SEA Games 33: VĐV vừa tập vừa khóc vì bị nợ lương

Chỉ còn ít tuần trước khi SEA Games 33 khởi tranh, thể thao Thái Lan rơi vào khủng hoảng khi hàng loạt vận động viên, đặc biệt là đội Muay, lên tiếng cho biết họ đã bị nợ tiền trợ cấp suốt nhiều tháng. Theo Siam Sports, sự việc khiến nhiều VĐV rơi vào tình trạng kiệt quệ, vừa phải tập luyện chuẩn bị giải đấu, vừa loay hoay tìm cách xoay xở cuộc sống hằng ngày.

Theo chia sẻ từ các thành viên đội Muay Thái, khoản trợ cấp tập luyện mà họ lẽ ra được nhận đều đặn đã bị nợ 3 tháng liên tiếp. Đây là nguồn thu nhập chính để VĐV trang trải tiền ăn ở, phục hồi, dinh dưỡng và chi phí sinh hoạt trong giai đoạn tập trung dài ngày. Vì không có tiền, nhiều người phải vay mượn hoặc nhờ gia đình hỗ trợ. Một số VĐV cho biết họ "tập luyện trong nước mắt" vì áp lực cả về thể chất lẫn kinh tế.

VĐV Mongkutpetch Phetprapha chia sẻ khó khăn lên mạng xã hội

Đại diện đội Muay Thái cho biết nguyên nhân xuất phát từ việc ngân sách dành cho chuẩn bị SEA Games chưa được Tổng cục Thể thao Thái Lan giải ngân đúng hạn. Dù liên đoàn Muay đã gửi đầy đủ hồ sơ, nguồn kinh phí vẫn bị chậm trễ, gây ảnh hưởng trực tiếp đến vận động viên. Ông Boonsong Nualyong - lãnh đạo bộ môn Muay của Thái Lan tham dự SEA Games 33 xác nhận với Siam Sports.

"Vận động viên của chúng tôi vẫn tập luyện nhưng cảm xúc buồn bã và chán nản. Họ vừa tập vừa khóc vì không biết bao giờ mới có tiền. Bộ môn Muay Thái đã nộp đủ các giấy tờ, hoàn thành thủ tục cần thiết cho Cục Thể dục thể thao Thái Lan nhưng tiền không được giải ngân.

Thật khó để trả lời rằng cảm xúc của các vận động viên ra sao khi bị nợ đến 3 tháng lương. Các vận động viên dành hết thời gian và tuổi trẻ để cống hiến cho đất nước nhưng rồi rơi vào cảnh thiếu thốn".