Selena Gomez vi phạm quy định đình công của hiệp hội diễn viên Hollywood

Selena Gomez mới đây đã đăng một đoạn video từ hậu trường series Only Murders in the Building do cô thủ vai chính trên trang mạng Instagram. Cùng với video này, nữ ca sĩ/diễn viên gắn kèm hashtag tên phim nhằm quảng bá cho series của Hulu. Tuy nhiên, điều này đã vi phạm quy định đình công của Hiệp hội diễn viên Hollywood SAG-AFTRA trong bối cảnh căng thẳng hiện nay.

Cụ thể, trong quy định ghi rõ SAG-AFTRA cấm các thành viên không được phép quảng bá dự án của mình thông qua việc phỏng vấn với báo chí hoặc các bài đăng trên mạng xã hội khi cuộc đình công tiếp diễn. Hành động của Selena Gomez bị cho là vô tâm và không thể hiện tinh thần đoàn kết của các diễn viên giữa bối cảnh căng thẳng hiện nay.

Ngay sau khi nhận về hàng loạt chỉ trích, giọng ca Lose You To Love Me đã xóa bài đăng này sau 15 tiếng đăng tải. Tuy vậy, cựu ngôi sao Disney vẫn giữ im lặng về sự việc vi phạm quy định lần này.

Series Only Murders in the Building hiện đang phát sóng mùa thứ 3. Tuy nhiên, vì cuộc đình công của hiệp hội diễn viên vẫn đang diễn ra, Selena Gomez và các bạn diễn của cô không được trả lời bất kỳ cuộc phỏng vấn nào nhằm quảng bá cho series này.