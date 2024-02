Sau màn "nhai mic" gây sốt, Mai Phương được dự đoán đăng quang Miss World!

Vốn là "chiến binh 5000 máu", lại có thêm 2 năm để hoàn thiện mọi thứ nên Mai Phương được người hâm mộ nhan sắc Việt đặt nhiều kỳ vọng tại đấu trường Miss World. Không phụ lại sự mong chờ của khán giả, Mai Phương chứng minh bản lĩnh và luôn xuất hiện đầy tự tin, năng lượng trong những ngày qua. Đại diện Việt Nam liên tục xuất hiện trong các bảng dự đoán những ứng viên tiềm năng cho ngôi vị Tân Hoa hậu.

Mới đây, cư dân mạng rần rần khi Mai Phương được một chuyên trang sắc đẹp gần 500 nghìn người theo dõi, có cả đương kim Miss World từng được dự đoán đăng quang. Theo đó, trang này xếp Mai Phương ở vị trí số 1, vượt qua cả các ứng viên mạnh như đại diện Anh, Spain, Thái Lan, Ấn Độ...

Trước đó, chuyên trang này từng dự đoán đúng đa số người đẹp trong danh sách top 5 ở Miss Universe, Miss International. Dù bảng xếp hạng này không liên quan đến kết quả chung cuộc của Miss World nhưng phần nào thể hiện Mai Phương đang để lại ấn tượng đẹp, được đánh giá cao trên đấu trường quốc tế.

Mai Phương được một chuyên trang nhan sắc quốc tế dự đoán sẽ đăng quang Miss World

Trang này khá uy tín, có gần nửa triệu người theo dõi và đương kim Miss World cũng là một trong số đó

Bên dưới bảng xếp hạng, cư dân mạng bình luận: "Cô gái đại diện Việt Nam thật xinh đẹp, mang năng lượng tích cực và thân thiện. Dự án của cô ấy cũng rất thiết thực", "Tại sao không thể là Việt Nam? Cô ấy rất hoàn hảo với trái tim nhân ái", "Miss World Vietnam xứng đáng với vị trí đầu tiên đó, tôi cũng tin cô ấy sẽ có được vương miện"...

Mai Phương được công chúng quốc tế khen ngợi, cho rằng cô xứng đáng nếu giành chiến thắng

Từ những ngày đầu chinh chiến, Mai Phương vướng tranh cãi vì cho rằng chuẩn bị thiếu chỉn chu, clip Head to Head được quay vội tại Ấn Độ chứ không được thực hiện trước đó. Về vấn đề này, công ty cho biết nhận được thông báo từ Miss World gấp gáp nên phải xử lý theo cách trên.

Công ty khẳng định đã rất đầu tư cho Mai Phương trong hành trình "mang chuông đi đánh xứ người": "Trước khi đến Miss World, chúng tôi đã tâm tư và chuẩn bị kỹ lưỡng chuỗi series Road to Miss World cùng video Beauty with a purpose với hình ảnh - nội dung chất lượng cho Mai Phương. Điều đó cho thấy sự đầu tư mà Sen Vàng đã dành cho đại diện Việt Nam là luôn chỉn chu và nghiêm túc.

Trong suốt 2 năm quản lý, chúng tôi nghiêm túc đầu tư công sức, thời gian cũng như tài chính vào hành trình dự thi Miss World của Hoa hậu Mai Phương. Hơn ai hết, chúng tôi là người rất lo lắng mỗi khi có bất cứ vấn đề gì xảy ra trong quá trình đi thi. Song, sự nỗ lực của Mai Phương đồng thời là sự nỗ lực của tập thể Sen Vàng, vì thế chúng tôi luôn mong mang đến những điều tốt nhất để đạt được thành quả xứng đáng nhất. Chúng tôi thấu hiểu những góp ý của quý khán giả thời gian qua đều xuất phát từ tình yêu dành cho Hoa hậu Mai Phương".

Dù gặp vấn đề sức khoẻ vì thời tiết thay đổi ở Ấn Độ nhưng mỗi lần lộ diện Mai Phương đều rất tươi tắn và đầy năng lượng

Dù gặp tranh cãi nhưng Mai Phương đã xuất sắc lọt vào vòng 2 thử thách Head to Head, tại đây cô thể hiện khả năng bắng tiếng Anh khiến nhiều người trầm trồ. Đáng nói, khi gặp sự cố lố giờ trình bày nhưng Mai Phương vẫn rất bình tĩnh xử lý, kết thúc bằng thông điệp tích cực cùng nụ cười rạng rỡ khiến cả ban giám khảo cùng các đối thủ đều phải vỗ tay không ngớt.

Mai Phương chia sẻ: "Xin chào, thật vinh dự cho Mai Phương đã có mặt ở đây ngày hôm nay để trình bày với tất cả mọi người dự án mà tôi đã làm để đạt được mục tiêu phát triển bền vững. Tôi là một cô gái của nghệ thuật, một người luôn tin vào phép màu của tình yêu, tôi muốn tạo ra sự bền vững trong việc giúp đỡ mọi người. Đó là lý do tôi tạo nên Yako by MaiPhuong, đây là thương hiệu thời trang phi lợi nhuận mà tôi và ekip tại Việt Nam mang đến đây. Khi tôi là một sinh viên năm nhất đại học, tôi luôn mong muốn có thể được làm nhiều dự án thiện nguyện nhưng lúc đó tôi chỉ có một số tiền ít ỏi. Vì vậy, tôi đã tập hợp một nhóm bạn để gom góp quần áo, thức ăn để cùng đi vài nơi giúp đỡ mọi người, chúng tôi còn ca hát, vui chơi cùng họ. Nhưng tôi luôn mơ về thứ gì đó lớn lao hơn, thứ gì đó có thể giúp đỡ mọi người về lâu dài, và đó là lý do tôi ở đây giới thiệu về Yako by MaiPhuong.

Khi tôi đến Ấn Độ, những cộng sự của tôi đã làm việc rất chăm chỉ và bán được tầm 8000 đô la (196 triệu đồng) để giúp đỡ mọi người. Tôi cảm ơn sức ảnh hưởng của Miss World, tối hôm qua chỉ trong vòng 3 giờ chúng tôi đã bán được 3000 đô la (73 triệu đồng) bằng cách livestream trên mạng xã hội.

Có rất nhiều cách để giúp đỡ người khác nhưng chúng ta có thể bắt đầu từ việc nhỏ nhất. Bạn có thể thay đổi cả thế giới nếu bạn tin tưởng vào những gì mình đang làm. Với cá nhân tôi, tôi sẽ không bao giờ ngừng giúp đỡ mọi người, đó là điều tôi muốn làm nhất và mang lại hạnh phúc cho tôi. Hôm nay tôi cũng mang áo Yako đến đây, bây giờ mọi người đều có thể trở thành đại sứ cho chiếc áo này, điều đó có thể giúp đỡ thêm nhiều người hơn nữa".

Clip: Mai Phương tự tin trong Chung kết Thử thách đối đầu ở Miss World