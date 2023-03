Selena Gomez trở lại mạng xã hội sau 1 tuần tuyên bố "tạm nghỉ"

Sau một tuần tuyên bố tránh xa mạng xã hội, Selena Gomez đã quay trở lại và đăng tải loạt ảnh mới của mình. Những bức hình này là chuyến câu cá của cô với bố dượng và em gái 9 tuổi.

"Ẩn sâu bên trong tôi là một cô gái Texas. Tôi cũng là một cô gái Cali thích vui chơi và là một cô gái New York đích thực. Tôi là một người phụ nữ luôn biết ơn và cảm thấy may mắn", nữ ca sĩ đăng tải dòng trạng thái phía dưới những bức ảnh của mình.

Bức hình do Selena Gomez đăng tải trên trang mạng cá nhân. (Ảnh: Instagram/ Selena Gomez)

Trước khi đăng tải những bức ảnh, Selena Gomez đã tuyên bố tạm nghỉ mạng xã hội do "quá già" cho những lùm xùm "ngớ ngẩn" này. Lùm xùm mà cựu ngôi sao Disney nhắc đến liên quan tới Hailey - vợ của Justin Bieber - và Kylie Jenner.

Cụ thể, Selena đã phản ứng lại một video của người hâm mộ trên TikTok về việc Hailey giả vờ bịt miệng khi nhắc tới Taylor Swift khi dẫn chương trình Drop the Mic vào nhiều năm trước. "Xin lỗi nhưng bạn thân của tôi đã và đang là một trong những người chiến thắng cuộc chơi này", Selena bình luận phía dưới video của người hâm mộ.

(Ảnh: Getty Images)

Ngay sau đó, Selena Gomez tiếp tục vướng phải lùm xùm cùng Kylie Jenner. Mọi chuyện bắt đầu sau khi ngôi sao Disney đăng một video nói rằng cô đã vô tình làm hỏng lông mày của mình. Vài giờ sau đó, Kylie Jenner đăng ảnh chụp màn hình FaceTime giữa cô và Hailey cùng dòng trạng thái ẩn ý: "Đây là một tai nạn ư?".

Thực tế, kể từ khi kết hôn với Justin Bieber, người mẫu Hailey đã luôn bị soi mói, chỉ trích và bị so sánh với tình cũ của chồng. Mọi chuyện tưởng chừng như đã lắng xuống khi Hailey và Selena chụp hình chung với nhau tại sự kiện gala của Viện Bảo tàng Điện ảnh tại Los Angeles vào tháng 10/2022 nhưng động thái mới của giọng ca Lose You To Love Me lại một lần khiến mọi chuyện căng thẳng.

Ở thời điểm hiện tại, Selena Gomez được phần lớn khán giả bênh vực, trong khi đó cả Hailey và Kylie Jenner đều bị chỉ trích, cho rằng họ có thái độ "bắt nạt" đối với nữ diễn viên/ca sĩ này.

Theo Fox News