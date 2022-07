Nhiều địa phương chấm thi tốt nghiệp THPT xong: Bí mật điểm thi đến phút chót

Ông Thái Văn Thành, Giám đốc Sở GD&ĐT Nghệ An, cho hay, công tác chấm thi của địa phương hoàn tất ngày 17/7. Nghệ An đã huy động hơn 400 cán bộ tham gia chấm bài thi của 36.743 thí sinh, trong đó 41 người chấm bài trắc nghiệm và 324 người tham gia Ban chấm thi tự luận. Theo đại diện đoàn thanh tra của Bộ GD&ĐT tại điểm chấm thi của Nghệ An, việc kiểm tra tất cả các khâu trong quy trình chấm thi cho thấy, địa phương triển khai kế hoạch sớm với đội ngũ được tuyển chọn, làm việc nghiêm túc. Quy trình chấm thi môn tự luận với 2 vòng độc lập, trong đó giám khảo 1 chấm điểm bài phiếu, giám khảo 2 chấm vào từng câu, sau đó cả hai mới ngồi lại thống nhất ghép điểm.

Thí sinh đang nóng lòng chờ kết quả thi.

Phó Giám đốc Sở GD&ĐT Bắc Giang Bạch Đăng Khoa thông tin, địa phương đã hoàn tất công tác chấm thi và sẽ công bố điểm theo đúng tiến độ là vào ngày 24/7. Tỉnh huy động 202 giám khảo tham gia Ban chấm thi tự luận, trong đó có 188 người chấm bài thi của hơn 20.600 thí sinh. Công tác chấm thi tại địa phương được đánh giá an toàn, nghiêm túc, đúng tiến độ dưới sự giám sát chặt chẽ của lực lượng an ninh, thanh tra.



Đại diện Sở GD&ĐT Bắc Ninh cho biết, tỉnh đã hoàn tất chấm bài thi của 15.823 thí sinh. Tất cả các khâu từ cắt phách, chấm tự luận, ghép điểm, chấm trắc nghiệm đều được thực hiện chính xác, nghiêm túc, đúng quy chế. Sở GD&ĐT Bắc Ninh đã huy động 145 cán bộ tham gia Ban chấm thi tự luận và 36 cán bộ chấm thi trắc nghiệm. Bắc Ninh dự kiến công bố điểm thi vào lúc 8 giờ sáng 24/7.

Không “lộ” điểm để thí sinh hoang mang

Đại diện Sở GD&ĐT Hà Nội cho biết, thành phố có số lượng dự thi đông nhất cả nước với gần 98.000 thí sinh, với hơn 273.000 bài thi trắc nghiệm của tất cả các môn thi. Riêng bài thi tự luận có 98.000 bài thi môn Ngữ văn. Để chấm khối lượng bài thi lớn, Hà Nội đã huy động gần 700 cán bộ, giáo viên bắt tay vào xử lý các công đoạn để chấm ngay sau khi kỳ thi kết thúc.

Sau hơn chục ngày diễn ra kỳ thi, vấn đề điểm thi đang được thí sinh, phụ huynh chờ đợi. Tuy nhiên, lãnh đạo Bộ GD&ĐT yêu cầu các địa phương quán triệt cán bộ chấm thi, sau khi kết thúc công việc chấm, không được thông tin về điểm thi như: bài thi điểm cao, bài thi điểm thấp… khiến thí sinh hoang mang. Tất cả các bài thi khi đến tay giám khảo đều đã được rọc phách.

Theo kế hoạch, sau khi có kết quả chấm thi, mọi thí sinh có thể nộp đơn phúc khảo bài thi tại nơi đăng ký dự thi từ 24/7 đến 3/8. Sở GD&ĐT, nhà trường xét công nhận tốt nghiệp THPT, hoàn thành chậm nhất ngày 26/7. Chậm nhất ngày 30/7, các đơn vị cấp giấy chứng nhận tốt nghiệp tạm thời; trả học bạ và các loại giấy chứng nhận liên quan; in và gửi giấy chứng nhận kết quả thi cho thí sinh.