HIEUTHUHAI rap ''suy'' công khai tình yêu: ''Anh không sợ fan nữ unfan và phải nói mình độc thân như idol Kpop''

Tối 16/10, HIEUTHUHAI chính thức cho ra mắt album đầu tay mang tên Ai Cũng Phải Bắt Đầu Từ Đâu Đó. Với 13 track hoàn chỉnh, viết về nhiều khía cạnh trong âm nhạc và tình yêu, HIEUTHUHAI thu hút chú ý từ đông đảo khán giả. Trước đó, nam rapper đã cho ra mắt MV Giờ Thì Ai Cười đầy gai góc, mạnh mẽ, thậm chí ''diss" cả Rap Việt.

HIEUTHUHAI cho ra mắt album Ai Cũng Phải Bắt Đầu Từ Đâu Đó

Không truyền thông công khai, nhưng rap fan tinh ý đều có thể nhận ra giọng rap của B Ray kết hợp cùng HIEUTHUHAI trong ca khúc Không Phải Gu. Sự xuất hiện đặc biệt của ''cậu Bảo" khiến dân tình ngỡ ngàng. Nhưng, câu chuyện được bàn tán nhất sau album là sự chuyển biến từ trạng thái ''suy" sang tuyên ngôn tình yêu đầy lãng mạn của HIEUTHUHAI.

Bắt đầu từ Không Thể Say, HIEUTHUHAI bắt đầu nói về tình yêu, MV phát hành hồi tháng 4 cũng chính là mở đường cho album đầu tay. Track thứ 7 Exit Sign, kết hợp cùng marzuz đẩy tâm trạng dằn vặt của hai nhân vật nam - nữ trong câu chuyện lên cao trào. Có thể thấy, đây là mối tình sâu đậm của HIEUTHUHAI, người cũ là cảm hứng của anh chàng trong âm nhạc: ''Có lẽ phải ghi tên em vào credit vì bài nhạc nào anh cũng viết về em hết''.

HIEUTHUHAI - Exit Sign

HIEUTHUHAI khiến khán giả ''suy'' cùng những lời bộc bạch về mối tình trong quá khứ. Cả hai mất nhau vì những sự lựa chọn, cuối cùng chỉ có thể cảm ơn vì cho nhau lý do để rời đi. Verse của marzuz đặt dấu chấm hết cho mối quan hệ này: ''Em hiểu rằng chúng ta không ai là sai; Chỉ là em không muốn em mãi sẽ là lựa chọn thứ hai; Mãi sau những điều anh cho là lý do để anh tồn tại; Vậy đâu còn lý do để em ở lại?''.

Ngược lại, bài hát cuối cùng của album - NOLOVENOLIFE là cái kết ngọt ngào, một tình yêu trong mơ. Đáp lại những nỗi đau trong quá khứ, HIEUTHUHAI bày tỏ: ''Em làm cho mọi bài nhạc chia tay mà anh đã từng viết trở nên vô nghĩa''. Cách anh chàng công khai tình cảm khiến fan phát cuồng: ''Là lý do anh không sợ fan nữ unfan và phải là nói mình độc thân như idol Kpop''.

HIEUTHUHAI - NOLOVENOLIFE

Mượn nhạc để thay tuyên bố tình yêu, dù chưa một lần xác nhận, nhưng ai nấy đều biết nàng thơ hiện tại của HIEUTHUHAI là ai. Chuyện tình ngọt ngào của cả hai được thể hiện qua từng lời ca, HIEUTHUHAI nói về bạn gái bằng tất cả sự tự hào: ''Bởi vì em tinh tế và em thông minh đặt niềm tin hết vào anh khi anh không tin''.

Mượn nhạc để thay tuyên bố tình yêu, dù chưa một lần xác nhận, nhưng ai nấy đều biết nàng thơ hiện tại của HIEUTHUHAI là ai

Lyrics đang gây sốt của HIEUTHUHAI

Ngay sau khi album ra mắt, fan nhạc cực kì thích thú trước màn thể hiện của HIEUTHUHAI. Nhiều track nhận được sự yêu thích như là Exit Sign, NOLOVENOLIFE hay Ai Cũng Phải Bắt Đầu Từ Đâu Đó. Bên cạnh nhiều lời khen dành cho sản phẩm đầu tư chỉn chu từ hình ảnh đến âm nhạc, thì nhiều ý kiến cho rằng giọng rap của HIEUTHUHAI vẫn có đôi chút chưa thuyết phục.