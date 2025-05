Sau thời gian lập đỉnh, giá chung cư Hà Nội hiện nay thế nào?

Theo báo cáo từ Batdongsan.com.vn, mức độ quan tâm đến thị trường chung cư Hà Nội tăng 13% sau Tết, lượng tin đăng cũng tăng 20%. Đến tháng 3.2025, giá rao bán trung bình tại thị trường sơ cấp đạt 63 triệu đồng/m2, tăng mạnh so với mức 39 triệu đồng/m2 của đầu năm 2023.

Trong quý 2/2025, hàng loạt dự án đang và sắp mở bán cũng ghi nhận giá bán cao có giá từ 100-200 triệu đồng/m2. Đặc biệt, có những dự án dù chưa chính thức ra hàng nhưng ghi nhận tỷ lệ đặt chỗ khá cao.

Tại khu vực phía Tây, sôi động nhất phải kể đến dự án chung cư Hausman Premium Residences nằm tại phường Đại Mỗ, mặt đường Lê Quang Đạo kéo dài. Dự án có 3 tòa chung cư chiều cao 12 tầng với 410 căn hộ, 50 tiện ích cao cấp.

Điều đặc biệt dù chỉ cao 12 tầng nhưng chung cư tại đây có tới 3 tầng hầm, đảm bảo mỗi căn hộ có 1-2 vị trí đỗ xe ô tô. Theo thông tin từ chủ đầu tư, dự án chung cư mới này đã hoàn tất các thủ tục pháp lý và chính thức ra mắt thị trường từ tháng 4/2025. Hiện mức giá nhiều căn đẹp nhất dự án đã lên ngưỡng 120 triệu đồng/m2.

Bên cạnh dự án này, một số nguồn cung bất động sản phía Tây còn phải kể đến The Charm An Hưng trên đường Nguyễn Thanh Bình, quận Hà Đông. Hiện giá bán các căn tại đây ở mức từ 80 triệu đồng/m2. Ngay gần đó, một dự án chung cư Hà Nội khác là Kepler Land của chủ đầu tư TSQ với1.280 căn hộ cũng có giá khoảng 90 triệu đồng/m2.

Ở khu vực trung tâm, The Ninety Complex tại số 90 đường Láng, quận Đống Đa, 480 căn hộ diện tích từ 31 đến 92 m² có giá bán dao động từ 90 triệu đồng/m² cho các căn sở hữu 50 năm. Ngay kế cạnh, The Nelson Private Residences tại ngõ 29 Láng Hạ, quận Ba Đình đang có giá từ 150-180 triệu đồng/m² cho 175 căn hộ.

Xa hơn về phía Bắc, The Cosmopolitan thuộc đại đô thị Vinhomes Global Gate (Đông Anh) do MIK Group phát triển cũng có giá từ 100 triệu đồng/m2. Cũng tại khu đô thị Vinhomes Global Gate, dự án Masteri Grand Avenue do chủ đầu tư Masterise Homes phát triển cũng có giá dao động từ 110-120 triệu đồng/m2.

Về phía Ngoại Giao Đoàn, dự án Noble Crystal tại Khu đô thị Nam Thăng Long gồm 5 tòa chung cư với tổng số 955 căn hộ do Sunshine Group triển khai có giá lên đến 200 triệu đồng/m2. Một dự án chung cư khác cũng nằm trên phường Phú Thượng đang mở bán là Endless Skyline West Lake của chủ đầu tư Công ty Cổ phần Nam Hưng với giá bán khoảng 180 triệu đồng/m2.

Tại khu vực phía Đông, The Paris – Vinhomes Ocean Park 1 bao gồm 5 tòa tháp cũng có giá 70-80 triệu đồng/m2. Nằm trong khu đô thị Vinhomes Ocean Park tại Gia Lâm, dự án chung cư The Senique Hanoi được chủ đầu tư CapitaLand Development ra mắt cuối năm 2024 cũng có giá gần 100 triệu đồng/m2.

Đánh giá về triển vọng giá căn hộ sơ cấp trong quý II/2025, bà Đỗ Thu Hằng - Giám đốc Cấp cao, Bộ phận Tư vấn và Nghiên cứu Savills Hà Nội - nhận định, giá sẽ tăng ổn định, khó xảy ra tình trạng tăng nóng như các giai đoạn trước.

Trong các quý còn lại của năm 2025, bà Hằng cho biết nguồn cung căn hộ mới dự kiến gồm 7.400 căn hộ. Đặc biệt, trong quý II/2025, sẽ có các dự án dự kiến mở bán mới/mở bán giai đoạn tiếp theo đều sở hữu vị trí đẹp, chủ đầu tư uy tín và chất lượng xây dựng cao, với mức giá có thể từ 100 triệu đồng/m2.

Cùng quan điểm, bà Nguyễn Hoài An - Giám đốc cấp cao chi nhánh CBRE Việt Nam tại Hà Nội - nhận định, giá bán chung cư Hà Nội sẽ tiếp tục đi lên trong thời gian tới. Nguyên nhân là do tỉ lệ lớn nguồn cung chung cư hiện nay tập trung tại phân khúc cao cấp. Thị trường đang khan hiếm căn hộ trung cấp và tuyệt chủng căn hộ giá thấp.