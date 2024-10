Ngày 21/10, trang Hankyung đưa tin đoàn phim Hellbound 2 (tựa tiếng Việt: Bản án từ địa ngục) có buổi họp báo ra mắt phim. Với tư cách là diễn viên chính, em gái quốc dân một thời Moon Geun Young cũng xuất hiện. Tuy nhiên, vóc dáng ngoại cơ cùng gương mặt khác lạ của cô khiến công chúng không khỏi bất ngờ.

Theo chia sẻ từ Moon Geun Young, cô mắc hội chứng khoang cấp tính từ năm 2017, liên tục phải phẫu thuật 4 lần, sức khỏe bị ảnh hưởng nghiêm trọng. Cũng vì điều này mà suốt một thời gian dài, Moon Geun Young phải xuất hiện trong hình ảnh kém sắc, gương mặt già hơn tuổi, thậm chí còn thừa cân. Cô cũng có một vết sẹo rất dài ở cánh tay và không hề ngần ngại khi phải để lộ vết sẹo này.

Moon Geun Young gây bất ngờ khi tăng cân quá nhiều

Bệnh tật hành hạ không chỉ ảnh hưởng tới nhan sắc mà còn khiến sự nghiệp của Moon Geun Young gặp nhiều khó khăn. Trong khi đó, nữ diễn viên được đánh giá cao về tài năng và có khả năng diễn xuất cực tốt, có nhiều dự án thành tích cao giúp thoát mác sao nhí.

Trong Hellbound, Moon Geun Young xuất hiện với tạo hình quỷ dị, được tô vẽ bằng một lớp sơn màu đỏ, làn da trắng bệch và một đôi mắt đen vô hồn đầy ám ảnh. Đây có thể xem là một trong những tạo hình "lạnh tóc gáy" và đáng sợ nhất của cô so với những nhân vật trước đây.

Nữ diễn viên bị bệnh tật hành hạ dẫn tới không thể kiểm soát cân nặng

Theo lời giới thiệu của nhà sản xuất, phần 2 sẽ đáp ứng được mong đợi của khán giả về một câu chuyện có chiều sâu và gây cấn hơn. Nội dung của hồi sau sẽ tiếp tục là cuộc hành trình của nhân vật luật sư Min Hye Jin (Kim Hyun Joo) bảo vệ chính nghĩa khi thế giới ngày càng chìm trong hỗn loạn và liên tiếp xuất hiện những lời mời gọi từ địa ngục.

Moon Geun Young sinh năm 1987, lần đầu tham gia diễn xuất trong phim điện ảnh On The Way. Sau đó, cô gây ấn tượng cực mạnh với hình ảnh em gái ngoan ngoãn đáng yêu và khả năng lấy nước mắt người xem trong phim kinh điển Trái Tim Mùa Thu năm 2000. Năm đó, dù mới chỉ 13 tuổi, Moon Geun Young vẫn gây bão bởi diễn xuất quá xuất sắc khi đảm nhận phiên bản ngày trẻ của Song Hye Kyo. Trong những năm sau đó, cô liên tục nhận những vai diễn nhí, được khán giả ưu ái và yêu thương gọi với cái tên "em gái quốc dân".

Moon Geun Young là em gái quốc dân của màn ảnh Hàn Quốc

Vẻ tươi trẻ của cô ngày xưa

Vai diễn trưởng thành đầu tiên của em gái quốc dân là trong bộ phim The painter of wind năm 2008. Không còn cần làm phiên bản nhí của bất cứ ai, Moon Geun Young tỏa sáng rực rỡ, khoe trọn diễn xuất đáng nể và nhan sắc tươi trẻ của mình. Sau này, Moon Geun Young tiếp tục duy trì sức hút thông qua bộ phim đình đám Chị Kế Của Lọ Lem.