Diễn viên Việt Anh chi 400 triệu đồng để "dao kéo"

Diễn viên Việt Anh đã lấy lại phong độ nhan sắc

Với biệt danh nam thần màn ảnh đủ để chứng minh sắc vóc điển trai, cuốn hút của diễn viên Việt Anh là niềm mơ ước của nhiều người. Vì thế, khi biết "nam thần" dao kéo, hàng loạt khán giả, người hâm mộ thấy tiếc nuối. Hơn hết, cư dân mạng cũng thắc mắc không hiểu vì sao một diễn viên điển trai lại phải dao kéo.

Thậm chí, người hâm mộ còn sốc hơn khi nam diễn viên mạnh tay chi 400 triệu đồng để sang Hàn Quốc phẫu thuật thẩm mỹ.

Việt Anh thực hiện nhiều ca phẫu thuật lớn nhỏ như sửa mũi, hút mỡ nọng cằm, căng chỉ ở cổ và làm đẹp da.

Nhiều người lo ngại diễn viên Việt Anh sẽ mất đi vẻ đẹp lịch lãm, tự nhiên vốn có. Hậu can thiệp "dao kéo", Việt Anh nhiều lần xuất hiện với nhan sắc lạ lẫm, đơ cứng. Trước nhiều ý kiến trái chiều của khán giả, diễn viên Việt Anh cho biết lý do can thiệp thẩm mỹ ở tuổi U40 là điều nên làm.

Anh cho rằng một nghệ sĩ nếu chăm chút về mặt ngoại hình là động thái tôn trọng khán giả. Phần khác, Việt Anh dao kéo cũng một phần tin vào phong thủy.

Nếu trước đây, Việt Anh bị chê đơ cứng và lạ lẫm thì nay, gương mặt của Việt Anh cũng trở nên mềm mại và hài hòa hơn. Ở thời điểm hiện tại, Việt Anh được đánh giá đạt đỉnh cao về cả sắc vóc lẫn sự nghiệp.

Bên cạnh đó, Việt Anh còn gây ấn tượng mạnh mẽ bởi gu thời trang lịch lãm, phong độ từ đời thực đến phim ảnh. Sự thay đổi vượt bậc của nam diễn viên dần khiến công chúng có cái nhìn cởi mở hơn về việc sao nam Vbiz can thiệp "dao kéo" để trùng tu nhan sắc.