Sau thành công của Pokémon GO, Niantic tiếp tục tung ra game thực tế ảo siêu anh hùng Marvel

Nhà phát triển và phát hành của Pokémon GO – Niantic hiện đang trong quá trình phát triển một tựa game thực tế ảo mới của mình. Tựa game này sẽ dựa trên vũ trụ Marvel. Được biết, dự án này có tên Marvel World Of Heroes và sẽ có lối chơi tương tự như Pokémon GO. Game thủ có thể đi lang thang trong thế giới thực nhưng lần này, bạn sẽ đóng vai của một siêu anh hùng.

Marvel World Of Heroes cho phép người chơi tạo ra siêu anh hùng của riêng mình và đánh bại những kẻ phản diện xung quanh mình bằng tính năng thực tế ảo (AR). Game thủ có thể lập nhóm cùng với bạn bè của mình và thực hiện những thử thách cùng nhau. Thậm chí, người chơi còn có thể giúp các siêu anh hùng nổi tiếng như Thor, Spider-man và Wolverine trong việc đánh bại các siêu ác nhân mang tính biểu tượng từ vũ trụ Marvel.

Marvel World of Heroes hiện vẫn chưa công bố thời điểm phát hành. Hiện tại, tựa game này vẫn đang trong giai đoạn hoàn thiện. Tuy nhiên Marvel World of Heroes sẽ sớm bước vào giai đoạn thử nghiệm giới hạn tại một số thị trường. Trong suốt giai đoạn này, Niantic sẽ thử nghiệm Marvel World of Heroes nhiều lần để thu thập phản hồi từ game thủ.

Tuy vẫn chưa có ngày phát hành chính thức, song nhiều khả năng Marvel World of Heroes sẽ được phát hành vào đầu năm 2023 trên các thiết bị di động, bao gồm hai nền tảng Android và iOS. Vì đã có kinh nghiệm phát triển Pokémon GO – một tựa game thực tế ảo vô cùng thành công nên chắc chắn Marvel World of Heroes cũng sẽ là dự án đáng mong chờ. Hãy cùng thử xem, việc để game thủ trở thành một siêu anh hùng sẽ như thế nào nhé.