh điểm là tại sự kiện Tinh Quang Đại Thưởng 2023 vừa qua, Điền Hi Vi và Vương Hạc Đệ trở thành cặp đôi hot nhất thảm đỏ khi có màn "lôi kéo" nhau, lọt top của hot search Weibo vì "gấp đôi visual".

Vương Hạc Đệ - Điền Hi Vi tình tứ từ phim ra đời

Đặc biệt, Điền Hi Vi và Vương Hạc Đệ còn gần gũi đến mức khán giả tưởng như cả hai "phim giả tình thật". Đến mức phía nhà gái từng dính vào tranh cãi cố gắng đeo bám Vương Hạc Đệ để nổi tiếng, trong khi cả hai bên đều có nhiều lần chủ động riêng. Mặc dù vậy, phần đông khán giả vẫn trông đợi Đại Phụng Đả Canh Nhân mau chóng lên sóng để thưởng thức "phản ứng hóa học" của cặp diễn viên này.

Đại Phụng Đả Canh Nhân lấy chủ đề xuyên không, kể về việc nam cảnh sát thời hiện đại Hứa Thất An bất ngờ "du hành" đến thế giới cổ đại của vương triều Đại Phụng. Nơi đó tồn tại những thế lực siêu nhiên bí ẩn, và Hứa Thất An bất đắc dĩ gia nhập tổ chức bí ẩn giám sát triều đình có tên Đả Canh Nhân. Bằng khả năng suy luận vốn có, Hứa Thất An từng bước thâm nhập vào thế giới mới, đẩy lùi cái xấu và tìm cách có thể trở về với cuộc sống bình thường.