Shell chính thức hợp tác với nền tảng tiêu dùng đa dịch vụ Be

Thấu hiểu nỗi lo và khó khăn của các bác tài trong việc lựa chọn dầu nhờn bảo dưỡng động cơ ô tô, xe máy phù hợp, Shell bắt tay cùng nền tảng Be mang đến những giải pháp dầu nhờn chất lượng cao, giúp giảm hao xăng, chống mài mòn động cơ đến gần hơn với tài xế xe công nghệ.

Kể từ tháng 7, biểu tượng logo quen thuộc của thương hiệu dầu nhớt Shell đồng loạt xuất hiện trên đồng phục của tài xế Be đã gây nhiều sự chú ý.

Hàng nghìn tài xế Be được trải nghiệm dầu nhờn chất lượng cao

Thời gian làm việc kéo dài, cộng thêm việc phải di chuyển liên tục khiến các bác tài ít quan tâm đến việc bảo dưỡng tốt nhất cho chiếc xe của mình. Song, điều này lại ảnh hưởng trực tiếp đến chất lượng dịch vụ nếu phương tiện không được chăm sóc thường xuyên và đúng cách.

Chạy beBike từ những ngày đầu, bác tài Công Khanh (38 tuổi, Gò Vấp) chia sẻ: "Ngoài lo tiền xăng, tôi còn phải lo nhiều chi phí khác như chi phí bảo trì xe. Chưa kể, nếu bảo trì xe không đều đặn, còn tốn thêm tiền sửa xe dọc đường do sự cố chết máy... Vậy phải làm sao để ‘con xe’ hoạt động hết công suất mỗi ngày, mà vẫn đảm bảo chuyến đi êm ái chuẩn 5 sao, tiết kiệm chi phí? Đây là bài toán thực sự khiến anh em tài xế chúng tôi đau đầu."

Hiểu được nỗi trăn trở này, Shell và Be đã bắt tay hợp tác, khởi xướng các chương trình hỗ trợ giải pháp dầu nhờn chất lượng cao cho các bác tài cùng những hoạt động thiết thực. Cụ thể, Shell đóng vai trò là đối tác kỹ thuật, tài trợ và cung cấp sản phẩm dầu nhớt cao cấp Shell Advance Xe Công nghệ cho tài xế beBike và Shell Helix cho tài xế beCar. Đồng thời, các chuyên gia từ Shell và đội ngũ huấn luyện viên Be cũng tích cực chia sẻ và cập nhật liên tục kiến thức, kinh nghiệm về bảo dưỡng, chăm sóc xe dành riêng cho đội ngũ tài xế ‘áo vàng’ như: Bí quyết bắt bệnh cho xe, Hướng dẫn chọn nhớt phù hợp... Nhờ đó, các bác tài có cơ hội trải nghiệm dầu nhớt đạt chất lượng quốc tế, và có thêm kỹ năng cần thiết để đảm bảo chiếc xe luôn trong trạng thái vận hành tốt nhất.

Hàng nghìn phần quà được trao đến tay tài xế Be

Nhận được phần quà chất lượng từ Shell và Be, anh Mạnh Hùng (40 tuổi, Tân Phú) phấn khởi chia sẻ: "Trước nay tôi chỉ chăm lo chạy xe mà không mấy quan tâm đến động cơ. Nay được phổ cập thêm kiến thức bảo dưỡng, bắt bệnh xe, tôi mới hiểu tại sao chạy càng lâu xe mình lại càng hao xăng, hay hư hỏng như vậy. Những kiến thức hữu ích và sản phẩm dầu nhất chất lượng mà chương trình mang lại làm tôi cảm thấy an tâm và tự tin hơn rất nhiều. Thay vì luôn phải lo lắng, tìm kiếm chỗ sửa xe dọc đường, thì tôi chỉ cần xài dầu nhớt tốt hơn là nhẹ cả người".

Mang tiêu chuẩn chất lượng thế giới vào từng chuyến xe

Gặt hái thành công từ những bước đầu hợp tác, đây là bước đi khẳng định sự quan tâm đặc biệt của hai ông lớn đối với kế sinh nhai của đội ngũ tài xế xe công nghệ tại Việt Nam.

Trong nỗ lực trên, Shell đã dày công nghiên cứu và cải tiến nhiều dòng sản phẩm dầu nhớt để đáp ứng nhu cầu vận hành khác nhau của từng loại động cơ xe. Nổi bật, dòng sản phẩm Shell Helix được thiết kế giúp tài xế xe ô tô giảm gánh lo hao xăng và mài mòn động cơ, từ đó giúp tăng tuổi thọ và giảm chi phí bảo dưỡng. Bên cạnh đó, Shell Advance là dòng sản phẩm dành cho xe máy, với sản phẩm Shell Advance Xe Công Nghệ được sản xuất riêng cho các bác tài chạy xe công nghệ, nhằm giải quyết nỗi lo về chi phí nhiên liệu, giúp loại bỏ cặn bẩn và bảo vệ động cơ tốt hơn trong điều kiện di chuyển và dừng đỗ liên tục.

Tài xế Be được trải nghiệm dầu nhớt chất lượng quốc tế

Bà Đặng Thị Kim Hoàn – Giám đốc Marketing Toàn Quốc, Shell Việt Nam cho biết: "Từ những năm 1984 khi lần đầu tiên có mặt tại thị trường Việt Nam, chúng tôi hiểu rõ vai trò của nhiên liệu trong việc đem lại hành trình bền bỉ và cuộc sống tốt đẹp hơn cho hàng triệu người Việt. Nhiều năm qua, chúng tôi luôn nỗ lực tìm kiếm các giải pháp nhằm đưa những sản phẩm dầu nhớt chất lượng hàng đầu thế giới đến gần hơn với người dân Việt Nam, hỗ trợ cải thiện chất lượng các chuyến xe hằng ngày của họ. Và sự hợp tác với Be Group cũng không ngoài mục tiêu đó. Chúng tôi hy vọng, thông qua mối quan hệ hợp tác giữa Shell và Be, các bác tài sẽ có thêm thông tin và biết cách chăm sóc, bảo vệ phương tiện của mình một cách tốt nhất. Trong thời gian sắp tới, Shell và Be sẽ còn triển khai thêm nhiều hoạt động hướng đến đội ngũ tài xế ‘áo vàng’ và góp phần nâng cao trải nghiệm dịch vụ cho khách hàng."