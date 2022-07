Sẽ xử phạt các trường đại học "ép" thí sinh phải đặt NV1

Theo PGS.TS Nguyễn Thu Thủy, Vụ trưởng Vụ Giáo dục đại học, việc một số trường đại học yêu cầu thí sinh phải cam kết đặt nguyện vọng đã trúng tuyển làm NV1, thậm chí bắt thí sinh nộp tiền đặt cọc là việc làm vi phạm các nguyên tắc quy định trong Quy chế tuyển sinh 2022. Cụ thể, nguyên tắc công bằng đối với thí sinh được quy định trong Điều 4, Quy chế:

PGS.TS Nguyễn Thu Thủy, Vụ trưởng Vụ Giáo dục đại học Về cung cấp thông tin: Mỗi thí sinh quan tâm được cung cấp thông tin đầy đủ, rõ ràng, tin cậy, nhất quán và kịp thời để có quyết định phù hợp và chuẩn bị tốt nhất cho việc tham gia tuyển sinh;



Về cơ hội dự tuyển: Không thí sinh nào bị mất cơ hội dự tuyển do những quy định không liên quan tới trình độ, năng lực (trừ những quy định của Bộ Công an và Bộ Quốc phòng mang tính đặc thù trong lĩnh vực quốc phòng, an ninh); hoặc do quy trình tuyển sinh gây phiền hà, tốn kém;

Về đánh giá năng lực: Thí sinh phải được đánh giá khách quan, công bằng và tin cậy về khả năng học tập và triển vọng thành công, đáp ứng yêu cầu của chương trình và ngành đào tạo;

Về cơ hội trúng tuyển: Thí sinh phải được tạo cơ hội trúng tuyển cao nhất và quyền xác định nguyện vọng ưu tiên trong số những chương trình, ngành đào tạo đủ điều kiện trúng tuyển;

Về thực hiện cam kết: Cơ sở đào tạo phải thực hiện các cam kết đối với thí sinh; tư vấn, hỗ trợ và giải quyết khiếu nại, bảo vệ quyền lợi chính đáng của thí sinh trong những trường hợp rủi ro.”

Khoản 2, 3, Điều 18 Quy chế đã quy định: Cơ sở đào tạo tổ chức xét tuyển cho những thí sinh đã hoàn thành thủ tục dự tuyển, nhưng không được yêu cầu thí sinh xác nhận nhập học sớm hơn lịch trình theo kế hoạch chung.

Trường hợp thí sinh đã được cơ sở đào tạo thông báo đủ điều kiện trúng tuyển (trừ điều kiện tốt nghiệp THPT) một nguyện vọng nhất định, thí sinh tự quyết định việc đặt thứ tự ưu tiên nguyện vọng khi đăng ký trên hệ thống (tùy thuộc thí sinh muốn được công nhận trúng tuyển nguyện vọng đó hay muốn mở rộng cơ hội trúng tuyển nguyện vọng khác).

Ngoài ra, Công văn 2598/BGDĐT-GDĐH ngày 20/6/2022 của Bộ GD-ĐT cũng đã yêu cầu các trường không được yêu cầu hoặc thỏa thuận với thí sinh việc cam kết, xác nhận nhập học sớm dưới bất kỳ hình thức nào (nộp kinh phí giữ chỗ, thu giữ các hồ sơ…).

Theo bà Nguyễn Thu Thủy, nếu các cơ sở giáo dục có vi phạm các quy định của Quy chế tuyển sinh và hướng dẫn của Bộ GD-ĐT, có thể áp dụng các hình thức xử lý, xử phạt theo quy định tại khoản 1 Điều 8 Nghị định 04/2021/NĐ-CP. Các thông tin phụ huynh và thí sinh có thể phản ánh tới Bộ GD-ĐT để kiểm tra và xử lý theo quy định của pháp luật (nếu có).

Bà Thủy cho biết ngoài trách nhiệm của các trường đại học, Bộ GD-ĐT, các sở GD-ĐT tại các địa phương cũng có thể hỗ trợ thí sinh để có được thông tin đầy đủ, phối hợp với các trường để giải quyết các vướng mắc của thí sinh.

Thí sinh cũng cần nghiên cứu nắm vững Quy chế tuyển sinh 2022 (ban hành kèm theo Thông tư số 08/2022/TT-BGDĐT ngày 6/6/2022), Quyết định 1683/QĐ-BGDĐT ngày 17/6/2022 về việc phê duyệt Kế hoạch triển khai công tác tuyển sinh đại học, tuyển sinh cao đẳng ngành Giáo dục Mầm non năm 2022 và Công văn số 2598/BGDĐT-GDĐH ngày 20/6/2022 về hướng dẫn tuyển sinh đại học, tuyển sinh cao đẳng ngành Giáo dục Mầm non, các tài liệu hướng dẫn đăng ký, điều chỉnh nguyện vọng đăng ký xét tuyển để hiểu được các quyền lợi của mình, nhất là trong việc đảm bảo cơ hội về ứng tuyển, đăng ký NVXT...

Thí sinh cần nghiên cứu kỹ đề án tuyển sinh của các trường để có thông tin đăng ký xét tuyển. Khi đăng ký, điều chỉnh nguyện vọng đăng ký xét tuyển trên Hệ thống phải thực hiện đúng, đủ, hết quy trình theo hướng dẫn và nộp lệ phí theo quy định;

Bà Thủy đặc biệt lưu ý các thí sinh không nhầm lẫn thông tin đăng ký xét tuyển: mã trường, mã ngành, mã phương thức xét tuyển, tổ hợp xét tuyển,… đặc biệt là thí sinh trúng tuyển có điều kiện phải được đăng ký nguyện vọng chính xác trên hệ thống để không làm mất cơ hội trúng tuyển.

Các thí sinh cũng có thể trao đổi, đặt câu hỏi thắc mắc… về số điện thoại trực hỗ trợ hoặc email hỗ trợ tuyển sinh của Bộ GD-ĐT – các cán bộ của Bộ luôn sẵn sàng trực để giải đáp./.