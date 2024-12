Show Anh Trai nói sẽ phá kỷ lục của BLACKPINK

Hai concert sắp tới của Anh Trai Say Hi diễn ra vào ngày 7/12 và 9/12 tại sân vận động Mỹ Đình (Hà Nội). Sáng 6/12, đại diện ban tổ chức và các anh trai thăm trụ sở báo Nhân Dân tại Hà Nội, giao lưu với người hâm mộ. Sự xuất hiện của dàn nghệ sĩ được khán giả hưởng ứng nồng nhiệt.

Ban tổ chức tặng thêm hàng trăm vé xem concert cho khán giả.

Ông Đinh Bá Thành - đại diện ban tổ chức show Anh Trai Say Hi - khẳng định hai đêm diễn dự kiến đón hơn 100.000 khán giả. "Thành tích này sẽ phá vỡ tất cả kỷ lục concert tại Việt Nam, kể cả show diễn của BLACKPINK tại Hà Nội - với hơn 30.000 khán giả mỗi đêm. Kết quả của Anh Trai Say Hi dựa trên nền tảng được xây dựng trong vòng 30 năm qua", ông Đinh Bá Thành nói.



Đại diện ban tổ chức cho biết chương trình đã ghi nhận hơn 12 tỷ lượt xem, lan tỏa âm nhạc thịnh hành và đến khán giả mọi lứa tuổi.

Hai concert của Anh trai say hi tại Hà Nội dự kiến đón hơn 100.000 người.

Trong buổi giao lưu, rapper Rhyder chia sẻ anh có kỷ niệm đẹp tại Hà Nội. Dàn nghệ sĩ tranh thủ du lịch, gặp gỡ khán giả Thủ đô. Rapper HIEUTHUHAI bày tỏ: "Chuyến đi này không chỉ là một hành trình khám phá, mà còn là cơ hội để các nghệ sĩ hiểu thêm về giá trị của sự kết nối, sẻ chia và cống hiến”.

Ngày 4/12, các nghệ sĩ show Anh Trai Say Hi đáp chuyến bay từ TPHCM đến Hà Nội. Quang Hùng MasterD, Jsol, Đức Phúc, Erik, Hải Đăng Doo, Thái Ngân, Quang Trung, Nicky, Dương Domic, Lou Hoàng, Vũ Thịnh, Ali Hoàng Dương, Đỗ Phú Quí, Rhyder… tụ tập ở Nhà Hát Lớn Hà Nội để thực hiện bus tour.

Đám đông phấn khích hô tên thần tượng.

Concert Anh Trai Say Hi ở Hà Nội có nhiều mức giá, dao động từ 500.000 đồng tới 10 triệu đồng, tương đương mức giá hai concert ở TPHCM. Hạng cao nhất được phục vụ đồ uống, giao lưu với nghệ sĩ.



Trong 2 đêm nhạc ở TPHCM, ban tổ chức công bố có 78.000 khán giả xem trực tiếp. Con số này là chủ đề bàn luận trên mạng xã hội trong thời gian dài.