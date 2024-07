Selena Gomez: "Tôi không đóng vai nạn nhân"

Selena Gomez được xem là "nữ hoàng chiêu trò" của Hollywood, với lối hành xử và phát ngôn gây tranh cãi. Cư dân mạng từng chế giễu rằng Selena Gomez xây dựng sự nghiệp nghệ thuật dựa trên sự cảm thông, khiến mọi người cảm thấy tệ vì những gì nữ ca sĩ trải qua và đặc biệt luôn thể hiện bản thân là nạn nhân. Sau nhiều năm bị khán giả mỉa mai và chỉ trích, mới đây, Selena Gomez lên tiếng khẳng định cô không hề cố đóng vai nạn nhân như lời của nhiều người.

"Tôi thấy nhiều người đang hiểu sai việc tôi chia sẻ những khó khăn tôi trải qua với việc tỏ ra yếu mềm và trở thành nạn nhân. Tôi không ưa sự nhìn nhận và lối suy nghĩ này. Tôi không phải nạn nhân. Tôi chỉ thành thật với bản thân, nghĩ gì nói đấy và rồi bị gán cho cái mác chẳng mấy tốt đẹp ấy", Selena Gomez chia sẻ tại sự kiện Nexus Summit.

Selena Gomez khẳng định cô không hề cố đóng vai nạn nhân như lời mỉa mai của nhiều người

Vụ việc khiến Selena Gomez bị công chúng chế nhạo rằng cô cố tỏ vẻ tổn thương, đóng vai nạn nhân chủ yếu liên quan đến Justin Bieber. Kể từ sau khi chia tay giọng ca sinh năm 1994, Selena Gomez thường xuyên giãi bày cảm xúc đau khổ vì chuyện tình cảm. Đỉnh điểm năm 2020, Selena tuyên bố cô nghĩ mình là nạn nhân trong tình yêu, từng bị bạo hành cảm xúc khi hẹn hò Justin Bieber. Nữ ca sĩ kể cô đã phải làm trị liệu tâm lý sau khi trải qua cuộc tình nhiều vấn đề với bạn trai cũ.

"Tâm lý tự coi bản thân là nạn nhân rất nguy hiểm. Tôi không có ý xúc phạm ai, nhưng tôi cảm thấy mình là nạn nhân của việc bạo hành cảm xúc. Tôi phải trưởng thành để đưa ra lựa chọn. Tôi không muốn dành phần đời còn lại nói về mối tình đó. Tôi đã rất mạnh mẽ để thoát khỏi cuộc tình tiêu cực một cách thanh lịch nhất có thể", Selena Gomez chia sẻ về việc chia tay Justin Bieber.

Dù tuyên bố "không muốn dành phần đời còn lại nói về mối tình với Justin Bieber", nhưng sau đó Selena Gomez vẫn lên truyền thông kể lể. Năm 2022, Selena Gomez thẳng thắn chia sẻ cuộc chia tay với Justin Bieber là "điều tuyệt vời nhất từng xảy ra". Hay trả lời phỏng vấn với Fast Company năm 2023, nữ ca sĩ lại cho biết việc chia tay với Justin Bieber khiến cô bỏ dùng mạng xã hội.

Chia tay đã nhiều năm và đều đã có hạnh phúc riêng, Selena Gomez vẫn lên truyền thông kể lể về chuyện tình cũ với Justin Bieber

Ngoài ra, Selena Gomez từng nhiều lần đóng và rồi mở lại tài khoản Instagram. Tất cả lý do được đưa ra đều là "sợ đọc phải bình luận độc hại", khiến căn bệnh trầm cảm của cô thêm nghiêm trọng. Nhưng rồi ít lâu sau, nữ ca sĩ trở lại nền tảng này. Thậm chí, khán giả còn phát hiện Selena Gomez nói dối. Cô từng tuyên bố không có sẵn ứng dụng Instagram trên điện thoại nhưng vẫn dùng tài khoản hơn 428 triệu follower đáp trả tin đồn không hay trên mạng. Netizen bày tỏ sự ngán ngẩm vì đây không phải lần đầu chứng kiến Gomez diễn trò "nói một đằng, làm một nẻo".

Tuyên bố bản thân sẽ ngừng dừng mạng xã hội vì sợ đọc phải bình luận độc hại, nhưng chỉ đóng tài khoản được vài ngày, Selena Gomez lại có mặt trên Instagram

Không chỉ mâu thuẫn trong phát ngôn, Gomez còn bị công chúng ghét bỏ vì vô ơn với Francia Raisa - người từng bất chấp nguy hiể hiến thận cho cô. Được Francia Raisa cứu mạng, nhưng Selena Gomez lại khẳng định trên truyền thông rằng cô "chỉ có Taylor Swift là bạn thân trong ngành giải trí". Sau phát ngôn này, Selena Gomez đã bị Raisa nghỉ chơi, hứng làn sóng chỉ trích dữ dội. Nữ ca sĩ Lose You to Love Me phải xin lỗi và cố hàn gắn với Francia Raisa nhiều năm qua.

Selena Gomez từng bị Francia Raisa cạch mặt, công chúng chỉ trích vì phát ngôn vô ơn

Nguồn: Page Six

https://kenh14.vn/selena-gomez-toi-khong-dong-vai-nan-nhan-20240701093509682.chn