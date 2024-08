"Sẽ không có ai chết trong một chiếc Volvo vào năm 2020"

Vụ tai nạn liên hoàn ở cầu Phú Mỹ ngày 8/8 không chỉ thu hút sự chú ý của cộng đồng bởi mức độ nghiêm trọng mà còn bởi việc tài xế chiếc ô tô Volvo 'thoát chết thần kỳ' sau tai nạn.

Tại hiện trường, lửa bốc cháy dữ dội, nhiều xe hư hỏng nghiêm trọng, thậm chí chiếc Volvo XC90 bị bẹp dúm và biến dạng, nhưng nó đã thể hiện khả năng bảo vệ người ngồi bên trong một cách đáng kinh ngạc. Nhiều người tin rằng chính chiếc xe đã 'cứu sống' người tái xế nhờ vào kết cấu vững chắc và công nghệ an toàn hàng đầu thế giới.

Quả thực, Volvo chính là hãng xe gắn liền với sự an toàn. Năm 2021, hãng xe này trở thành nhà sản xuất ô tô duy nhất có tất cả các mẫu xe đều đạt xếp hạng an toàn cao nhất tại Mỹ.

Chiếc Volvo màu trắng bị biến dạng sau vụ tai nạn tại cầu Phú Mỹ. Ảnh: Báo Người Lao Động



Volvo đến từ đâu?

Volvo là một thương hiệu ô tô nổi tiếng, được thành lập năm 1927, chuyên về phát triển các dòng xe con, xe buýt cho đến xe tải, tại Gothenburg, Thụy Điển.

Năm 1999, Volvo bị Ford thâu tóm và trở thành một phần của Premier Automotive Group. Năm 2010, tập đoàn Geely mua lại Volvo từ Ford. Và cho đến thời điểm hiện tại, xe Volvo thuộc sở hữu của Tập đoàn Geely Trung Quốc.

Tuy vậy, các nhà máy sản xuất và trung tâm nghiên cứu phát triển chính của Volvo vẫn đặt tại Thụy Điển. Điều này đảm bảo rằng các mẫu xe Volvo vẫn giữ được những giá trị cốt lõi của thương hiệu như sự an toàn, bền bỉ và thiết kế Bắc Âu tinh tế.

Volvo vào Việt Nam năm 2016, cạnh tranh các thương hiệu hạng sang như Mercedes, Audi, BMW, Lexus. Các mẫu xe chủ đạo có thể kể đến như S90, XC90 và XC60.

Có mặt chậm hơn các thương hiệu xe sang ở Việt Nam nửa thập kỷ nhưng Volvo vẫn tạo được vị thế của riêng mình. Chỉ trong vài năm, Volvo bắt đầu “phủ sóng” rộng rãi khi liên tục nằm tốp đầu các thương hiệu chiếm lĩnh thị phần. Việt Nam đồng thời cũng trở thành thị trường nhập khẩu có tốc độ tăng trưởng nhanh nhất của Volvo trên phạm vi toàn cầu.

Tổng lượng xe Volvo bán ra tại Việt Nam năm 2017 là 118 chiếc, nhưng đến năm 2021, con số này là gần 1.000 chiếc.

Theo Nhịp cầu đầu tư, trong năm 2022, thị trường xe sang cả nước tăng trưởng 36%, riêng Volvo tăng trưởng gần gấp đôi với 67% và vươn lên top 2 đơn vị xe sang nhập khẩu có số lượng xe bán tốt nhất trên thị trường.

Tại Lễ trao giải Car Awards 2022, hãng xe Thụy Điển đã vượt mặt hàng loạt tên tuổi lớn trong làng xe sang và được vinh danh trong hạng mục danh giá nhất: “Ô Tô Của Năm 2022” với mẫu xe XC60 Recharge.

Trong năm vừa qua, doanh số bán của Volvo tại Việt Nam đã đạt hơn 1.600 xe, tăng trưởng gấp rưỡi so với năm trước đó. Thành tựu này đã đưa Việt Nam trở thành thị trường có tốc độ tăng trưởng nhanh bậc nhất trên toàn cầu đối với hãng xe xuất xứ từ Thụy Điển.

Dưới đây là bảng giá tham khảo một số mẫu xe Volvo đang được bán tại thị trường Việt Nam:

Bảng giá tham khảo các mẫu xe Volvo tại Việt Nam

Lấy an toàn làm tôn chỉ

Volvo từng gây sốt ruyền thông khi CEO Lex Kerssemakers của Volvo Bắc Mỹ tuyên bố vào năm 2007: "Sẽ không có ai chết trong một chiếc Volvo vào năm 2020”.

Và thực tế cũng chứng minh, với gần 100 năm phát triển, Volvo là hãng xe đi đầu trong phát minh ra các công nghệ bảo vệ con người, áp dụng những tiêu chuẩn an toàn khắt khe nhất vào sản phẩm. Những điều đó khiến Volvo chế tạo ra những chiếc xe “an toàn nhất thế giới”.



Hệ thống cảm biến trên xe

Những số liệu ấn tượng của hãng đã khẳng định rằng Volvo là hãng xe hiếm hoi luôn lưu tâm sâu sắc tới chỉ số an toàn của mỗi chiếc xe. Tham khảo BusinessInsider, theo thống kê từ 2009 – 2012, chỉ có duy nhất 1 hành khách thiệt mạng trong chiếc XC90 của hãng.

Tổ chức IIHS (Viện Bảo hiểm An toàn Đường cao tốc Mỹ) cũng đã thống kê tỷ lệ tử vong của tài xế trên Volvo XC90 là 4 ca/ 1 triệu vụ tai nạn.

Theo đánh giá của Hiệp hội đánh giá xe hơi châu Âu NCAP, mẫu xe này cũng được chấm tới 100% về công nghệ hỗ trợ an toàn, 97% trong hạng mục bảo vệ người lớn và đạt số điểm an toàn tổng thể cao nhất trong năm 2015.

Trở về quá khứ xa hơn, năm 1927, Volvo đánh dấu tên tuổi bằng kính chắn gió an toàn đầu tiên trên thế giới mà khi xảy ra va chạm, nó vỡ thành nhiều mảnh vụn thay vì các mảng to nên không gây chấn thương cho tài xế.

Năm 1944, Volvo tiếp tục sáng chế ra kính chắn gió nhiều lớp. Một lớp nhựa đóng vai trò liên kết hai lớp kính và giữ các mảnh vụn để chúng không bị tung ra ngoài.



Năm 1959, Volvo một lần nữa đi tiên phong khi trang bị dây đai an toàn 3 điểm, sau đó ứng dụng đại trà trên các sản phẩm thương mại.

Sáng chế đai an toàn ba điểm năm 1959. Ảnh: Volvo

Năm 1964, Volvo phát triển hệ thống ghế trẻ em quay mặt về phía sau.

Từ năm 1970 từ Volvo đã lập ra Nhóm nghiên cứu tai nạn giao thông và đây trở thành ngân hàng về kiến thức tai nạn giao thông của hãng xe này.

Năm 1984 hãng xe Thụy Điển mạnh dạn trang bị hệ thống chống bó cứng phanh ABS trên tất cả các sản phẩm của mình, trong khi nhiều hãng khác còn đang đặt nghi vấn. Và thực tế đã chứng minh ABS trở thành công nghệ không thể thiếu trên ôtô hiện đại.

Năm 1986, Volvo lần đầu tiên trên thế giới sử dụng đèn phanh được lắp ở chính giữa phía sau.

Năm 1998, Volvo lần đầu tiên đưa túi khí bảo vệ đầu vào danh mục trang bị tiêu chuẩn. Các thử nghiệm được tiến hành khách quan cho thấy nó giảm 40% nguy cơ tử vong khi có va chạm hai bên và giảm 55% chấn thương sọ não trong các tình huống xe bị lật.

Năm 2004, Volvo giới thiệu hệ thống BLIS giúp nhận biết tình huống xe đi vào vùng bị che khuất với một cảm biến được lắp ở trên gương hậu và cảnh báo tài xế bằng ánh sáng. Cũng trong năm đó, Volvo trang bị các đèn chiếu sáng ban ngày.

Năm 2006, bộ điều khiển từ xa PCC (Personal Car Communication) trở thành một chức năng tùy chọn trên chiếc Volvo S80 mới.

Trong những năm vừa qua, hãng xe Thụy Điển đã cho ra mắt các trang bị an toàn hoàn toàn mới như túi khí cho người qua đường, hệ thống phanh phát hiện người đi đường/xe đạp và Alcolock - hệ thống ngăn người lái sử dụng xe nếu vượt quá nồng độ cồn cho phép.

Túi khí cho người qua đường

Phát hiện người đi xe đạp ngay cả khi bị khuất tầm nhìn

Năm 2021, tất cả các mẫu xe của Volvo đều lọt vào danh sách các mẫu xe an toàn nhất tại Mỹ, do Viện Bảo hiểm An toàn đường cao tốc Mỹ (IIHS) đánh giá và xếp hạng. Có đến 14 mẫu xe Volvo ở thời điểm đó lọt vào danh sách này.