Siêu mẫu Hà Anh hạnh phúc thông báo mang thai nhóc tỳ thứ 2

Vào tối 2/12, siêu mẫu Hà Anh đã đăng tải hình ảnh cả gia đình vui vẻ đi du lịch cùng nhau. Đáng chú ý, người đẹp sinh năm 1982 còn hạnh phúc thông báo tin vui gia đình chuẩn bị đón thành viên mới vào năm sau.

Hà Anh vui mừng chia sẻ: "A few last trips before the year end. Let's enjoy the 'quiet' time together before we welcome an additional member to our little family next year" (Tạm dịch: Một vài chuyến đi trước khi một năm kết thúc. Hãy cùng nhau tận hưởng khoảng thời gian "bình yên" trước khi chào đón thêm thành viên mới vào gia đình nhỏ vào năm sau nhé". Đông đảo bạn bè và đồng nghiệp đã gửi lời chúc mừng tới gia đình của siêu mẫu Hà Anh. Hiện tại, người đẹp và ông xã đã có 1 con gái đáng yêu tên Myla.

Siêu mẫu Hà Anh hạnh phúc thông báo chuẩn bị có thêm thành viên mới

Sau 7 năm kết hôn, người đẹp 8x mang thai nhóc tỳ thứ hai

Hà Anh là một trong những siêu mẫu hàng đầu của làng thời trang Việt. Cô từng đoạt nhiều giải thưởng về người mẫu và các cuộc thi nhan sắc, phủ sóng nhiều sàn diễn thời trang trong nước. Cô còn có cơ hội trình diễn cho nhiều show thời trang lớn như London Fashion Week, Paris Ethnic Fashion Week… Cô từng làm giám khảo - huấn luyện viên nhiều chương trình thực tế như The Next Gentlement, Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam...

Hà Anh có cuộc sống hôn nhân hạnh phúc bên ông xã người nước ngoài. Hà Anh từng chia sẻ chồng cô không phải đại gia nhưng là người đàn ông của gia đình, chăm sóc vợ con chu đáo.

Hà Anh là một trong những siêu mẫu hàng đầu của làng thời trang Việt