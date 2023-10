HIEUTHUHAI "diss" cả làng rap trong album mới: Andree, Wowy và 16 Typh cùng bị nhắc?

Sau loạt MV gây sốt làng nhạc, ngày 16/10 vừa qua, HIEUTHUHAI đã chính thức cho ra mắt album đầu tay Ai Cũng Phải Bắt Đầu Từ Đâu Đó. Album này kết lại một năm ấn tượng trong âm nhạc của nam rapper Gen Z, với 13 track chia thành 3 giai đoạn: Phần đầu với những bài nhạc viết về sự nghiệp, phần hai là những nốt trầm của anh chàng trong tình cảm, album kết thúc bằng tâm sự trưởng thành của HIEUTHUHAI, đặc biệt là màn công khai tình yêu với bạn gái.

HIEUTHUHAI có màn comeback ấn tượng với album đầu tay

Ngoài những tâm sự tình yêu được dân tình rôm rả bàn tán, album mới của HIEUTHUHAI còn khiến rap fan xôn xao bởi những cái tên "được nhắc đến". 6 track đầu tiên, HIEUTHUHAI không ngại viết về thành công của bản thân, và những thị phi bủa vây anh chàng suốt hành trình sự nghiệp. Từ single mở đường Giờ Thì Ai Cười, HIEUTHUHAI đã "diss" cả làng rap: "Tao thì đi chung 5 anh em, nhưng đây không phải là 2N1Đ; Nhiều thằng trong RV bao năm qua đu fame tao nó đang chờ đọc tên".

HIEUTHUHAI ẩn ý đến cặp thầy trò Andree - wxrdie trong Giờ Thì Ai Cười

Hay như câu rap "Không cần bling hay là tee camo bape, giờ tao chỉ repping lại cho cái khăn rằn ri; Giờ là thời đại nào rồi, tao không mặc skinny jeans", Andree và wxrdie cũng được rap fan điểm danh. Theo đó, wxrdie từng được gọi là bape boy camo, trong khi Andree gắn liền với hình tượng "bling bling" ăn chơi suốt 16 năm qua.

Chim sẻ và dâu tây Wowy - Dế Choắt

Trong track Sắp Nổi Tiếng, HIEUTHUHAI còn nhắc cả lão đại Wowy với câu "Ở đây không có chim sẻ, nên tao không phải dâu tây". Người theo dõi Rap Việt đều biết, chim sẻ và dâu tây là ẩn dụ về mối quan hệ giữa Dế Choắt - Wowy trong mùa 1, ý nói Wowy là "sẻ" còn Dế Choắt là "dâu", thầy nâng đỡ trò. HIEUTHUHAI mượn hình ảnh này để chứng minh bản thân không có một con "chim sẻ" nào ở bên nâng đỡ, phải tự vượt qua.

HIEUTHUHAI dành hẳn 1 track để "diss" 16 Typh?

Đặc biệt, 16 Typh là gương mặt được đồn đoán nhiều nhất, nhiều người nghe khẳng định đây chính là nhân vật chính của track Siêu Sao. Trong bài nhạc này, HIEUTHUHAI dành loạt câu từ thấm thía như: "Tao chán với việc phải nghe nhạc một flow mà tụi mày khoe; Làm tao nghi mày và ngu si cùng một phe" để mỉa mai cách rap đã thành thương hiệu của 16 Typh, thậm chí còn có bài nhạc riêng: Milion Dollar Boy.

"Chẳng phải tung hint đầy mặt báo lúc yêu nhau; Nhưng mà hit vẫn nghêu ngao, tao cần cố chứng minh sao?" - 16 Typh ẩn ý về mối tình với Min suốt thời gian qua, trong âm nhạc và cả các bài đăng MXH. Câu rap "Tất cả là fake từ view, comment và lyrics mày cũng là fake; Bệnh ngôi sao đi sau gameshow hiện nguyên hình ngay" ám chỉ 16 Typh hậu Rap Việt dính loạt tranh cãi đạo nhái, dùng đồ parody và phong cách rap "flexin". Tất cả chi tiết đều như mô tả lại loạt xùm lùm của nam rapper gốc Hải Phòng trong quá khứ.

HIEUTHUHAI thể hiện sự tôn trọng với VietDragon

Bên cạnh đó, HIEUTHUHAI cũng được người hâm mộ khen ngợi bởi sự tinh tế khi sử dụng sample South Side King trong bài hát Siêu Sao. Không chỉ "diss" sát ván 16 Typh, sự tôn trọng tên tuổi VietDragon trong dòng chú thích: "Tribute to the one and only South Side King VietDragon" giúp HIEUTHUHAI khẳng định sự đào sâu, nghiêm túc với rap, phá bỏ một phần định kiến "rapper thị trường" mà nhiều antifan gán ghép.