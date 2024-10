Dù chỉ mới gia nhập đường đua phim Hàn vào tuần trước nhưng Jeongnyeon: The Star Is Born đã nhanh chóng chứng minh sức hút khó cưỡng khi rating tăng đột biến chỉ sau 4 tập. Cụ thể, theo Nielsen Korea, ở tập 1, dự án truyền hình của đài cáp tvN khởi đầu với con số khả quan khi rating trung bình trên toàn quốc là 4.8% cùng với đó là những phản hồi tích cực dành cho màn trình diễn đỉnh cao của Kim Tae Ri. Sức hút của dự án này còn mạnh mẽ đến mức nó chỉ mất khoảng 2 tuần, để tiếp tục xác lập kỉ lục mới khi tăng gấp 260% đạt đến cột mốc mới 12,7%. Đây cũng là lần đầu tiên, Jeongnyeon: The Star Is Born chạm ngưỡng rating có 2 chữ số. Thêm vào đó, bộ phim tiếp tục chiếm giữ ngôi vương trong các chương trình phát sóng cùng khung giờ.

Rating Jeongnyeon: The Star Is Born tăng không tưởng ở tập 4

Trong tập 4, Jeong Nyeon (Kim Tae Ri) tiếp tục đối mặt với những bi kịch mới khi bị đuổi ra khỏi đoàn kịch Maeran Gukgeuk. Cô cũng phát hiện mẹ mình là Chae Gong Seon - một thiên tài pansori một thời nhưng ở hiện tại, bà lại hết mực ngăn cản ước mơ của con gái vì không muốn cô đi vào vết xe đổ năm xưa.

Không còn cách nào khác, Jeong Nyeon nhờ đến sự giúp đỡ từ Jong Kook (Kim Tae Hoon), một nhà sản xuất của đài truyền hình - người đã đưa cho cô danh thiếp trước đó. Nhờ lời giới thiệu của anh, cô được nhận vào đào tạo trở thành ca sĩ bởi sự dẫn dắt của Patricia Kim. Dù vậy, khi đứng trước đoàn kịch Maeran Gukgeuk - ánh mắt của Jeong Nyeon vẫn ngập tràn sự cay đắng và tiếc nuối.

Thành công đáng ngưỡng mộ của Jeongnyeon: The Star Is Born được lý giải nhờ vào "hiệu ứng Kim Tae Ri" bởi khả năng nhập vai xuất thần cùng tạo hình của Jeong Nyeon như "đo ni đóng giày" cho sao nữ sinh năm 1990. Trong những năm gần đây, sự nghiệp của "nàng hầu gái" có sự thăng hạng đáng kể khi cô liên tiếp gặt hái được những giải thưởng lớn nhờ tiếng vang của các tác phẩm đình đám như The Handmaiden, Twenty Five - Twenty One, Mr. Sunshine,...

Vai diễn của Kim Tae Ri trong bộ phim này như xé sách bước ra

Jeongnyeon: The Star Is Born được chuyển thể dựa trên webtoon nổi tiếng cùng tên. Bộ phim lấy bối cảnh những năm 1950, ngay sau khi chiến tranh Triều Tiên kết thúc. Cốt truyện khắc họa thành trình chạm đến ước mơ trở thành diễn viên pansori hàng đầu của nữ chính Jeong Nyeon khi cô phải đối mặt với muôn vàn biến cổ từ bối cảnh lịch sử, gia đình và các âm mưu hãm hại từ những người xung quanh.