Selena Gomez cuối cùng đã trở lại thời kỳ đỉnh cao nhan sắc

Sau khi mắc bệnh lupus và nghỉ ngơi trong thời gian dài, Selena Gomez rơi vào tình trạng lên cân mất kiểm soát. Mặc dù vậy, nữ ca sĩ kiêm diễn viên vẫn khiến công chúng phải trầm trồ, bất ngờ với ngoại hình gợi cảm và trưởng thành, đằm thắm hơn trong loạt sự kiện mặc kệ thân hình thừa cân và nhan sắc không còn hoàn hảo như xưa.

Thế nhưng mới đây, chỉ với 2 hình selfie do artist trang điểm nổi tiếng Jenna Nicole tung lên Instagram, công chúng mới 1 lần nữa được chứng kiến giọng ca Lose You To Love Me trở lại thời kỳ nhan sắc đỉnh cao khi xưa. Fan đoán rằng để phục vụ cho tác phẩm mới ra mắt vào năm nay mang tên Emilia Perez, Selena Gomez mới cố gắng lấy lại vóc dáng thon gọn. Từ đây, ngoại hình của cô cũng trở nên lung linh hơn hẳn. Bài đăng của Pop Base về 2 bức ảnh này hiện đã nhận được hơn 318 nghìn lượt xem và hơn 10 nghìn lượt thích trên mạng xã hội X, cho thấy sức hút của nhan sắc cô đào Hollywood.

Kiểu trang điểm má hồng cháy nắng và đồi mồi đầy tự nhiên của Selena Gomez nhờ bàn tay của artist trang điểm nổi tiếng Jenna Nicole đang khiến cư dân mạng dậy sóng. Ai ai cũng đều không khỏi xuýt xoa và vui mừng vì mỹ nhân này đã lấy lại được phong độ nhan sắc. Điều đáng mừng là dù giảm cân nhưng Selena lại không bị sụt kg quá đà, trông hoàn toàn khoẻ mạnh và xinh đẹp, từ đây giúp thần thái của nữ ca sĩ thêm phần thăng hoa

Trước đây với ngoại hình có phần thừa cân, Selena Gomez theo đuổi phong cách già dặn và gợi cảm, đằm thắm hơn

Có thể thấy rằng hậu giảm cân, trông Selena Gomez cũng trẻ ra rất nhiều

Tác phẩm Emilia Perez ra mắt năm 2024 được cho là động lực giúp Selena lấy lại vóc dáng thon gọn

Jenna Nicole từng tạo ra những diện mạo đỉnh cao của Selena Gomez

Là nữ hoàng Instagram, trong quá khứ, Selena Gomez từng nhiều lần khiến mạng xã hội thế giới dậy sóng chỉ nhờ những bức hình selfie khoe nhan sắc đỉnh cao. Hồi đó hội chị em đều đua nhau học theo từ cách làm đẹp, make up cho đến ăn diện, và cả dáng pose của Selena. Đáng tiếc sau thời kỳ lên cân không mong muốn, Selena không còn gây ra những "đợt sóng visual" hot hit như xưa. Giờ đây khi trở lại phong độ nhan sắc, cô lại không trực tiếp khoe lên MXH cá nhân mà để thợ trang điểm tung ra. Khán giả cho rằng, giờ đây nữ ca sĩ cũng không còn mặn mà với kiểu quảng bá hình ảnh tập trung vào nhan sắc mà chủ yếu đăng bài về tác phẩm, hoạt động có ý nghĩa hơn trên trang Instagram 425 triệu người theo dõi.

Selena từng có thời kỳ là "nữ hoàng selfie", cứ đăng ảnh khoe nhan sắc là y rằng gây bão MXH

Giờ đây, cô tập trung hơn vào các bài đăng quảng bá cho các tác phẩm phim ảnh, hoạt động kinh doanh mỹ phẩm, hoạt động từ thiện nhiều hơn là hình khoe nhan sắc đơn thuần như xưa

