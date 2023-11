Sau Rap Việt, Wowy khẳng định không làm nhạc để chạy theo xu hướng

Bản rap mới lần này - Người là sự hòa quyện độc đáo giữa ngôn ngữ Rap, Hip/Hop hiện đại và âm nhạc cổ điển Opera, mở ra một không gian âm nhạc tự sự có diễn biến đan xen, vừa có gai góc mộc mạc, vừa có ý nghĩa chiều sâu nhưng không kém phần bùng nổ.

Trên nền giai điệu lạ tai, có đoạn như không có âm thanh, thể hiện cảm giác giống lời thì thầm nhưng rất tròn vành rõ chữ, rồi bỗng xuất hiện những đoạn nhạc cao trào phức tạp bằng dàn hợp xướng Opera với kiểu giọng Soprano và Tenor đan xen. Chất giọng đặc trưng, kỹ thuật Rap thượng thừa và sự biến hoá đa dạng trong cách đi flow của Wowy kết hợp hài hòa cùng nghệ sĩ opera Thế Huy và dàn hợp xướng đã giúp Người trở nên trọn vẹn.

Bên cạnh giai điệu mới lạ, phần ca từ của Người khiến người nghe phải suy ngẫm

Wowy chia sẻ về thông điệp của ca khúc mới: "Đó là sự nhận thức tâm hồn bên trong của chính mình, ai trong chúng ta đều có cuộc đời riêng và khi chúng ta nhận ra hành trình làm người đầy thăng trầm này có sự dẫn lối kì diệu, thì Người - là hình ảnh ẩn dụ hiệu quả nhất. Người là cha mẹ, là bề trên. Người là người thầy, người bạn đồng hành hay kể cả là đối thủ' cho ta bài học vấp ngã để vượt qua, Người có thể là bất kì ai trên hành trình cuộc đời của mỗi người và khi ta gặp khó khăn bủa vây.

Người luôn kề bên cho ta nghị lực, cho ta trí tuệ, cho ta biết cách tốt nhất có thể bước qua mà tiếp tục tiến về phía trước. Đôi lúc, Người cũng cho ta đối mặt với những nỗi buồn khiến nước mắt tuông nhưng khi ta buông để trưởng thành hơn. Khi nhận ra điều đó, Wowy muốn lan toả sự biết ơn của mình tới Người".

Wowy là rapper nổi tiếng dùng nhạc rap làm "tự sự", làm cầu nối giữa anh tới điều mà anh mong cầu, với Người - Wowy bày tỏ: "Tôi mong ca khúc sẽ kết nối khán giả yêu thích âm nhạc của mình hay chỉ tình cờ nghe được bài Người qua phương tiện nào đó, họ có thể cảm nhận được cảm xúc và thấy hình ảnh của bản thân họ trong đó".

Sau thành công của Rap Việt, Wowy ngày càng khẳng định "lối đi riêng" trong hành trình nghệ thuật Rap đương đại của mình một cách rõ nét hơn. Thông qua các bản Rap với ca từ nhiều ẩn ý, sự kết hợp không giới hạn của ngôn ngữ Rap - Hip/Hop với những dòng nhạc cổ điển, có bề dày văn hoá cùng những chủ đề khai thác đặc biệt đầy ý nghĩa. Wowy thẳng thắn cho hay:

"Sự nổi tiếng sẽ qua rất nhanh, có nhiều nghệ sĩ muốn sống trong sự nổi tiếng đó mỗi ngày. Nhưng Wowy muốn tập trung vào âm nhạc thuần tuý, có thể bộc lộ được hết bên trong suy nghĩ của mình thay vì cứ 'chạy' theo định hướng xã hội hay trending mà thế giới xung quanh mong muốn. Thay vào đó, tôi vẫn đang cố gắng đào sâu vào giá trị bên trong mình và mong muốn đưa tác phẩm lưu giữ theo thời gian. m nhạc luôn có sự liên kết, gắn bó sâu sắc với giá trị tinh thần".

Năm 2017, Wowy đã viết nhạc cho một dự án của HBO Mỹ có tựa đề Here and Now. Năm 2020, nam rapper tham gia sáng tác nhạc cho bộ phim Ròm, đồng thời để lại ấn tượng mạnh mẽ với vai trò Huấn luyện viên Rap Việt và là người đưa thí sinh Dế Choắt của teamWowy đến ngôi vị Quán quân mùa đầu tiên và Blacka trở thành Á Quân mùa kế tiếp.