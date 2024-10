Sex and the City có bao nhiêu cảnh nóng?

"Sex and the city" là một trong những loạt phim truyền hình kinh điển bậc nhất của HBO. Bộ phim này được tôn vinh như một tác phẩm có ảnh hưởng lớn tới văn hóa đại chúng, nhưng đồng thời nó cũng được nhớ đến với rất nhiều những cảnh nóng vô cùng táo bạo.

6 mùa phim "Sex and the city" có tổng cộng 96 cảnh "ân ái", một con số không hề nhỏ chút nào.

Độ "cháy" của loạt phim này là chẳng có gì cần bàn cãi. Thế nhưng có bao giờ bạn thắc mắc có tổng cộng bao nhiêu cảnh nóng trong "Sex and the city" hay không. Nếu từng đặt ra câu hỏi như vậy, thì dưới đây là đáp án dành cho bạn. Theo thống kê từ trang Ceros, có tổng cộng 96 cảnh "ân ái" trong 6 mùa phim "Sex and the city".

Cả Kim Cattrall (vai Samantha Jones) và Cynthia Nixon (vai Miranda Hobbes) đều khẳng định mình không cảm thấy khó chịu khi đóng những cảnh hở bạo. Trong khi đó, Sarah Jessica Parker lại mang thiên hướng "bảo thủ" hơn. Cô không có những cảnh nóng thực sự dài và cuồng nhiệt. Có một bất ngờ thú vị, đó là Kristin Davis (vai Charlotte York) lại được giao nhiều cảnh nóng hơn Sarah Jessica Parker mặc dù trong phim, nhân vật của cô là một người yêu sự lãng mạn, quan tâm đến cảm xúc nhiều hơn tình dục và tập trung vào việc tìm kiếm một nửa để kết hôn.

"Sex and the city" nhiều cảnh nóng nhưng không dung tục. Thực tế, đây là một bộ phim truyền hình kinh điển, được đánh giá là có tác động không nhỏ tới văn hóa đại chúng.

Cho những ai chưa biết, "Sex and the city" từng tạo nên cơn sốt cực lớn trong giai đoạn cuối thập niên 1990 đầu 2000. Nội dung phim xoay quanh câu chuyện tình yêu, cuộc sống và tình dục của những người phụ nữ hiện đại thuộc lứa tuổi U40 là Carrie Bradshaw, Charlotte York, Miranda Hobbes và Samantha Jones.

Họ là những người bạn thân thiết, luôn dành thời gian để tâm sự với nhau. Trong số này, Carrie Bradshaw là người dẫn chuyện, đưa những gì các nhân vật đã trải qua lên chuyên mục hẹn hò của tờ báo The New York Observer.