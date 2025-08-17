Siêu mẫu Việt lấy chồng hơn 27 tuổi thót tim vì con đi lạc: Cách đứa trẻ xử lý tình huống khiến ai nấy khen lia lịa

Huỳnh Thanh Tuyền, siêu mẫu sinh năm 1987, từng là chân dài đình đám làng giải trí, sau khi kết hôn cùng Tiến sĩ Nghệ thuật Nguyễn Quang Minh năm 2009 đã lui về hậu trường, sống kín tiếng. Hiện cô là mẹ của 4 con (3 trai, 1 gái). Trên trang cá nhân, Thanh Tuyền thường chia sẻ nhiều quan điểm nuôi dạy con dựa trên chính trải nghiệm của mình.

Một lần, chính những bài học cô dạy con đã phát huy tác dụng ngoài đời thật. Có lần, con gái Minh Hà của cô bị lạc trong trung tâm thương mại. Thay vì hoảng loạn, bé đã bình tĩnh xử lý tình huống: nhớ chính xác số điện thoại của bố mẹ, địa chỉ nhà, địa chỉ công ty, rồi tìm đến quầy hàng gia dụng, nơi gia đình từng ghé tuần trước để nhờ nhân viên hỗ trợ gọi điện.

Thanh Tuyền thừa nhận, cô thực sự tự hào khi thấy con xử lý tình huống một cách chững chạc như vậy.

Huỳnh Thanh Tuyền

Thanh Tuyền chia sẻ, đó không phải may mắn ngẫu nhiên. Ngay từ nhỏ, cô đã rèn cho con kỹ năng xử lý tình huống bằng những trò chơi "giả sử": "Nếu con lạc trong siêu thị, con sẽ làm gì?", "Nếu con đi thang máy mà không thấy bố mẹ, con sẽ xử lý thế nào?". Việc lặp đi lặp lại các tình huống này giúp trẻ không chỉ rèn khả năng phản xạ, mà còn học cách giữ bình tĩnh và đưa ra quyết định đúng.

Không chỉ chú trọng dạy con kỹ năng sống, siêu mẫu còn đặc biệt quan tâm đến việc nuôi dưỡng trí tưởng tượng và sự sáng tạo. Cô khuyến khích con kể chuyện mỗi tối, tạo "góc sáng tạo" yên tĩnh cho con mơ mộng, đặt câu hỏi mở để con hình dung ra con người mình muốn trở thành, hay cùng con chơi trò tưởng tượng để vừa giải trí vừa rút ra bài học thực tế.

Thanh Tuyền tiết lộ rằng ngay từ nhỏ, cô đã sở hữu trí tưởng tượng phong phú. Cô vẫn nhớ câu chuyện về chuyến phiêu lưu trên chiếc xe ngựa kéo cùng gia đình mà mình tự nghĩ ra từ năm 9 tuổi. Mỗi tối, khi chui vào chăn chuẩn bị ngủ, cô lại thả hồn bay xa, thêm thắt những tình tiết mới mẻ. Màu lông óng ánh của chú ngựa, chất gỗ mộc mạc của chiếc xe, hay từng ngã rẽ trên hành trình, tất cả hiện lên rõ nét trong tâm trí.

Khi ấy, cô làm điều đó hoàn toàn vô thức, chỉ đến khi lớn lên mới nhận ra và gọi tên đó là "trí tưởng tượng". Chính khả năng này đã giúp nhiều giấc mơ tưởng chừng xa vời trong cuộc sống của cô dần trở thành hiện thực.

Theo Thanh Tuyền, khi con người đắm mình trong suy nghĩ về một mục tiêu hay giấc mơ, trong lòng thường hiện lên một "bản thiết kế", không chỉ là hình ảnh đích đến, mà còn là con đường và con người cần trở thành để chạm tới nó.

Cựu siêu mẫu cho rằng trí tưởng tượng là món quà kỳ diệu, cho phép ta hình dung những điều chưa tồn tại, sáng tạo ý tưởng mới hay bước vào những thế giới hoàn toàn khác biệt. Khoa học cũng chứng minh khả năng này gắn liền với vỏ não trước trán, vùng não xử lý tư duy trừu tượng và giải quyết vấn đề. Tuy nhiên, để trí tưởng tượng thực sự phát huy sức mạnh, cô nhấn mạnh rằng cần có sự cân bằng giữa mơ mộng và thực tế, tránh để những suy nghĩ bay xa dẫn đến lo âu hay xa rời cuộc sống.

Nhận thức được tầm quan trọng của trí tưởng tượng, Thanh Tuyền không bỏ lỡ cơ hội nào để nuôi dưỡng sự sáng tạo của các con.

Cụ thể, cô đã áp dụng những cách sau:

- Khuyến khích con kể chuyện mỗi tối: Cô thường gợi ý các con tưởng tượng về một chuyến đi như lênh đênh trên con tàu giữa đại dương rồi đặt câu hỏi: "Con tàu trông thế nào?", "Nó làm từ gì?". Những câu hỏi này giúp trẻ xây dựng chi tiết và giải phóng suy nghĩ tự do.

- Tạo không gian cho con mơ mộng: Nhớ lại tuổi thơ, Thanh Tuyền từng thích để tâm trí bay xa trước giờ ngủ, nơi không có giới hạn nào ràng buộc. Vì vậy, cô tạo một "góc sáng tạo" cho con, một góc nhỏ yên tĩnh với gối êm, nơi chúng có thể vẽ, viết, hay chỉ nằm thả hồn mà không bị ai quấy rầy. Với các con, cô luôn nhắn rằng không có ý tưởng nào là ngớ ngẩn cả.

- Đặt câu hỏi mở để khơi gợi suy nghĩ sâu: Thanh Tuyền thường hỏi: "Nếu muốn làm điều này, con nghĩ mình cần trở thành người như thế nào?" hoặc "Con hình dung mình sẽ làm gì để biến nó thành thật?". Những câu hỏi này không chỉ khơi dậy ước mơ, mà còn giúp trẻ định hình con đường phía trước.

- Chơi trò "giả sử" cùng con: Cô bắt đầu bằng tình huống giả lập: "Nếu con lạc trong trung tâm thương mại, con sẽ làm gì?". Từ đó, mẹ con cùng phát triển câu chuyện. Điều này vừa rèn khả năng hình dung, vừa giúp trẻ rút ra bài học thực tế.

Theo cô, trí tưởng tượng không chỉ là món quà trời ban, mà còn là chìa khóa phá vỡ giới hạn và kiến tạo tương lai. Nhưng để giấc mơ thành hiện thực, hành động là điều kiện tiên quyết, dù chỉ là những bước nhỏ như vẽ một bức tranh từ ý tưởng ban đầu hay lên kế hoạch cho một chuyến đi.