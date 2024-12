Ngày 12/01/2025 sắp tới, WeChoice Awards 2024 sẽ chính thức diễn ra tại Trung tâm Hội chợ và Triển lãm Sài Gòn - SECC. Đêm Gala được tổ chức nhằm vinh danh và tri ân tới những cá nhân, tổ chức đã đóng góp những điều tích cực, giá trị đẹp đẽ và truyền cảm hứng tới cộng đồng trong năm qua. Với chủ đề mang tên “Việt Nam tôi đó”, chương trình vẫn đang tiếp tục được khán giả đại chúng đón nhận rộng rãi.

Trước thềm công bố Lễ trao giải, cuộc đua giành ngôi vương tại mỗi hạng mục đang vô cùng gay cấn, đặc biệt tại cụm hạng mục giải thưởng Giải trí. Đây là thời điểm các FC và độc giả thể hiện tình yêu thương và sự ủng hộ của mình dành cho các nghệ sĩ và sản phẩm nghệ thuật của họ.

Cổng bình chọn WeChoice Awards 2024 đã chính thức mở ra hôm 25/12 vừa qua

Mới đây, tlinh đã gây chú ý lớn nhờ cách thức kêu gọi người hâm mộ vote cho mình tại WeChoice Awards 2024 . Chuyện là, nữ rapper trẻ có chút lời chia sẻ gửi gắm tới biệt đội txinhs tyeus trên kênh thông báo: “Mình biết tệp khán giả của mình rất yêu thương và ủng hộ mình, nhưng đồng thời cũng là những anh chàng và cô nàng thư giãn (giống mình), nên những giải vote này chúng mình cũng vote rất thư giãn thôi. Nhưng mọi người quý mình và dành thời gian để vào vote cho mình, mình vui lắm rồi! (Mình muốn thắng nhưng ngại kêu gọi mọi người, mỗi người mỗi giờ lại vote 1 lần, sợ phiền). (Nếu không quá phiền, mọi người có thể dành ra 5 phút, mỗi 1 tiếng vào bấm bình chọn nhé hihihi. Nếu không thì rảnh tay nhớ ra thì vào vote thôi là vui rồi.”

tlinh bẽn lẽn kêu gọi fan vote, nhấn mạnh dù rất muốn chiến thắng WeChoice năm nay nhưng lại sợ... phiền tới người hâm mộ

Không khó để nhận ra tlinh sợ phiền đến fan khi nhờ cộng đồng FC của mình bình chọn cho cô. Nữ rapper tự nhận bản thân là một “cô nàng thư giãn” và các txinhs tyeus cũng không kém cạnh nên cô sẽ đón nhận hết tất cả sự ủng hộ với 1 tâm thế thoải mái nhất. tlinh vẫn nhắc khéo fan bình chọn cho cô khi rảnh bởi lượng vote cũng phản ánh ít nhiều quy mô của FC cũng như thước đo độ nổi tiếng của người nghệ sĩ. Vì thế, tlinh vẫn muốn chiến thắng và sẽ vô cùng hạnh phúc với từng phiếu vote của người hâm mộ.

tlinh đang nhiệt tình kêu gọi txinhs và tyeus tham gia vote cho cô nàng

Năm nay, tlinh xuất sắc đem về 6 đề cử tại WeChoice Awards 2024 gồm: Music Video của năm - HOP ON DA SHOW , E.P/Album của năm - FLVR , Màn trình diễn bùng nổ - I’m Thinking About You và set diễn GENfest, Ca sĩ/Rapper có hoạt động nổi bật và Nhóm Gen Z tài năng - Last Fire Crew. Các txinhs và tyeus cùng bình chọn cho tlinh nhé!

tlinh đã có 1 năm bùng nổ nhờ loạt màn hợp tác viral, không ra mắt sản phẩm cá nhân nhưng vẫn ẵm trọn 6 đề cử WeChoice Awards 2024