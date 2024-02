Show kỷ lục của "Vua Midas" Taylor Swift: Giúp cả 1 thành phố thu về 16.000 tỷ, 90% khách sạn cháy phòng, hãng hàng không cũng thu lợi khủng

Taylor Swift hiện đang là "Vua Midas" của làng nhạc, là biểu tượng văn hóa đại chúng có tầm ảnh hưởng lớn nhất thế giới. Nữ ca sĩ cứ tạo ra kỷ lục rồi lại tự phá vỡ những kỷ lục ấy. Đơn cử mới đây nhất, chủ nhân bản hit You Belong With Me vừa phá kỷ lục đêm diễn của nghệ sĩ nữ có đông khán giả nhất trong thập kỷ qua. Có đến 96.000 khán giả cùng hoà chung tiếng hát với Taylor Swift tại sân vận động Melbourne Cricket Ground, Australia trong 1 đêm diễn. Tuy nhiên đây chưa phải con số khổng lồ biết nói duy nhất về đêm diễn kỷ lục này.

Taylor Swift đã diễn 3 đêm concert với tổng số khán giả lên đến 288.000 người. Trong đêm diễn cuối cùng, nữ ca sĩ không giấu được sự hào hứng: "96.000 người vào đêm đầu tiên, 96.000 người vào đêm thứ hai, 96.000 người vào đêm nay. Đây là show diễn lớn nhất của tour này và các bạn đã góp phần giúp điều kỳ diệu này xảy ra đến tận 3 lần".

Theo Forbes Australia, 3 đêm concert của Taylor Swift đã giúp thành phố Melbourne mang về lợi ích kinh tế lên tới 653 triệu USD (khoảng 16.000 tỷ đồng). Thị trưởng thành phố này cho biết mỗi năm Melbourne thu được khoảng 2,1 tỷ USD (51.500 tỷ đồng) hiệu quả kinh tế từ các buổi hòa nhạc, và 1 mình Taylor Swift đã chiếm tới 1/3 số này. Thậm chí tác động kinh tế còn mở rộng ra ngoài thành phố, có ảnh hưởng tích cực đến toàn bộ nước Úc.

Trong thời gian Taylor Swift đem The Eras Tour đến Melbourne, tỷ lệ lấp đầy khách sạn ở thành phố này là 90%. Con số này tăng 25% so với cùng kỳ năm ngoái.

Để đáp ứng nhu cầu đi lại của người hâm mộ, hãng hàng không quốc gia Qantas đã bổ sung thêm 67 chuyến bay ngay sau khi Taylor Swift công bố sẽ đem The Eras Tour đến Úc. Hãng Jestar cho biết có 10.000 vé máy bay được đặt ngay sau khi Taylor Swift tung lịch diễn, và con số này tăng đều đặn trong suốt 8 tháng qua.

Tổng công ty Sân bay Brisbane, Úc ước tính có khoảng 25.400 du khách quá cảnh tại đây để đến Melbourne và Sydney để xem The Eras Tour của Taylor Swift.