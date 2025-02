Sau vụ nam tài xế giao hàng tử vong khi qua đường tàu, Hà Nội xóa sổ 4 lối đi dân sinh

Mới đây, đoàn tàu TN5 xuất phát tại Ga Hà Nội đến km 6 + 963 khu gian Giáp Bát -Văn Điển, đã xảy ra va chạm với xe máy BKS: 29BH-007.95 do anh Nguyễn Mạnh C. sinh năm 1984 ở Yên Sở - Hoàng Mai - Hà Nội đi xe máy qua lối đi tự mở (km 6 + 963). Hậu quả, nạn nhân tử vong tại chỗ, xe máy hỏng.

Đây là một trong những điểm đen về tai nạn giao thông đường sắt. Nhằm đảm bảo an toàn giao thông đường sắt, từ năm 2018 chính quyền địa phương và các đơn vị Đường sắt đã nhiều lần tiến hành thu hẹp và đóng lối đi tự mở này (đây là lối đi tự mở qua đường sắt vào Làng Tứ Kỳ) nhưng đều bị người dân phản đối quyết liệt…

Lực lượng chức năng phối hợp đóng lối đi tự mở

Với sự cương quyết của chính quyền địa phương và các lực lượng chức năng, nhằm lập lại kỷ cương, trật tự An toàn giao thông đường sắt tại km 6 + 963, chiều ngày 05/02/2025, các cơ quan chức năng đã tiến hành rào - đóng lối đi tự mở tại km 6 + 963.

Bên cạnh đó, đại diện chính quyền Phường Hoàng Liệt phối hợp với Công an phường đã đi vận động người dân sống xung quanh khu vực từ km 5 + 000 đến km 7 + 000 ký cam kết thực hiện đảm bảo An toàn giao thông đường sắt. Đồng thời, vận động người dân đồng thuận và tiến hành rào - đóng 03 lối đi tự mở khác tại km 6 + 910, km 6 + 875, km 6 + 847, và tiến hành chặt bỏ những cây che khuất tầm nhìn của lái tàu, thu dọn những mái bạt, vật liệu do người dân để hai bên đường sắt.

Sau vụ nam giao hàng tử vong khi qua đường tàu, Hà Nội xóa sổ 4 lối đi dân sinh

Sau khi rào, đóng những lối đi tự mở qua đường sắt trên, Đoàn công tác đã lập biên bản bàn giao cho chính quyền địa phương quản lý; qua đó đảm bảo trật tự hành lang ATGT và xử lý dứt điểm lối đi tự mở qua đường sắt; xóa được những điểm đen về mất ATGTĐS, nâng cao ý thức, trách nhiệm của nhân dân trong việc tuân thủ pháp luật, chấp hành tốt các quy định về đảm bảo hành lang an toàn giao thông đường sắt.