Ái nữ lai 4 tuổi của siêu mẫu Hà Anh: Đam mê chuẩn "con nhà nòi"

Sở hữu khuôn mặt xinh xắn, đôi mắt to tròn nên bé Myla - ái nữ nhà siêu mẫu Hà Anh và chồng Tây có nhiều "fan cứng". Thậm chí, tiểu công chúa còn chiếm trọn mọi sự chú ý của công chúng khi xuất hiện bên cạnh mẹ siêu mẫu. Dù chỉ mới 4 tuổi nhưng Myla đã bộc lộ nhiều tố chất đặc biệt chuẩn "con nhà nòi".

Vẻ ngoài đáng yêu như búp bê của nhóc tỳ Myla

Năm 2016, Hà Anh lên xe hoa với ông xã người Anh tên Olly Dowen. Sau thời gian về chung nhà, cặp đôi chào đón nhóc tỳ đầu lòng tên Myla. Mẹ là siêu mẫu, bố là giáo viên có ngoại hình điển trai nên bé Myla xinh xắn và đáng yêu từ khi mới chào đời. Nhóc tỳ có đôi mắt long lanh, miệng chúm chím và làn da trắng hồng. Không giấu kín bưng con gái như nhiều sao Việt, siêu mẫu Hà Anh thoải mái chia sẻ hành trình khôn lớn của bé với người hâm mộ.

Chẳng bắt buộc con phát triển theo khuôn mẫu "con nhà người ta", Hà Anh cho tiểu công chúa tự do khám phá cuộc sống và vui chơi đúng lứa tuổi. Theo lời nữ siêu mẫu chia sẻ, Myla khi chưa tròn 2 tuổi đã biết đọc bảng chữ cái, giao tiếp thông thạo bằng cả tiếng Anh và tiếng Việt. Ngoài ra, nhóc tỳ cũng rất thông minh, lanh lợi và sống vô cùng tình cảm.

Con gái Hà Anh được mẹ khoe quá trình khôn lớn, nữ siêu mẫu rất tự hào vì ái nữ nhỏ tuổi nhưng hiểu chuyện và tình cảm

Góc nghiêng đáng yêu và cách tạo dáng "con nhà nòi" của bé Myla khiến công chúng thích thú

Nhóc tỳ đam mê múa, tự phối trang phục sành điệu

Từ nhỏ Myla đã có niềm thích thú đặc biệt với những bộ quần áo và phụ kiện. Tiểu công chúa sớm tự lập, có thể chọn trang phục và phối cùng giày, túi mỗi khi ra ngoài. Siêu mẫu Hà Anh nhiều lần bất ngờ vì cách ăn diện của con gái, cô từng chia sẻ: "Nàng con tuổi này thích xanh với hồng, xanh vì mê công chúa Elsa, hồng vì là con gái. Mới 4 tuổi đã biết kén chọn, váy phải mềm mại, hơi cứng hay ráp là nhất định không chịu mặc. Nhiều cái mua về mới tinh mà cứ phải treo đó cho đến lúc ngắn thì...thôi. Tiêu chí phải loè xoè sến súa như công chúa, nơ đeo đầy đầu cho xinh tươi". Không chỉ thế, con gái Hà Anh rất tự tin thể hiện bản thân và tạo dáng chuyên nghiệp trước ống kính.

Khi gần 4 tuổi, Myla chủ động xin mẹ cho theo học múa ba lê. Tuy nhiên, lúc đó nhóc tỳ bị giáo viên từ chối vì lo ngại bé còn nhỏ tuổi nên khó tập trung thực hiện các động tác. Thế nhưng, qua vài buổi cho nhóc tỳ đến lớp học thử, cô giáo đã thay đổi quyết định và dành nhiều lời khen ngợi cho Myla. Hà Anh cho biết con gái học hành rất chăm chỉ, thậm chí còn nghiêm túc và nổi bật hơn cả những em bé lớn tuổi hơn. Ngoài ra, Hà Anh cũng cho con tự nguyện chọn lựa học các môn nghệ thuật năng khiếu khác.

Con gái Hà Anh chủ động xin mẹ cho đi học múa khi chưa được 4 tuổi

Nhóc tỳ chăm chú học tập và thực hiện được nhiều động tác khó

Myla thích tự phối trang phục mỗi khi ra ngoài

Hà Anh và cách giáo dục con gái đáng học hỏi

Khác với nhiều bậc bố mẹ, vợ chồng siêu mẫu Hà Anh muốn cho con gái có môi trường phát triển bản thân nên gửi gắm ái nữ đến trường mầm non chất lượng cao ở TP.HCM từ khi Myla mới 2 tuổi. Dù học sớm hơn 1 năm so với các nhóc tỳ khác nhưng Myla nhanh chóng thích nghi với trường lớp, chủ động làm quen bạn bè và tự tin thể hiện cá tính riêng. Hiện tại, dù chỉ mới 4 tuổi nhưng con gái Hà Anh đã lớn khôn, thông minh và lanh lợi thấy rõ. Bé có thể tự ăn uống, chọn trang phục, sắp xếp đồ cá nhân, nghe lời người lớn hướng dẫn,... mà không cần đến sự giúp đỡ của bảo mẫu. Hà Anh khẳng định vợ chồng cô không hối hận mà còn thấy đúng đắn vì cho con gái đến lớp từ sớm.

Vợ chồng Hà Anh có quan điểm nuôi dạy con rất hiện đại, khoa học. Nữ siêu mẫu vẫn luôn chỉ bảo bé từng chút một để con có thể trở thành một người lương thiện, có ích cho xã hội trong tương lai. Chia sẻ về cách dạy con gái, Hà Anh cho biết: "Đối với gia đình, đặc biệt là bé Myla, tôi không nghiêm khắc lắm vì bé còn là trẻ con, phải được tự do khám phá, hạnh phúc và sống đúng lứa tuổi của mình. Thời gian bé thơ ít lắm, lớn lên sẽ bao nhiêu trách nhiệm, lúc ấy phải khắt khe cũng không muộn. Tôi theo chủ nghĩa tôn trọng sự tự do nhất định nhưng tự do phải có chừng mực".

Myla thích học hành mà không cần đến bố mẹ nhắc nhở. Bé được đến trường sớm hơn 1 năm so với các bạn bè đồng trang lứa

Thỉnh thoảng, Hà Anh cũng đưa con gái đến các sự kiện để bé làm quen với môi trường đông người

Myla được tự do phát triển theo đúng sở thích

Mới 4 tuổi, bé có thể tự làm nhiều việc và dọn dẹp đồ dùng cá nhân mà không cần đến sự giúp đỡ của bố mẹ hay bảo mẫu

https://kenh14.vn/ai-nu-lai-4-tuoi-cua-sieu-mau-ha-anh-ve-ngoai-xinh-nhu-tieu-my-nhan-co-dam-me-chuan-con-nha-noi-20220909142707228.chn